Paczki z jedzeniem trafią do czterech tysięcy osób. "Pozwolą przygotować w miarę syte, solidne święta"

- To są osoby potrzebujące, mówiąc najkrócej. Takie osoby, które znamy, o których wiemy, bądź które wskazał nam Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. To są osoby ubogie, osoby chore, które mają kłopot z tym, żeby znaleźć środki i fundusze. Przede wszystkim są to też osoby samotne, starsze, opuszczone często przez swoich najbliższych - mówi Krzysztof Paliński, prezes Stowarzyszenia "Droga" w Białymstoku.

Dwa i pół miliona Polaków w skrajnej biedzie

- My też odczuwamy to, na co wskazują dane statystyczne. W Polsce w ciągu ostatnich 8 lat liczba osób potrzebujących, ubogich zwiększyła się. Wbrew temu, co mogliśmy słyszeć o programach pomocy społecznej i wsparcia najuboższych, jest ponad dwa i pół miliona osób żyjących poniżej progu ubóstwa - mówi Paliński.