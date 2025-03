Wójt gminy Białowieża (Podlaskie) stara się o uzgodnienie decyzji środowiskowej na wycięcie 195 drzew rosnących tuż przy granicy Białowieskiego Parku Narodowego. Twierdzi, że bez ich usunięcia nie da się przeprowadzić remontu drogi prowadzącej do ścisłego rezerwatu. Drzew broni Joanna Łapińska ze stowarzyszenia Lokalsi dla Puszczy. Podkreśla, że z krajobrazu wsi zniknęłaby urokliwa alejka.

"Obecny plan realizacji tej drogi niszczy przyrodę i krajobraz. Dlaczego włodarze Białowieży dążą do tego?" – czytamy na profilu facebookowym stowarzyszenia Lokalsi dla Puszczy.

Wójt gminy Białowieża wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku o uzgodnienie decyzji środowiskowej potrzebnej do przeprowadzenia remontu trzech ulic we wsi – Puszczańskiej, Żubrowej oraz Paczoskiego.