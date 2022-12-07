Вантаж подарунків для воюючої України. "Відповідь могла бути тільки одна"

7 grudnia 2022, 17:23
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Wojciech Kostrzewa o pomocy dla walczącej Ukrainy, zorganizowanej przez Polską Radę Biznesu
Wojciech Kostrzewa o pomocy dla walczącej Ukrainy, zorganizowanej przez Polską Radę BiznesuTVN24
wideo 2/6
TVN24Wojciech Kostrzewa o pomocy dla walczącej Ukrainy, zorganizowanej przez Polską Radę Biznesu

Вторгнення Росії в Україну триває 287-й день. У вівторок з Любліна вирушив транспорт із подарунками для воюючої України, організований з ініціативи Сенату Польською Радою Бізнесу. Президент PRB Войцех Костжева закликав усіх підприємців продовжувати справу допомоги Україні.

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У двох фурах, які виїхали в Україну, знаходиться близько 5 тисяч пар теплого взуття вартістю понад мільйон злотих, які поїдуть до бійців на фронт. Під час прес-конференції в Любліні маршалок Сенату Томаш Ґродзький подякував усім, хто долучився до цієї акції.

- Це частина великих зусиль польок та поляків, які прийняли - і не в центрах біженців - мільйони, переважно матерів і малих дітей з України, які тікали від війни та смерті. Десятки компаній, які не шкодують зусиль, щоб усіляко підтримати воюючий український народ, адже він б'ється за нас. Це зіткнення цивілізації вільного світу з цивілізацією варварів і вбивць, - сказав Ґродзький.

Конференція, присвячена транспорту з подарунками для воюючої УкраїниPAP/Wojtek Jargiło

"Скромний внесок у те, щоб героїчна українська нація пережила цю зиму"

Маршалок зазначив, що ініціатива Сенату стала можливою завдяки співпраці з Польською Радою Бізнесу та Економічною радою. Він подякував їхнім членам за те, що вони швидко зібрали гроші та замовили взуття від польського виробника.

- Чому черевики? Тому що обмаль часу; наближається сувора зима, особливо там, на сході України, і якщо ти не маєш куртки, то можеш одягнути три зайві светри (...), а в окопах - є таке поняття в медицині: окопна нога - якщо ти не маєш доброго взуття, солдат страшенно страждає. І тому ми вирішили, що це перша потреба, яку ми узгодили з українським командуванням і владою, відповідальною за громадян, - розповів маршалок Сенату.

За його словами, ця ініціатива є "скромним внеском у те, щоб героїчний український народ пережив цю зиму і здобув перемогу у війні з агресором, який без найменшої причини напав на незалежну вільну країну лише тому, що український народ хоче приєднатися до родини вільного світу і вирватися з-під російського ярма".

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki o pomocy dla walczącej Ukrainy
Marszałek Senatu Tomasz Grodzki o pomocy dla walczącej UkrainyTVN24

Допомога польських підприємців

Президент Польської Ради Бізнесу Войцех Костжева підкреслив, що бізнес почав діяти на користь України з 24 лютого, щойно Росія напала на Україну.

- Ми закликаємо всіх підприємців продовжувати цю роботу допомоги Україні, яку вони розпочали дев'ять місяців тому, тому що там йде боротьба за вільний ринок, за нашу свободу, а фактично за майбутнє всієї Європи, - сказала Костржева.

Голова Економічної ради при Маршалку Сенату Польської Республіки та віце-президент PRB Збігнєв Якубас розповів, що три тижні тому маршалок Сенату запитав його щодо підтримки України теплим вбранням і, зокрема, взуттям.

- Звісно, ​​відповідь може бути лише одна (…) Протягом чотирьох днів ми зібрали понад мільйон злотих, а компанія Protektor з Любліна виготовила для нас понад 5000 пар взуття наступних кількох днів. Ініціатива Сенату переросла в дії. Я вважаю, що це наш обов'язок - як економічні кола ми підтримуємо Україну, що бореться, і обов'язково підтримуватимемо її до кінця, - запевнив Якубас.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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red.
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Zagadka "chłopca z pudełka" wyjaśniona. Badania DNA pomogły ustalić tożsamość zabitego dziecka

7 grudnia 2022, 10:49
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am
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CNN

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Aktywiści przeciwko masowej wycince w Puszczy Bukowej

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ng/tok
Źródło:
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Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się we wtorek gala finałowa 20. edycji konkursu "Człowiek bez barier", organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Tytuł tegorocznego "Człowieka bez barier" otrzymał Maciej Oksztulski - jedyny polski niemówiący autysta z doktoratem. "Człowiekiem bez barier 20-lecia" został Piotr Pawłowski - dziennikarz i działacz społeczny, twórca platformy informacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami "Integracja".

Przyznano nagrody w konkursie "Człowiek bez barier". Oto lista tegorocznych laureatów

Przyznano nagrody w konkursie "Człowiek bez barier". Oto lista tegorocznych laureatów

7 grudnia 2022, 13:29
Autor:
momo
/ prpb
Źródło:
PAP

Piotr Świerczek, dziennikarz TVN24 i autor reportażu "Siła kłamstwa", ujawniającego dokumenty dotyczące katastrofy smoleńskiej nieopublikowane przez komisję Antoniego Macierewicza, jest nominowany do nagrody Dobrego Dziennikarza 2022. Powalczy zarówno o nagrodę główną, jak i wyróżnienie w kategorii Dziennikarstwo śledcze.

Piotr Świerczek nominowany do nagrody głównej Dobrego Dziennikarza 2022 roku za reportaż "Siła kłamstwa"

Piotr Świerczek nominowany do nagrody głównej Dobrego Dziennikarza 2022 roku za reportaż "Siła kłamstwa"

25 listopada 2022, 15:17
Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku w Madison w stanie Wisconsin w prześwietlanym promieniami rentgenowskimi plecaku znaleziono psa. Służby przypominają, że przewóz zwierząt w bagażu rejestrowanym jest zakazany, a na pokład maszyny można wnosić je wyłącznie w specjalnych transporterach.

Prześwietlali bagaż, w środku znaleźli psa. Zaskakujące odkrycie na lotnisku

Prześwietlali bagaż, w środku znaleźli psa. Zaskakujące odkrycie na lotnisku

7 grudnia 2022, 13:07
Autor:
kgo//mm
Źródło:
Twitter/@TSA_GreatLakes, LOT, tvn24.pl

We wtorkowym losowaniu Lotto padła jedna szóstka. Główna wygrana wynosi 2 miliony złotych. Oto wyniki Lotto oraz Lotto Plus z dnia 6 grudnia 2022 roku. Wcześniej, w sobotę w loterii padła wygrana w wysokości 33,3 miliona złotych.

Padła kolejna szóstka w Lotto

Padła kolejna szóstka w Lotto

7 grudnia 2022, 6:35
Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Obraz Jacka Malczewskiego "Rzeczywistość" jednak trafi na sprzedaż. Dom aukcyjny zapowiada, że zgodnie z pierwotnym planem, zostanie on w czwartek wystawiony na licytację. Z powodu toczącego się śledztwa jego sprzedaż będzie miała charakter warunkowy. Prokuratura bada na zlecenie resortu kultury, czy w latach 50. XX wieku mogło dojść do nielegalnego wywiezienia dzieła z kraju.

"Rzeczywistość" jednak trafi na aukcję. Ale sprzedaż wartego miliony obrazu będzie warunkowa

"Rzeczywistość" jednak trafi na aukcję. Ale sprzedaż wartego miliony obrazu będzie warunkowa

7 grudnia 2022, 12:26
Autor:
kk/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Tylko do piątku można zgłaszać swoją chęć pomocy potrzebującym w ramach Szlachetnej Paczki. Już w weekend zostaną przekazane dary. Do wsparcia akcji zachęca wolontariuszka, która jeszcze niedawno korzystała z pomocy darczyńców.

Niedawno dostała "szlachetną paczkę", teraz pomaga innym. Finał akcji blisko

Niedawno dostała "szlachetną paczkę", teraz pomaga innym. Finał akcji blisko

7 grudnia 2022, 14:20
Autor:
bp/tok
Źródło:
TVN24