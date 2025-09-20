Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Sędzia powiedział: tacy ludzie zmieniają świat. Czy to przełomowy wyrok?

|
Ogłoszeniu wyroku towarzyszyły ogromne emocje
Kamil Syller: sąd złagodził napięcie, pokazując że państwo polskie nie będzie karało za pomoc, która nie jest związana z przemytem
Źródło: tvn24.pl
Sąd uniewinnił pięcioro aktywistów zaangażowanych w pomoc humanitarną na granicy z Białorusią. Czwórka z nich została zatrzymana podczas przewożenia migrantów. Piątej osobie zarzucono, że udzieliła cudzoziemcom schronienia i zapewniła odpoczynek. Prokuratura chciała kar roku i czterech miesięcy więzienia za ułatwianie, niezgodnego z prawem, pobytu w Polsce. Rozmawiamy z Kamilem Syllerem, prawnikiem zaangażowanym w pomoc humanitarną przy granicy, który zeznawał w tym procesie jako świadek.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Kamil Syller mówi, że o ile od początku kryzysu na granicy aktywiści wiedzieli, że nikt ich nie będzie karał za poczęstowanie migrantów przysłowiową kanapką, to była wątpliwość, czy można - w sytuacji ratowania zdrowia i życia - przewozić cudzoziemców w miejsce, gdzie mogliby się ogrzać. Ten wyrok pokazuje, że jest to legalne.
  • Według sądu nie ma żadnych dowodów na to, że aktywiści działali w porozumieniu z przemytnikami i celem przewożenia cudzoziemców był ich przerzut do Niemiec. Nie ma też dowodów, że aktywiści uzyskali jakieś korzyści za udzieloną pomoc.
  • Prokuratura chciała co prawda włączenia do sprawy wiadomości odzyskanych z jednego z telefonów znalezionych w aucie, jednak sąd odmówił, komentując, że ma wrażenie, iż im bardziej prokurator szuka dowodów, tym bardziej ich nie ma. Jak w "Kubusiu Puchatku" Alana Alexandra Milne’a.
  • Śledczy rozważają apelację. Czekają na uzasadnienie wyroku na piśmie. Czeka na nie również Kamil Syller, który uważa, że może ono przynieść wręcz kopernikański przewrót. Sędzia stwierdził w pewnym momencie, że skoro Polska uniemożliwia migrantom składanie wniosków o ochronę międzynarodową, to jest wątpliwość, czy ich pobyt jest w Polsce nielegalny. Zapowiedział, że rozwinie tę myśl na piśmie.

Zanim sędzia Adam Rodakowski przeszedł - podczas uzasadniania wyroku - do meritum, powiedział, że "posiadanie wątpliwości i spór o wartości zawsze prowadzi do rozwoju". Stwierdził też, że wątpiący czy niegodzący się na zastany stan rzeczy zmieniają świat. Bo - jak stwierdził - "bez niezgody na zastaną rzeczywistość do dzisiaj tkwilibyśmy w malarstwie średniowiecznym". Czy faktycznie ten wyrok zmieni świat?

Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Czytaj także:
imageTitle
Imponujący sukces Kenijki na MŚ. Powtórzyła wyczyn z igrzysk
EUROSPORT
Kierowca próbuje uratować auto przed lawiną błotną w Oak Glen w Kalifornii
Lawina błotna schodziła, próbował ratować auto. Nagranie
METEO
imageTitle
Piast bez przełamania w Radomiu. Siódmy mecz bez zwycięstwa
EUROSPORT
Gdańsk. Dziki na plaży
Dziki wbiegły na plażę. Jeden z nich ukradł plecak. Nagranie
Trójmiasto
Ełk. Śmiertelny wypadek
Tragiczny wypadek. Zginęli, gdy wymieniali koło na pasie awaryjnym
Olsztyn
Karol Nawrocki w drodze do Nowego Jorku na 80. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Prezydent leci do USA. Przydacz o tym, co dostał od MSZ
Polska
imageTitle
Zimny prysznic podziałał. Pewny awans Polaków w mistrzostwach świata
EUROSPORT
Polska - Kanada w MŚ
Polska - Kanada w 1/8 finału mistrzostw świata [RELACJA]
EUROSPORT
Aleksiej Nawalny
"Żądam, aby laboratoria opublikowały wyniki". Czym otruto Nawalnego?
Świat
imageTitle
Zmienne szczęście sztafet. Polki awansowały do finału 4x100 m
EUROSPORT
imageTitle
0:4 i 0:57 w decydującej partii. Niewiarygodny comeback Allena
EUROSPORT
SZTOKHOLM SZWECJA shutterstock_1175788303
Mieszkańcy na ogół reagują oburzeniem. Ta stolica "przełamuje trend"
BIZNES
Wczesna jesień, chłodno
Korzystajcie z gorąca, bo idzie potężna zmiana
METEO
imageTitle
Życiowy sukces Amerykanki w siedmioboju. Odległe miejsce Sułek-Schubert
EUROSPORT
DUBLIN 1
Ewakuacja na lotnisku w Dublinie
Świat
Lotnisko Okęcie Chopina port lotniczy
Mieli wylecieć wieczorem, nadal są na lotnisku. Awaria i opóźniony lot do Turcji
WARSZAWA
Policyjny radiowóz wpadł na torowisko tramwajowe
Policyjny radiowóz wpadł na torowisko
Łódź
Zabrali ze sklepu wózek (zdjęcie ilustracyjne)
Nowy plan rządu. Przedsiębiorcy ostrzegają
BIZNES
39-latek został przyłapany na kradzieży alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Problem alkoholowy w Polsce. Eksperci: sama profilaktyka nie wystarczy
Polska
imageTitle
Świątek poznała rywalkę w finale turnieju w Seulu
Najnowsze
imageTitle
Kolejny cios dla Barcelony od władz ligi
EUROSPORT
Wysłano siedem zastępów straży pożarnej (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar hurtowni chemicznej. "Duże zadymienie"
Trójmiasto
Robert Janczewski
"Takiej sprawy jeszcze nie widziałem. To było kuriozum"
Kraków
Upał na horyzoncie
Ostrzeżenia IMGW dla kolejnych regionów
METEO
imageTitle
Kluczowy moment dla triumfu Polaków. "Do końca turnieju szliśmy już jak burza"
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk: to największa tego typu inwestycja w Europie
BIZNES
Sławomir Nowak
"Fakty" TVN: zaskakujący zwrot w sprawie Sławomira Nowaka
Michał Tracz
Tragiczny wypadek na drodze krajowej 77. Nie żyje motocyklista
Tragiczny wypadek. Nie żyje motocyklista
Rzeszów
Kuc Pottok
Konie mogą być tajną bronią przed pożarami
METEO
imageTitle
Drużyna Europy z mocnym otwarciem w Laver Cup. Alcaraz błyszczy w deblu
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica