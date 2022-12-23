Візит Зеленського до США. "Подія великої сили ураження"

Професор Роман Кузняр у "Фактах по фактах" відзначив, що візит Володимира Зеленського до США є "чітким сигналом Вашингтона решті світу", що війна "це не лише справа України", а 'питання абсолютно світового значення". На його думку, приїзд українського лідера "є подією великої сили ураження, багатократної". Політолог і соціолог доктор Катажина Пелчиньська-Наленч сказала, що доля війни 'все ще під питанням". За її словами, росіяни "далекі від того, щоб здаватися, відпустити, визнати справу програною".

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Політолог і професор Роман Кузняр, завідувач кафедри стратегічних досліджень та міжнародної безпеки Варшавського університету, та колишній посол Польщі в Москві доктор Катажина Пелчиньська-Наленч з Інституту "Стратегії 2050" говорили у "Фактах по фактах" на TVN24 про візит президента України Володимира Зеленського до США.

За словами Кузняра, завдяки цій поїздці російськтй напад на Україну "набуває глобального виміру". Він зазначив, що "з Вашингтона було надіслано чіткий сигнал решті світу, включно з Західною Європою: ми не зламаємося, це серйозна справа, це питання не тільки України чи американо-українських відносин, але це є чимось абсолютно глобального значення".

- Це послання мусили прочитати і в Пекіні, не тільки в Москві, звичайно. Для Москви, звіснл, це мав бути землетрус, це було жахливо, це було приниження. За його словами, "це подія великої сили ураження, багатократної".

- Як з точки зору суто військових питань, так і політичних, і психологічних, - додав професор.

Катажина Пелчиньська-Наленч і Роман Кузняр TVN24

"Доля Заходу, доля американського лідерства все ще під питанням"

Пелчиньська-Наленч сказала, що "доля Заходу, доля американського керівництва все ще на шальках терезів, ми знаємо, що є багато факторів і доля цієї війни все ще під питанням".

- Росіяни це знають. Вони знають, що ця війна пішла зовсім не так, як вони очікували, але вони далекі від того, щоб відмовитися, щоб здаватися, щоб визнати справу програною. Мета Росії, на жаль, залишається незмінними: завоювати всю Україну, додала вона.

Pełczyńska-Nałęcz: losy tej wojny ciągle się ważą TVN24

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24