Białystok Zgłodniała, więc wsiadła do auta. Wcześniej zażyła narkotyki Oprac. Natalia Grzybowska |

Jazda autem po narkotykach coraz większym problemem. Alarmujące statystyki Źródło wideo: TVN Turbo Źródło zdj. gł.: KMP Białystok

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Późnym wieczorem dyżurny białostockiej komendy otrzymał zgłoszenie o szarpaninie między kobietą a mężczyzną w samochodzie na osiedlu Przydworcowym. Na miejsce pojechali policjanci z patrolówki.

Jak przekazała Komenda Miejskiej Policji w Białymstoku, funkcjonariusze zauważyli, że 22-latka jest pobudzona i zdenerwowana. Kobieta powiedziała im, że przyjechała samochodem do restauracji, ponieważ zgłodniała. Przyznała także, że chwilę wcześniej zażyła narkotyki.

Zgłodniała, więc wsiadła do auta. Wcześniej zażyła narkotyki Źródło zdjęcia: KMP Białystok

Jak ustalili policjanci, w międzyczasie pokłóciła się ze swoim chłopakiem.

Przejazd Opla został zarejestrowany przez kamery miejskiego monitoringu. Policjanci przeprowadzili u 22-latki badanie narkotesterem, które wykazało obecność narkotyków w jej organizmie. Pobrano od niej także krew do dalszych badań laboratoryjnych.

Zatrzymana została przebadana przez policję na obecność narkotyków Źródło zdjęcia: KMP Białystok

Podczas przeszukania samochodu funkcjonariusze znaleźli w torebce kobiety woreczek foliowy z suszem roślinnym. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że była to marihuana.

Możliwy kolejny zarzut

22-latka została zatrzymana, straciła prawo jazdy, a samochód odholowano na policyjny parking. Kobieta usłyszy zarzut posiadania środków odurzających w mniejszej ilości. Grozi za to do roku pozbawienia wolności.

Kierująca została zatrzymana przez policję Źródło zdjęcia: KMP Białystok

Jeżeli badania laboratoryjne potwierdzą obecność narkotyków w jej organizmie, kobieta odpowie również za kierowanie samochodem pod ich wpływem.

Źródło: Google Maps