Тшасковський про біженців в CNN: можливості Варшави на межі, мусимо готуватися до більшого

Gazprom podjął decyzję o wstrzymaniu dostaw gazu do Polski. Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny portalu BiznesAlert mówił w TVN24, że to konsekwencja "sporu o ruble" i tego, że rosyjski koncern nie chce przyjmować płatności w innej walucie. Była prezes zarządu PGNiG SA Grażyna Piotrowska-Oliwa powiedziała w "Faktach po Faktach", że Polska może pozyskiwać surowiec "z różnych kierunków". Zastrzegła, iż założenie, że dostaniemy gaz z Europy, jest oparte na ciągłości dostaw do innych krajów europejskich.