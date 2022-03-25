ZUS: заявки на 500 плюс по українську - з суботи

Біженцям з України, які легально прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року, Заклад соціального страхування виплатить кошти за програмою "Сім'я 500 плюс". З суботи в електронному вигляді буде доступна спеціальна заява на «500 плюс» українською мовою.

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Доступ до сімейних пільг біженцям забезпечує Закон про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави. Згідно з ним, біженці зможуть претендувати на "500 плюс", Добрий старт, Family Care Capital та на субсидію на перебування дітей в яслах на період проживання або перебування з дітьми в Польщі.

У заяві, надісланій у четвер, ZUS нагадує, що для подання електронної заяви на "500 плюс" громадянин України повинен мати, зокрема, спеціальний номер PESEL, банківський рахунок у Польщі та польський номер телефону.

Цими вихідними Заклад соціального страхування організує спеціальну акцію "Вихідні для України". "У суботу та неділю в різних місцях Польщі офіси ZUS будуть відкриті для громадян України, які бажають подати заявку на "500 плюс". Також буде створено спеціальний пункт на Національному стадіоні у Варшаві" - сказав президент ZUS професор Гертруда Усцінська.

Uchodźcy z Ukrainy na dworcu w Warszawie Piotr Nowak/PAP

"У наших закладах працівники ZUS допоможуть усім зацікавленим створити профіль на платформі електронних послуг ZUS (PUE ZUS) та подати заявку на пільгу «500 плюс». Перелік об’єктів, відкритих у вихідні дні, буде розміщено на Веб-сайті департаменту" - додав президент ZUS.

У понеділок ZUS запустив спеціальну телефонну лінію українською та польською мовами для консультацій в справі сімейних пільг для громадян України. Серед працівників гарячої лінії є українські біженці.

Гаряча лінія працює в робочі дні - з понеділка по п'ятницю - з 8.00 до 18.00 за номером

22-444-02-55 (оплачується згідно з тарифами операторів). Питання про сімейні пільги для громадян України також можна надсилати електронною поштою на адресу UA@zus.pl.

Консультанти гарячої лінії надають інформацію про види сімейних виплат, які надає та виплачує ZUS, а також про те, як заповнити та надіслати заяву, як зареєструвати профіль на платформі електронних послуг ZUS (PUE). Ця інформація також опублікована на сайті ZUS українською мовою.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl