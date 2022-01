38-letnią Kurdyjkę z rodziną znaleziono w lesie, kobieta poroniła, później zmarła. Mąż i piątka dzieci pożegnali Avin

"Co czuje mąż, który stracił ukochaną żonę? Co czują dzieci, które już nigdy nie poczują ciepła swojej matki? Co czuje Runa, nastolatka, która musiała szybko dorosnąć, by pomóc ojcu?" – taki wpis pojawił się na facebookowym profilu Fundacji Dialog, która opiekuje się rodziną zmarłej Avin, 38-letniej Kurdyjki.