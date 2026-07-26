Białystok Wyciągnął go z pokoju na korytarz. Skopał i wciągnął z powrotem. Nagranie Tomasz Mikulicz |

Przekonywał policjantów, że kolega był pijany i się przewrócił Źródło wideo: KMP Białystok Źródło zdj. gł.: KMP Białystok

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Policja dostała dwa nocne zgłoszenia. Z pierwszego wynikało, że w jednym z pokoi hotelowych w centrum miasta ktoś się głośno zachowuje. Drugie mówiło, że doszło tam do pobicia.

Kiedy policjanci dotarli na miejsce, jednemu z mężczyzn udzielała już pomocy załoga karetki pogotowia. W pokoju, z którego dochodziły wcześniej hałasy, znajdował się 41-latek. Przekonywał mundurowych, że jego 40-letni znajomy przewrócił się podczas libacji. Obaj mężczyźni byli nietrzeźwi.

Wyciągnął go na korytarz, a potem skopał Źródło zdjęcia: KMP Białystok

Kopał leżącego

41-latek został przewieziony do szpitala. Policjanci ustalili, że podczas zakrapianej alkoholem imprezy doszło między mężczyznami do awantury. Pokłócili się o kobietę.

"W pewnym momencie 41-latek zaczął bić swojego znajomego w pokoju. Następnie wyciągnął 40-latka na hotelowy korytarz, gdzie kopał leżącego na podłodze mężczyznę, po czym pozostawił go przy drzwiach pokoju. Po chwili wciągnął go z powrotem do środka" – czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Do 20 lat więzienia

41-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.