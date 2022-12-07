Вантаж подарунків для воюючої України. "Відповідь могла бути тільки одна"

Вторгнення Росії в Україну триває 287-й день. У вівторок з Любліна вирушив транспорт із подарунками для воюючої України, організований з ініціативи Сенату Польською Радою Бізнесу. Президент PRB Войцех Костжева закликав усіх підприємців продовжувати справу допомоги Україні.

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У двох фурах, які виїхали в Україну, знаходиться близько 5 тисяч пар теплого взуття вартістю понад мільйон злотих, які поїдуть до бійців на фронт. Під час прес-конференції в Любліні маршалок Сенату Томаш Ґродзький подякував усім, хто долучився до цієї акції.

- Це частина великих зусиль польок та поляків, які прийняли - і не в центрах біженців - мільйони, переважно матерів і малих дітей з України, які тікали від війни та смерті. Десятки компаній, які не шкодують зусиль, щоб усіляко підтримати воюючий український народ, адже він б'ється за нас. Це зіткнення цивілізації вільного світу з цивілізацією варварів і вбивць, - сказав Ґродзький.

Конференція, присвячена транспорту з подарунками для воюючої України PAP/Wojtek Jargiło

"Скромний внесок у те, щоб героїчна українська нація пережила цю зиму"

Маршалок зазначив, що ініціатива Сенату стала можливою завдяки співпраці з Польською Радою Бізнесу та Економічною радою. Він подякував їхнім членам за те, що вони швидко зібрали гроші та замовили взуття від польського виробника.

- Чому черевики? Тому що обмаль часу; наближається сувора зима, особливо там, на сході України, і якщо ти не маєш куртки, то можеш одягнути три зайві светри (...), а в окопах - є таке поняття в медицині: окопна нога - якщо ти не маєш доброго взуття, солдат страшенно страждає. І тому ми вирішили, що це перша потреба, яку ми узгодили з українським командуванням і владою, відповідальною за громадян, - розповів маршалок Сенату.

За його словами, ця ініціатива є "скромним внеском у те, щоб героїчний український народ пережив цю зиму і здобув перемогу у війні з агресором, який без найменшої причини напав на незалежну вільну країну лише тому, що український народ хоче приєднатися до родини вільного світу і вирватися з-під російського ярма".

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki o pomocy dla walczącej Ukrainy TVN24

Допомога польських підприємців

Президент Польської Ради Бізнесу Войцех Костжева підкреслив, що бізнес почав діяти на користь України з 24 лютого, щойно Росія напала на Україну.

- Ми закликаємо всіх підприємців продовжувати цю роботу допомоги Україні, яку вони розпочали дев'ять місяців тому, тому що там йде боротьба за вільний ринок, за нашу свободу, а фактично за майбутнє всієї Європи, - сказала Костржева.

Голова Економічної ради при Маршалку Сенату Польської Республіки та віце-президент PRB Збігнєв Якубас розповів, що три тижні тому маршалок Сенату запитав його щодо підтримки України теплим вбранням і, зокрема, взуттям.

- Звісно, ​​відповідь може бути лише одна (…) Протягом чотирьох днів ми зібрали понад мільйон злотих, а компанія Protektor з Любліна виготовила для нас понад 5000 пар взуття наступних кількох днів. Ініціатива Сенату переросла в дії. Я вважаю, що це наш обов'язок - як економічні кола ми підтримуємо Україну, що бореться, і обов'язково підтримуватимемо її до кінця, - запевнив Якубас.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP