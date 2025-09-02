Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Groził przechodniom nożykiem do tapet

Zabezpieczony przez policję nóż do tapet
Augustów
Źródło: Google Earth
Augustowscy policjanci zatrzymali 24-latka, który na molo groził przechodniom nożem i gazem. Mężczyzna był pijany, został obezwładniony przez funkcjonariuszy. Trafił do policyjnego aresztu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 20. Dyżurny augustowskiej policji odebrał zgłoszenie o mężczyźnie, który w rejonie molo zachowuje się agresywnie i grozi przechodniom nożem do tapet i gazem łzawiącym.

Zabezpieczony przez policję nóż do tapet
Zabezpieczony przez policję nóż do tapet
Źródło: KPP Augustów

Rysopis podany w zgłoszeniu pozwolił błyskawicznie "namierzyć" agresora. "Pobudzony 24-latek nie reagował na polecenia wydawane przez funkcjonariuszy. Najpierw ruszył w ich stronę, po czym skierował się w stronę tłumu przechodniów" - zrelacjonowała policja.

Policjanci obezwładnili mężczyznę i odebrali mu nóż. 24-latek był pijany. Badanie wykazało, że miał prawie trzy promile alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnego aresztu. Policja wyjaśnia dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Augustów

Udostępnij:
TAGI:
PodlasiePolicjaAugustów
Czytaj także:
shutterstock_2184966315
W Polsce powstanie fabryka rakiet. "Będziemy się mocno rozwijać"
BIZNES
Policjanci ze Śródmieścia szukają mężczyzny ze zdjęcia
Hulajnogą wjechał w wózek z niemowlakiem. Szukają mężczyzny ze zdjęcia
WARSZAWA
imageTitle
Mistrzyni z rozładowanymi bateriami. Kopecky nie obroni tytułu
Najnowsze
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Wiele zabitych i rannych
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Był kolejny wstrząs
METEO
Kierowca jechał ponad 165 km/godz.
Jechał z prędkością 165 km/h tuż po zdaniu egzaminu na prawo jazdy
Poznań
Władimir Putin, Wołodymyr Zełenski
Co dalej z rozmowami pokojowymi? "Putin i Zełenski nie są gotowi"
Prezydent Turkmenistanu Serdar Berdymuchamedow bierze udział w ceremonii złożenia wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza przy Murze Kremlowskim w Moskwie, Rosja, 10 czerwca 2022 r.
Muszą kupować zegarki z prezydentem. Nowa forma wymuszania łapówek
BIZNES
Takim przedmiotem 40-latek uderzył kobietę
Na ulicy "wyjął radio z wózka i uderzył nim kobietę"
WARSZAWA
shutterstock_2547603107
Uciekała przed "napastnikami". Okazało się, że to ćwiczenia
Poznań
Burza
Gdzie jest burza? Grzmi w kolejnych województwach
METEO
Chiny. Gwardia honorowa na lotnisku w Pekinie przed paradą wojskową
Parada wojskowa w Pekinie. "Ostentacyjna demonstracja potęgi militarnej"
imageTitle
Wielki sukces Polaka na mistrzostwach świata
EUROSPORT
Naprawa autostrady A1 koło Pyrzowic od tego roku
Pofałdowana autostrada. Jest zapowiedź wiceministra
BIZNES
Policja zatrzymała dwie osoby (zdjęcie ilustracyjne)
50-latek zmarł w izbie wytrzeźwień. Sprawę wyjaśnia prokuratura
Katowice
Utrudnienia po zderzeniu na S2
Zderzenie na moście, potężny korek na obwodnicy
WARSZAWA
rower hulajnoka kask kaski shutterstock_2578738917
Prawo jazdy dla 17-latków i obowiązkowe kaski. Jest decyzja rządu
BIZNES
burza-000212
Wstrzymane loty, tysiące odbiorców bez prądu
METEO
shutterstock_265901390
Depresja i zaburzenia lękowe przyczyniają się do zawału. Co jeszcze wykazało najnowsze badanie?
Zdrowie
imageTitle
Polscy snookerzyści rozpędzają się w Chinach. Dwóch już z awansem, trzeci w grze
EUROSPORT
apteka leki shutterstock_1061861099
Czy w Polsce zabraknie leków? Dane są niepokojące, resort zdrowia uspokaja
Piotr Wójcik
Rusza modernizacja ośrodka sportowego Namysłowska
Rusza modernizacja ośrodka Namysłowska
WARSZAWA
Protest w Belgradzie, Serbia. Czerwiec 2025
Serbia "na krawędzi wojny domowej"? "Bardzo tego pragną"
pekin
Rosjanie wjadą bez wizy. "Zapraszamy więcej przyjaciół"
BIZNES
19-latek ubrany w komżę tamował ruch
Ubrany w komżę blokował ruch w centrum miasta
WARSZAWA
Nawrocki
Nawrocki leci do USA. Przydacz zapowiada "małą niespodziankę"
Polska
Konkret24: "Notatka" czy "instrukcja" MSZ dla prezydenta?
"Notatka" czy "instrukcja" MSZ dla prezydenta? Kwestia "dogadania się dwóch ośrodków"
Jan Kunert, Gabriela Sieczkowska
Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki
Były prezydent z zarzutami. Miał narazić miasto na straty
Lubuskie
Skradzione klocki i zabawki
Znaleźli skradzione zabawki. "Wielkość łupu jest znacząca"
BIZNES
Bóbr podczas kąpieli w Wiśle
Bóbr w centrum stolicy
WARSZAWA
Marcin Przydacz
"Impertynencje jednego z niedoszłych kandydatów na urząd prezydenta"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica