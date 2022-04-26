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Тшасковський про біженців в CNN: можливості Варшави на межі, мусимо готуватися до більшого

26 kwietnia 2022, 19:25

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Тшасковський для CNN: гроші мають потрапляти безпосередньо до біженців
Тшасковський для CNN: гроші мають потрапляти безпосередньо до біженців2022 Cable News Network All Rights Reserved
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2022 Cable News Network All Rights ReservedТшасковський для CNN: гроші мають потрапляти безпосередньо до біженців

За словами мера Варшави, можна очікувати чергової хвилі біженців. В інтерв'ю CNN він зазначив, що наразі Польща прийняла близько трьох мільйонів біженців. – Нам потрібна система переселення, щоб ми могли розділити цей тягар і з іншими, зокрема зі Сполученими Штатами, тому що українці борються і за нашу свободу та за стабільність трансатлантичних відносин. Ми повинні їм допомогти, - наголосив він.

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Мер Варшави Рафал Тшасковський перебуває з візитом у Сполучених Штатах, де провадить розмови з представниками американської адміністрації, Конгресу та лідерами неурядового сектору про підтримку американськими союзниками українських біженців, польських органів місцевого самоврядування та неурядових організацій у зв’язку з гуманітарною кризою в Європі.

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– Щораз більше людей перетинають українсько-польський кордон. Можливості Варшави знаходяться на самій межі, ми повинні готуватися до більшого, тому я у Вашингтоні, хочу тут поговорити з політиками, які ухвалюють рішення, з адміністрацією Джо Байдена, пояснити ситуацію в Польщі та переконати друзів в Америці, що гроші мають надходити безпосередньо біженцям, неурядовим організаціям і органам місцевого самоврядування, - сказав Тшасковський в інтерв'ю CNN.

"Українці б’ються і за нашу свободу та за стабільність трансатлантичних відносин"

За словами мера Варшави, можна очікувати чергової хвилі біженців. В інтерв'ю CNN він зазначив, що наразі Польща прийняла близько трьох мільйонів біженців. – Нам потрібна система переселення, щоб ми могли розділити цей тягар і з іншими, зокрема зі Сполученими Штатами, тому що українці борються і за нашу свободу та за стабільність трансатлантичних відносин. Ми повинні їм допомогти, - наголосив він.

– Чотири дні тому я спілкувався з українцями, які приїхали до Варшави. Вони з Донбасу, вісім років у зоні бойових дій. Раніше казали, що не виїдуть, бо за стільки років бачили вже все. Але коли вони побачили звірства російської армії в Бучі, вирішили переселитися. Тому люди, які раніше хотіли залишитися в зоні бойових дій, тепер переїжджають, - зазначив він.

З початку війни в Україні через столицю пройшло близько 700 тисяч біженців з-за східного кордону. Нині їх у Варшаві 300 тисяч. З 24 лютого населення Варшави зросло більш ніж на 15 відсотків.

Prezydent Trzaskowski w wywiadzie dla CNN2022 Cable News Network All Rights Reserved

Тшасковський: біженці живуть в домівках жителів Варшави

– Ситуація досить незвичайна. У Варшаві ви не побачите жодних розкладених наметів у парках чи людей на вулицях. Біженці перебувають у будинках варшав'ян. Потрібна безпосередня допомога, яка потече до людей, до самих біженців. Наприклад, їм потрібна пряма фінансова підтримка, щоб вони самі могли ходити в магазин і робити покупки, щоб це не мусили організовувати міські служби. Звісно, ​​потрібна підтримка органів місцевого самоврядування, які допомагають дітям, жінкам, нужденним та інвалідам. Вони в цьому експерти, - сказав Тшасковський.

Як він додав, підтримка на місцевому рівні також необхідна, адже саме мери та президенти міст несуть найбільшу відповідальність. – Ми не можемо просто йти до центральної влади, тому що наші відносини досить напружені. Тому я тут, щоб пояснити, що саме нам потрібно і як організувати цю допомогу, – сказав він.

Президент розповів, що біженці з України отримали безкоштовну медичну допомогу в Польщі, доступ до освіти та соціальних послуг. - Ця допомога теж потрібна. Наприклад, ми можемо найняти українських вчителів з числа біженців для допомоги в школах. Ми прийняли до муніципальних шкіл близько 20 тисяч дітей, а у Варшаві серед біженців 120 тис. дітей, – повідомив Тшасковський.

Він також пояснив, що в столиці організовують онлайн-навчання для українських студентів, щоб вони могли продовжити вивчати українську програму. – Нам потрібна підтримка ІТ та комп’ютери, – додав він.

Autor:red.

Źródło: TVN24

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Pomoc dla Ukrainy
Ukraina
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anw
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PAP, https://www.mdpi.com/

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