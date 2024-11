Do Sądu Najwyższego wpłynęła kasacja od prawomocnego wyroku 15 lat więzienia za zabójstwo, do którego doszło ponad 30 lat temu przy ulicy Żelaznej w Białymstoku. Według ustaleń, skazany 52-latek zadał 40-letniemu mężczyźnie cios nożem w brzuch. Sprawą zajmowali się policjanci z tzw. Archiwum X.

Wiosną 2022 roku - z inicjatywy Prokuratury Okręgowej w Białymstoku - sprawa trafiła do policjantów z tzw. Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, czyli zajmujących się zbrodniami sprzed lat, które nie zostały wyjaśnione, a ich sprawcy nie stanęli przed sądem. Tym razem wykorzystywano najnowsze metody badawcze, co doprowadziło do wytypowania osoby podejrzewanej o dokonanie zabójstwa.

Policjanci zatrzymali go po tym, jak wyszedł do pracy (zdjęcie z sierpnia 2022 roku) Podlaska Policja

Odbywał już karę 12 lat więzienia za zabójstwo swojej ówczesnej partnerki

Sąd uznał, że sprawca działał z zamiarem ewentualnym

Sąd pierwszej instancji ocenił, że wina nie budzi wątpliwości, ale sprawca działał z zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim zabójstwa. Do najważniejszych dowodów - oprócz opinii biegłego z zakresu genetyki i medycyny sądowej - zaliczył zeznania kilku osób oraz część wyjaśnień samego oskarżonego, złożonych już w powtórnym śledztwie. Chodzi o przyznanie się do zadania jednego ciosu nożem (oskarżony mówił o nagłym ataku na niego i konieczności obrony).

Doszło do zatarcia skazania za zabójstwo partnerki

Sąd skazał go na 15 lat więzienia na podstawie obecnego Kodeksu Karnego, a nie przepisów obowiązujących wtedy, gdy doszło do tej zbrodni - jak kwalifikowała ją prokuratura. Wziął pod uwagę, że w ówczesnym kodeksie wciąż była zapisana i obowiązywała - choć nie była już wykonywana - kara śmierci, a w obecnym najwyższą możliwą karą za zabójstwo jest dożywocie. Wziął też pod uwagę, że doszło już do zatarcia skazania 52-latka za zabójstwo ówczesnej partnerki, co oznacza, że był on w tym procesie traktowany jako osoba niekarana.