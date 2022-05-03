Труді Стайлер, дружина Стінга, відвідала біженців з України в Любліні. «Людська доброта більша ніж усе інше»
Труді Стайлер - актриса, кінопродюсерка й активістка, а в приватному житті - дружина Стінга. У понеділок (2 травня) вона відвідала Центр допомоги Україні в Любліні, де зустрілася з волонтерами та українськими родинами. Розповіла про позитивні речі, які можуть відбуватися навіть «в ці жахливі часи», і про те, що вони з чоловіком, хочуть бути корисними.
- Для мене стало одкровенням, як позитивні речі можуть відбуватися в ці жахливі часи. Надійшла пора, коли ми всі маємо бути разом. Це відчуття спільноти тут, у Польщі, мене справді зворушує. Немає різниці між українцями та поляками, - сказала у понеділок (2 травня) у Любліні Труді Стайлер, яка приїхала відвідати Центр допомоги Україні.
Як зізналася, до підтримки України вона долучилася в рамках ініціативи Help Ukraine Center , про яку їй повідомила польська режисерка Малгожата Шумовська. Стайлер підкреслила, що вони з чоловіком прагнуть бути корисними.
Труді Стайлер говорила про велику відвагу українців
За її враженнями, українці, які приїжджають до Польщі, знаходять відчинені двері і чують запрошення: «Приїжджайте до нас, ми в цьому становищі разом».
- Я думаю, що це фантастична звістка для решти світу, - додала Стайлер.
Вона підкреслила велику звитягу та мужність українців. Наголосила, що ми можемо лише припускати, наскільки це жахливий досвід: втратити дім, тих, кого любиш, тварин.
- Людська доброта більша за все інше. Відчиніть двері, впустіть людей, підтримайте, стисніть в обіймах у переносному і буквальному сенсі, – закликала Труді Стайлер.
До ініціативи щодня долучаються близько 150 волонтерів
Центр допомоги Україні у Любліні створено з ініціативи найбільших логістичних компаній України. Вони об’єднали зусилля для створення у Східній Європі пунктів, які займатимуться отриманням та швидкою доставкою гуманітарної та медичної допомоги в Україну.
Є два великих хаби: у Польщі та у Румунії. До цієї ініціативи залучаються близько 150 волонтерів щодня. У березні Центр допомоги Україні надіслав в Україну 3 тис. тонн гуманітарної допомоги. Переважно продуктів харчування, засобів особистої гігієни та ліків.
Труді Стайлер є послом ЮНІСЕФ з 2004 року
Актриса, кінопродюсерка, активістка Труді Стайлер також відома своєю благодійною діяльністю. Разом зі своїм чоловіком, співаком Стінгом, вона заснувала Rainforest Foundation з метою привернення уваги до тропічних лісів та захисту прав корінних народів.
У 2004 році стала послом ЮНІСЕФ. Активістка разом зі Стінгом з перших днів війни підтримує Центр допомоги Україні, офіс якого розташований на вул. Мелгєвській, 29 у Любліні.
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