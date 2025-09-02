Groził przechodniom nożykiem do tapet

Augustów Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 20. Dyżurny augustowskiej policji odebrał zgłoszenie o mężczyźnie, który w rejonie molo zachowuje się agresywnie i grozi przechodniom nożem do tapet i gazem łzawiącym.

Rysopis podany w zgłoszeniu pozwolił błyskawicznie "namierzyć" agresora. "Pobudzony 24-latek nie reagował na polecenia wydawane przez funkcjonariuszy. Najpierw ruszył w ich stronę, po czym skierował się w stronę tłumu przechodniów" - zrelacjonowała policja.

Policjanci obezwładnili mężczyznę i odebrali mu nóż. 24-latek był pijany. Badanie wykazało, że miał prawie trzy promile alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnego aresztu. Policja wyjaśnia dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.