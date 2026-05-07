Mieszkańcy otrzymali alert RCB. "Trzymaj zwierzęta pod nadzorem"
W czwartek przed godziną 18 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wysłaniu do mieszkańców Białegostoku i powiatu białostockiego alertu w związku z wykryciem ogniska wścieklizny.
"Uwaga! Ognisko wścieklizny w Białymstoku. Trzymaj zwierzęta pod nadzorem. Jeśli to możliwe, zaszczep je. Nie dotykaj dzikich zwierząt" - brzmi komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
