Badali demograficzne skutki najstraszniejszej pandemii w dziejach Europy

Historycy z Uniwersytetu w Białymstoku wzięli udział w - przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół naukowców - badaniach nad demograficznymi skutkami, nękającej ludzkość w XIV wieku, czarnej śmierci. Wnioski naukowców? Choć dżuma wpłynęła na ludność wielu regionów Europy, to istniały obszary, gdzie wpływ ten był znikomy lub zaraza w ogóle nie występowała. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie "Nature Ecology and Evolution".

Dane na temat demograficznych skutków dżumy są wciąż mało zbadane

Nowe badania dowodzą jednak, że śmiertelność spowodowana dżumą w Europie w połowie XIV wieku nie była tak powszechna i tak duża, jak do tej pory sądzono. Tak przynajmniej wynika z artykułu, który ukazał się na łamach prestiżowego czasopisma "Nature Ecology and Evolution".

Badali zarodniki grzybów i pyłki roślin

- Palinologia, czyli badanie zarodników grzybów i pyłku roślin, jest dobrym narzędziem do odkrywania demograficznych skutków czarnej śmierci. Dzieje się tak dlatego, że ludzki wpływ na krajobraz w czasach przedindustrialnych, przede wszystkim rolnictwo i gospodarka leśna podporządkowana potrzebom budowlanym, były w dużym stopniu uzależnione od dostępności pracowników – mówi dr hab. Adam Izdebski, szef grupy Palaeo-Science and History w Max Planck Institute for the Science of Human History.