Białystok Mieszkańcy otrzymali alert RCB. "Trzymaj zwierzęta pod nadzorem" Oprac. Michał Malinowski |

Białystok Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek przed godziną 18 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wysłaniu do mieszkańców Białegostoku i powiatu białostockiego alertu w związku z wykryciem ogniska wścieklizny.

"Uwaga! Ognisko wścieklizny w Białymstoku. Trzymaj zwierzęta pod nadzorem. Jeśli to możliwe, zaszczep je. Nie dotykaj dzikich zwierząt" - brzmi komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„Uwaga! Ognisko wścieklizny w Białymstoku. Trzymaj zwierzęta pod nadzorem. Jeśli to możliwe, zaszczep je. Nie dotykaj dzikich zwierząt”.



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie Białegostoku i powiatu białostockiego (woj. podlaskie). pic.twitter.com/S3X00QN26B — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) May 7, 2026 Rozwiń

Wścieklizna Źródło: PAP

OGLĄDAJ: TVN24