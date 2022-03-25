ZUS: заявки на 500 плюс по українську - з суботи
Біженцям з України, які легально прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року, Заклад соціального страхування виплатить кошти за програмою "Сім'я 500 плюс". З суботи в електронному вигляді буде доступна спеціальна заява на «500 плюс» українською мовою.
Доступ до сімейних пільг біженцям забезпечує Закон про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави. Згідно з ним, біженці зможуть претендувати на "500 плюс", Добрий старт, Family Care Capital та на субсидію на перебування дітей в яслах на період проживання або перебування з дітьми в Польщі.
У заяві, надісланій у четвер, ZUS нагадує, що для подання електронної заяви на "500 плюс" громадянин України повинен мати, зокрема, спеціальний номер PESEL, банківський рахунок у Польщі та польський номер телефону.
Цими вихідними Заклад соціального страхування організує спеціальну акцію "Вихідні для України". "У суботу та неділю в різних місцях Польщі офіси ZUS будуть відкриті для громадян України, які бажають подати заявку на "500 плюс". Також буде створено спеціальний пункт на Національному стадіоні у Варшаві" - сказав президент ZUS професор Гертруда Усцінська.
"У наших закладах працівники ZUS допоможуть усім зацікавленим створити профіль на платформі електронних послуг ZUS (PUE ZUS) та подати заявку на пільгу «500 плюс». Перелік об’єктів, відкритих у вихідні дні, буде розміщено на Веб-сайті департаменту" - додав президент ZUS.
У понеділок ZUS запустив спеціальну телефонну лінію українською та польською мовами для консультацій в справі сімейних пільг для громадян України. Серед працівників гарячої лінії є українські біженці.
Гаряча лінія працює в робочі дні - з понеділка по п'ятницю - з 8.00 до 18.00 за номером
22-444-02-55 (оплачується згідно з тарифами операторів). Питання про сімейні пільги для громадян України також можна надсилати електронною поштою на адресу UA@zus.pl.
Консультанти гарячої лінії надають інформацію про види сімейних виплат, які надає та виплачує ZUS, а також про те, як заповнити та надіслати заяву, як зареєструвати профіль на платформі електронних послуг ZUS (PUE). Ця інформація також опублікована на сайті ZUS українською мовою.
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Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP