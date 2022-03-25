TVN24 | TVN24 po ukraińsku

ZUS: заявки на 500 плюс по українську - з суботи

25 marca 2022, 7:44

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Punkt zakwaterowania dla uchodźców w dawnym szpitalu tymczasowym
Punkt zakwaterowania dla uchodźców w dawnym szpitalu tymczasowymAlina Kucharzewska
wideo 2/21
Alina KucharzewskaPunkt zakwaterowania dla uchodźców w dawnym szpitalu tymczasowym

Біженцям з України, які легально прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року, Заклад соціального страхування виплатить кошти за програмою "Сім'я 500 плюс". З суботи в електронному вигляді буде доступна спеціальна заява на «500 плюс» українською мовою.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Доступ до сімейних пільг біженцям забезпечує Закон про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави. Згідно з ним, біженці зможуть претендувати на "500 плюс", Добрий старт, Family Care Capital та на субсидію на перебування дітей в яслах на період проживання або перебування з дітьми в Польщі.

У заяві, надісланій у четвер, ZUS нагадує, що для подання електронної заяви на "500 плюс" громадянин України повинен мати, зокрема, спеціальний номер PESEL, банківський рахунок у Польщі та польський номер телефону.

Цими вихідними Заклад соціального страхування організує спеціальну акцію "Вихідні для України". "У суботу та неділю в різних місцях Польщі офіси ZUS будуть відкриті для громадян України, які бажають подати заявку на "500 плюс". Також буде створено спеціальний пункт на Національному стадіоні у Варшаві" - сказав президент ZUS професор Гертруда Усцінська.

Uchodźcy z Ukrainy na dworcu w WarszawiePiotr Nowak/PAP

"У наших закладах працівники ZUS допоможуть усім зацікавленим створити профіль на платформі електронних послуг ZUS (PUE ZUS) та подати заявку на пільгу «500 плюс». Перелік об’єктів, відкритих у вихідні дні, буде розміщено на Веб-сайті департаменту" - додав президент ZUS.

У понеділок ZUS запустив спеціальну телефонну лінію українською та польською мовами для консультацій в справі сімейних пільг для громадян України. Серед працівників гарячої лінії є українські біженці.

Гаряча лінія працює в робочі дні - з понеділка по п'ятницю - з 8.00 до 18.00 за номером 

22-444-02-55 (оплачується згідно з тарифами операторів). Питання про сімейні пільги для громадян України також можна надсилати електронною поштою на адресу UA@zus.pl.

Консультанти гарячої лінії надають інформацію про види сімейних виплат, які надає та виплачує ZUS, а також про те, як заповнити та надіслати заяву, як зареєструвати профіль на платформі електронних послуг ZUS (PUE). Ця інформація також опублікована на сайті ZUS українською мовою.

OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO:

Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

ZUS
Ukraina
500 plus
Wojna w Ukrainie
Pozostałe wiadomości

Ukraińska armia dysponuje obecnie większą liczbą czołgów niż w momencie rozpoczęcia rosyjskiej inwazji – podał w czwartek "Forbes". Według ekspertów, których analizy przytoczył portal amerykańskiego pisma, Ukraińcy stracili co najmniej 74 maszyny, przejmując w tym czasie co najmniej 117 rosyjskich czołgów. 

Analitycy: Ukraińska armia może mieć więcej czołgów niż na początku inwazji. Dzięki przejmowaniu rosyjskich maszyn

Świat

Analitycy: Ukraińska armia może mieć więcej czołgów niż na początku inwazji. Dzięki przejmowaniu rosyjskich maszyn

25 marca 2022, 7:39

Świat

Autor:
ft\mtom
Źródło:
"Forbes"

Wysoki rangą urzędnik Pentagonu powiedział agencji Reutera, że Rosji w wojnie z Ukrainą kończy się precyzyjna amunicja i jest prawdopodobne, że będzie polegać na tak zwanych głupich bombach i artylerii. Z kolei trzej amerykańscy urzędnicy dysponujący wiedzą wywiadowczą przekazali agencji Reutera, że nawet 60 procent rosyjskich pocisków precyzyjnych nie trafia wyznaczonych celów w Ukrainie.

Reuters: nawet do 60 procent rosyjskich pocisków precyzyjnych nie trafia w wyznaczone cele

Świat

Reuters: nawet do 60 procent rosyjskich pocisków precyzyjnych nie trafia w wyznaczone cele

25 marca 2022, 5:35

Świat

Autor:
asty,
mtom
Źródło:
PAP, Reuters

To już 30. dzień inwazji Rosji na Ukrainę - mija miesiąc, odkąd siły Władimira Putina uderzyły w Ukrainę. Dowództwo Powietrzne "Wschód" Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowało, że Rosja wykonała dwa ataki rakietowe na jedną z jednostek wojskowych na obrzeżach Dniepru. Rosji w wojnie z Ukrainą kończy się precyzyjna amunicja i jest prawdopodobne, że będzie polegać na tak zwanych głupich bombach i artylerii, powiedział w czwartek wysoki rangą urzędnik Pentagonu - informuje Reuters. W tvn24.pl relacjonujemy sytuację na Ukrainie.

Ukraińska armia: Rosjanie zaatakowali rakietami jednostkę wojskową na obrzeżach Dniepru

Świat

Ukraińska armia: Rosjanie zaatakowali rakietami jednostkę wojskową na obrzeżach Dniepru

25 marca 2022, 5:16

Świat

Autor:
mjz
Źródło:
tvn24.pl

Ze strony Zachodu są deklaracje, są obiecanki, a my czekamy na jakieś czyny, na działanie przeciwko Rosji - mówił w TVN24 w programie "Jeden na Jeden" Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce.

Deszczycia: Wierzymy w Zełenskiego, bo jest dzielnym i twardym przywódcą. Wierzymy też w pomoc z Unii

Polska

Deszczycia: Wierzymy w Zełenskiego, bo jest dzielnym i twardym przywódcą. Wierzymy też w pomoc z Unii

25 marca 2022, 8:20

Polska

Autor:
ads\mtom
Źródło:
TVN24

W trakcie podróży brytyjskiego księcia Williama i księżnej Kate po dawnych brytyjskich koloniach w Ameryce Środkowej i na Karaibach, coraz mocniej przebijają się antykolonialne protesty i apele o wypłatę odszkodowań za niewolnictwo.

Antykolonialne protesty podczas wizyty księcia Williama na Karaibach

Świat

Antykolonialne protesty podczas wizyty księcia Williama na Karaibach

25 marca 2022, 7:19

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Korea Północna wystrzeliła w czwartek pocisk balistyczny, który spadł do morza w wyłącznej strefie ekonomicznej Japonii. W piątek japoński resort obrony udostępnił nagranie, na którym widać smugę pozostawioną przez północnokoreański pocisk. Swoje zdjęcia z momentu wystrzelenia rakiety udostępniły również reżimowe media Korei Północnej. Widać na nich między innymi Kim Dzong Una na tle pocisku Hwasong-17. 

Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny. Japończycy pokazują nagranie

Świat

Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny. Japończycy pokazują nagranie

25 marca 2022, 7:48

Świat

Autor:
ft\mtom
Źródło:
PAP, Reuters

Prezydent USA Joe Biden przybywa na dwa dni do Polski. Prezydent RP Andrzej Duda uważa, że wizyta ta "przyniesie bardzo poważne wzmocnienie naszego kraju". Biały Dom informuje, że tematem rozmów będzie między innymi kryzys humanitarny wywołany przez rosyjską agresję na Ukrainie.

Joe Biden przylatuje do Polski

Polska

Joe Biden przylatuje do Polski

25 marca 2022, 5:46

Polska

Autor:
asty\mtom
Źródło:
TVN24, PAP

Wirusolog prof. Włodzimierz Gut wyraził obawy w związku z decyzją szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego o zniesieniu obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. W jego ocenie może dojść do "sytuacji niemieckiej", gdzie obecnie wzrasta liczba zachorowań na COVID-19.

Minister zdrowia znosi obowiązek noszenia maseczek. Gut: obawiam się wzrostu liczby zakażeń

Polska

Minister zdrowia znosi obowiązek noszenia maseczek. Gut: obawiam się wzrostu liczby zakażeń

25 marca 2022, 7:59

Polska

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Jarosław Kaczyński powiedział, że "zrobi wszystko", by nie doszło do przyspieszonych wyborów parlamentarnych, ale zaznaczył, że w tej kwestii "wszystko jest możliwe" i takiego scenariusza "nie można w 100 procentach wykluczyć".

Kaczyński: zrobimy wszystko, by wybory odbyły się w konstytucyjnym terminie, ale wszystko jest możliwe

Polska

Kaczyński: zrobimy wszystko, by wybory odbyły się w konstytucyjnym terminie, ale wszystko jest możliwe

25 marca 2022, 7:33

Polska

Autor:
ads\mtom
Źródło:
PAP

Silny wiatr może stać się zagrożeniem. Jego porywy mogą sięgać nawet 90 kilometrów na godzinę. Z prognozy zagrożeń pogodowych IMGW wynika, że mogą zostać wydane alarmy pierwszego stopnia.

Silny wiatr. Gdzie mogą zostać wydane alarmy IMGW

Prognoza

Silny wiatr. Gdzie mogą zostać wydane alarmy IMGW

25 marca 2022, 6:25

Prognoza

Autor:
kw,dd,ps
Źródło:
IMGW

Obniżenie stawki PIT, likwidacja tak zwanej ulgi dla klasy średniej oraz przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia dla rodziców samodzielnie wychowujących dziecko. To tylko niektóre propozycje zmian w podatkach przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Projekt ustawy w tej sprawie w czwartek trafił do konsultacji i uzgodnień. Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2022 roku. Poniżej przedstawiamy szczegóły rządowej propozycji.

Duże zmiany w podatkach. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Pieniądze

Duże zmiany w podatkach. Wszystko, co trzeba wiedzieć

24 marca 2022, 18:55

Pieniądze

Autor:
mb/dap
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich twierdzą, że o ile kroki podejmowane przez Rosjan na północnym wschodzie Ukrainy mają charakter doraźnego zabezpieczenia linii komunikacyjnych, o tyle budowa bazy wojskowej na południu świadczy o przygotowaniu do długotrwałej bądź wręcz stałej obecności na okupowanym obszarze.

Ośrodek Studiów Wschodnich: Rosjanie uzupełniają straty i tworzą zaplecze logistyczne

Świat

Ośrodek Studiów Wschodnich: Rosjanie uzupełniają straty i tworzą zaplecze logistyczne

25 marca 2022, 6:23

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa poinformowała w czwartek, że od początku wojny straty Rosjan wynoszą ponad 15 tysięcy ludzi. Podkreśliła, że Rosja przeważnie nie zabiera i nie utylizuje w odpowiedni sposób zwłok swoich żołnierzy. Na konferencji prasowej w Kijowie powiedziała, że ponad 400 tysięcy cywilów siłą zostało przesiedlonych do Rosji.

Rzeczniczka praw człowieka: Rosja nie zabiera i nie utylizuje zwłok swoich żołnierzy

Świat

Rzeczniczka praw człowieka: Rosja nie zabiera i nie utylizuje zwłok swoich żołnierzy

25 marca 2022, 6:30

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Sztab generalny ukraińskiej armii podał w czwartek, że wśród rosyjskich żołnierzy prowadzone są działania propagandowe, które mają ich przekonać, że wojnę trzeba zakończyć przed obchodzonym 9 maja Dniem Zwycięstwa. Sztab przekonuje również, że pomimo wysiłków FSB i Rosgwardii oraz operacji informacyjno-psychologicznych na zajętych terytoriach nie udaje się kontrolować ludności i tworzyć prorosyjskich władz.

Ukraiński sztab generalny: rosyjska propaganda wzywa żołnierzy do zakończenia wojny przed 9 maja

Świat

Ukraiński sztab generalny: rosyjska propaganda wzywa żołnierzy do zakończenia wojny przed 9 maja

25 marca 2022, 6:57

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Trwa 30. doba rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dowództwo Powietrzne "Wschód" Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowało, że Rosja przeprowadziła dwa ataki rakietowe na jednostkę wojskową na obrzeżach Dniepru. Władze atakowanego przez wojska rosyjskie Mariupola informują, że coraz więcej ludzi umiera z głodu. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Świat

Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

25 marca 2022, 6:13

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
TVN24 PAP Reuters

Zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w tym roku w nocy z 26 na 27 marca. O godzinie 2.00 należy przestawić wskazówki zegara na godzinę 3.00. Oznacza to, że będziemy spali o godzinę krócej.

Zmiana czasu coraz bliżej. Kiedy przestawiamy zegarki?

Z kraju

Zmiana czasu coraz bliżej. Kiedy przestawiamy zegarki?

25 marca 2022, 7:25

Z kraju

Autor:
/ToL
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Polina Kowaliowa została objęta brytyjskimi sankcjami. Mieszkająca w Londynie 26-latka jest przybraną córką Siergieja Ławrowa: rosyjskiego ministra spraw zagranicznych, jednego z najbliższych ludzi Władimira Putina. Luksusowe życie Poliny opisała rosyjska dziennikarka śledcza Maria Konstantinowna Piewczich.

Polina Kowaliowa, pasierbica Siergieja Ławrowa, objęta brytyjskimi sankcjami

Świat

Polina Kowaliowa, pasierbica Siergieja Ławrowa, objęta brytyjskimi sankcjami

24 marca 2022, 20:52

Świat

Autor:
akw/kab
Źródło:
tvn24.pl

Ałła Pugaczowa, jedna z najbardziej znanych rosyjskich piosenkarek, wraz ze swoim piątym mężem, znanym artystą estradowym Maksimem Gałkinem, wyjechała do Izraela - informuje izraelski dziennik "Haarec". Według gazety wyjazd pary z Rosji spowodowany jest inwazją Rosji na Ukrainę.

"Haarec": Ałła Pugaczowa, gwiazda rosyjskiej estrady, wyjechała do Izraela

Świat

"Haarec": Ałła Pugaczowa, gwiazda rosyjskiej estrady, wyjechała do Izraela

24 marca 2022, 16:16

Świat

Autor:
mjz\mtom
Źródło:
PAP

Prezydent Francji Emmanuel Macron na konferencji prasowej po czwartkowym szczycie NATO w Brukseli powiedział o dostarczeniu Ukrainie broni defensywnej, ale "nie samolotów czy czołgów". Jak stwierdził, dostarczenie tego sprzętu jest "granicą, której nie należy przekraczać, aby nie stać się współuczestnikiem wojny". - Grozi nam kryzys żywnościowy - oznajmił również Macron. Czwartek jest 29. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę.

Macron o dostarczeniu broni Ukrainie i "granicy, której nie należy przekraczać". Prezydent Francji ostrzegł przed kryzysem żywnościowym

Świat

Macron o dostarczeniu broni Ukrainie i "granicy, której nie należy przekraczać". Prezydent Francji ostrzegł przed kryzysem żywnościowym

24 marca 2022, 20:23

Świat

Autor:
tas/kab
Źródło:
PAP

Ukraińscy wojskowi i władze informują o kolejnych stratach dla rosyjskiego wojska. Na wysokości obwodu charkowskiego na wschodzie kraju miał zostać zestrzelony wielozadaniowy bombowiec Su-34. Szef obwodu tego dnia przekazał także, że Rosjanie ostrzelali własne pozycje, likwidując "dużą liczbę żołnierzy i sprzętu". W czwartek mija miesiąc od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. Od tego czasu Ukraina stawia opór, między innymi w stolicy kraju.

"Rosjanie ponieśli kolejne fiasko. Przy czym - z własnych rąk". Ukraińcy informują też o kolejnym zestrzelonym bombowcu

Świat

"Rosjanie ponieśli kolejne fiasko. Przy czym - z własnych rąk". Ukraińcy informują też o kolejnym zestrzelonym bombowcu

24 marca 2022, 21:29

Świat

Autor:
akw/adso
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Rosja atakuje Ukrainę i pojawiają się informacje o próbach przekonania Białorusinów do włączenia się do wojny, którą rozpoczął Władimir Putin. - Nie możecie być mięsem armatnim dla jednej osoby, która pożąda władzy, nie musicie dzielić odpowiedzialności z nim, nie musicie być wrogami wobec naszych sąsiadów - powiedziała w specjalnym wywiadzie w TVN24 liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska, zwracając się do białoruskich żołnierzy.

Swiatłana Cichanouska o wojnie w Ukrainie: wierzę, że jeśli zostanie wydany zbrodniczy rozkaz, Białorusini go nie wykonają

Świat

Swiatłana Cichanouska o wojnie w Ukrainie: wierzę, że jeśli zostanie wydany zbrodniczy rozkaz, Białorusini go nie wykonają

24 marca 2022, 21:36

Świat

Autor:
akr/adso
Źródło:
TVN24

Przywódcy państw Unii Europejskiej i prezydent Stanów Zjednoczonych omówili kwestie sankcji, pomocy humanitarnej, energetyki, partnerstwa wschodniego i współpracy UE-NATO - wynika ze wspólnego oświadczenia po szczycie Rady Europejskiej z udziałem Joe Bidena. Podkreślili, że rozpoczną wspólne działania, "aby zapobiec potencjalnemu kryzysowi żywnościowemu wywołanemu przez podwyżki cen i zakłócenia w dostawach żywności wywołane wojną Putina na Ukrainie".

Wspólne oświadczenie Joe Bidena i Ursuli von der Leyen po szczycie Rady Europejskiej

Świat

Wspólne oświadczenie Joe Bidena i Ursuli von der Leyen po szczycie Rady Europejskiej

24 marca 2022, 23:44

Świat

Autor:
asty/adso
Źródło:
PAP

W ciągu kilku dni oszuści udający policjantów wyłudzili od poszkodowanych ponad 330 tysięcy złotych - podała Komenda Stołeczna Policji. Na swoje ofiary wybierali starsze osoby, działali w Warszawie, Pruszkowie i Kutnie. Z jednego z zawiadomień wynikało, że poszkodowana wyrzuciła przez okno pieniądze, sądząc, że pomaga policjantom.

"Wyrzuciła przez okno pieniądze, sądząc, że pomaga policjantom"

Okolice

"Wyrzuciła przez okno pieniądze, sądząc, że pomaga policjantom"

25 marca 2022, 7:10

Okolice

Autor:
katke/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Niedawno prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę Lex Czarnek. Podkreślał wtedy, że jest wojna i nie czas na spory. Mijają trzy tygodnie, a minister edukacji składa ten sam projekt zmian w oświacie. Rodzice uczniów nie kryją zaskoczenia i oburzenia. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Minister Przemysław Czarnek składa ponownie projekt zmian w oświacie. Komentarze polityków

Programy

Minister Przemysław Czarnek składa ponownie projekt zmian w oświacie. Komentarze polityków

25 marca 2022, 6:52

Programy

Autor:
Adrianna
Otręba
Źródło:
TVN24

Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie, w którym mówił, że "rosyjska agresja doprowadziła do największego kryzysu światowego bezpieczeństwa od zakończenia II wojny światowej". Stwierdził, że "potrzebne jest jeszcze większe zaangażowanie Sojuszu w naszym regionie". Podkreślił, że czwartkowy szczyt "to kolejny krok wzmacniający wschodnią flankę NATO". Jak dodał, "bezpieczna Polska i Europa potrzebują więcej Ameryki".

Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. Szczyt NATO, wsparcie wschodniej flanki i podziękowania dla Polaków pomagających uchodźcom

Świat

Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. Szczyt NATO, wsparcie wschodniej flanki i podziękowania dla Polaków pomagających uchodźcom

24 marca 2022, 20:06

Świat

Autor:
mjz/kab
Źródło:
TVN24

Prezydent USA Joe Biden mówił na konferencji po nadzwyczajnym szczycie NATO o pomocy dla uchodźców z Ukrainy, sankcjach związanych z rosyjską inwazją, odpowiedzi na ewentualne użycie broni masowego rażenia przez agresora, a także przyszłości gospodarczej Chin i konsekwencjach wsparcia Rosji przez ten kraj. Odniósł się także do kwestii przynależności Rosji do grupy G20.

Joe Biden po obradach NATO o pomocy dla uchodźców, Rosji w G20 i gospodarczej przyszłości Chin

Świat

Joe Biden po obradach NATO o pomocy dla uchodźców, Rosji w G20 i gospodarczej przyszłości Chin

24 marca 2022, 19:24

Świat

Autor:
akr/kab
Źródło:
TVN24, Reuters

Центральний осередок інформаційних технологій підготував короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі від війни, спричиненої вторгненням Росії в Україну, - повідомив держсекретар в Офісі прем’єр-міністра Януш Цєшинський. З відео можна дізнатися, як налаштувати Довірений Профіль і використовувати програму mObywatel.

Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі

TVN24 po ukraińsku

Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі

21 marca 2022, 11:07

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

To miasto nie istnieje, wszystko jest ruiną. I gdzieś tam wciąż chowają się ludzie - tak o Mariupolu mówi 22-letnia Anastazja Greczkina, której - 17 marca - udało się ewakuować z ogarniętego wojną miasta na południu Ukrainy. Za nią dramatyczne tygodnie spędzone w Mariupolu, na który Rosjanie kilka razy dziennie zrzucają bomby. To kolejna z cyklu rozmów Arlety Zalewskiej "Ukraina walczy - cywile".

"Ukraina walczy - cywile". Anastazja Greczkina. Uciekła z bombardowanego Mariupola

Świat

"Ukraina walczy - cywile". Anastazja Greczkina. Uciekła z bombardowanego Mariupola

23 marca 2022, 21:25

Świat

Autor:
Arleta
Zalewska/ tam
Źródło:
TVN24

Akcja WWF "Godzina dla Ziemi" odbędzie się w sobotę. O godzinie 20.30 zgasną światła w charakterystycznych budynkach i na obiektach w wielu miastach na świecie. W Polsce udział w tegorocznej edycji zadeklarowało ponad 100 miast, obiektów i instytucji.

W wielu miastach na świecie i w Polsce zgasną światła. W sobotę "Godzina dla Ziemi"

Świat

W wielu miastach na świecie i w Polsce zgasną światła. W sobotę "Godzina dla Ziemi"

25 marca 2022, 7:57

Świat

Autor:
ps/dd
Źródło:
WWF, tvnmeteo.pl

Specjaliści z Ukrainy i ich próba odnalezienia się w Polsce - branża medyczna wydaje się mieć ułatwione zadanie, ale tylko pozornie. Braki kadrowe w Polsce są duże, więc wiele przychodni i szpitali chętnie przyjmie do pracy lekarzy i pielęgniarki z Ukrainy. Ministerstwo zdrowia dało już niektórym zielone światło, następni czekają na zgodę. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Przed wojną w Ukrainie pracowały w szpitalach i przychodniach. Teraz szukają pracy w Polsce

Programy

Przed wojną w Ukrainie pracowały w szpitalach i przychodniach. Teraz szukają pracy w Polsce

25 marca 2022, 6:42

Programy

Autor:
Anna
Wilczyńska
Źródło:
TVN24