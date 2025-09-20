Sędzia powiedział: tacy ludzie zmieniają świat. Czy to przełomowy wyrok?

Kluczowe fakty:

Kamil Syller mówi, że o ile od początku kryzysu na granicy aktywiści wiedzieli, że nikt ich nie będzie karał za poczęstowanie migrantów przysłowiową kanapką, to była wątpliwość, czy można - w sytuacji ratowania zdrowia i życia - przewozić cudzoziemców w miejsce, gdzie mogliby się ogrzać. Ten wyrok pokazuje, że jest to legalne.

Według sądu nie ma żadnych dowodów na to, że aktywiści działali w porozumieniu z przemytnikami i celem przewożenia cudzoziemców był ich przerzut do Niemiec. Nie ma też dowodów, że aktywiści uzyskali jakieś korzyści za udzieloną pomoc.

Prokuratura chciała co prawda włączenia do sprawy wiadomości odzyskanych z jednego z telefonów znalezionych w aucie, jednak sąd odmówił, komentując, że ma wrażenie, iż im bardziej prokurator szuka dowodów, tym bardziej ich nie ma. Jak w "Kubusiu Puchatku" Alana Alexandra Milne’a.