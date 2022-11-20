Трагедія в Пшеводові. "Зі східного флангу ми стали східним фронтом ЄС і НАТО"

20 listopada 2022, 22:25
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Bonikowska: ze wschodniej flanki staliśmy się wschodnim frontem UE i NATO
Bonikowska: ze wschodniej flanki staliśmy się wschodnim frontem UE i NATO
TVN24
TVN24Bonikowska: ze wschodniej flanki staliśmy się wschodnim frontem UE i NATO

Цивільне населення має бути навчене, як поводитись у ситуації, коли є така загроза, - сказав генерал Леон Коморніцький, колишній заступник начальника Генштабу Війська Польського після вибуху в Пшеводові, у програмі "Так" на TVN24. За його словами, "самий лише кордон не захищає".  

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- Зі східного флангу ми стали східним фронтом Європейського Союзу та НАТО, і ми повинні пам’ятати, що подібні інциденти, на жаль, можуть повторюватися, - попередила доктор Малгожата Боніковська, президентка Центру міжнародних відносин.

Російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні у вівторок вдень, в основному по об’єктах енергетики. Того дня в селі Пшеводув (Люблінське воєводство) поблизу кордону з Україною впала ракета, пролунав вибух, в результаті якого загинули двоє поляків.

Генерал: сам по собі кордон не захищає

Генерал Леон Коморніцький зазначив, що на даний момент Польща не має власної системи, яка б захищала її простір в радіусі середньої дальності.

- Щоправда, Польща використовує те, що створили британці. На ділянці кордону з Україною розгорнута британська система оборони, яка має здатність протистояти балістичним ракетам середньої дальності. Але важливо знати, що захисту цивільного населення від цих ракет немає. Це ракети, які вражають об'єкти з великою площею поверхні. Ці типи ракет використовуються для ударів по критичній інфраструктурі, по районах зосередження військ, тобто по районах щонайменше 200 кілометрів від кордону, - пояснив він.

Коморніцький зазначив, що "цивільне населення має бути навчене, як поводитися в ситуації, коли є така загроза".

- Люди мають бути підключені до системи оповіщення України. Якщо жителів Волинської чи Тернопільської областей сповіщають про загрозу ракетних ударів Росії, то нашу систему оповіщення потрібно підключити до української. Щоб водночас попередити населення, яке проживає в прикордонних районах. Вони повинні бути навчені, вміти поводитися в такій ситуації, - сказав генерал Коморніцький в ефірі TVN24.

За його словами, "сам по собі кордон не захищає".

- Ракета не знає такого поняття, як кордон, особливо в повітряному просторі, - додав генерал Коморніцький.

Боніковська: ми знаходимося у стані війни

- На жаль, перебування в безпосередній близькості від країни, яка охоплена війною, конвенційним конфліктом, де є танки, є ракети, на жаль, є загрозою для всіх, хто знаходиться поблизу найближчого кордону, - сказала доктор Малгожата. Боніковська, президентка Центру міжнародних відносин.

- З того східного флангу ми стали східним фронтом Європейського Союзу та НАТО, і ми повинні пам’ятати, що подібні інциденти, на жаль, можуть повторюватися, - попередила вона. За її словами, "з нашої точки зору це означає величезний виклик, пов’язаний із забезпеченням безпеки не лише нашої країни, а й усього східного флангу". 

- Увесь східний фланг може наразитися на наслідки війни, - підкреслила вона.

Експертка зазначила, що "ми в Європі повинні усвідомити, що ми живемо вже не в мирний час, а в стані війни".

 - Ця війна відбувається, щоправда, не на нашій території, але йде в інформаційній, кібернетичній сфері. У Польщі не проходить і години, щоб стратегічні об'єкти, такі як-от варшавський аеропорт імені Шопена, не зазнавали кібератак. Це наша критична інфраструктура. Це сьогодні стосується всієї Європи, і чим ближче до кордону (з Україною - ред.), тим більша загроза, - зазначила вона.

Боніковська: чим довше триває невизначеність, тим гірше

Боніковська висловила думку, що час від трагедії в Пшеводові до офіційного оголошення уряду з цього приводу був надто довгим. 

- Виходить, що під час виборчої кампанії політичний інтерес може бути важливішим за чесне спілкування з громадянами. Я говорю не лише про владу, а про феномен займатися політикою навіть у ситуації такої загрози, у якій ми перебуваємо. А це мав би бути випадок, коли партійна політика відходить на другий план, а на перший план виходять інтереси держави, інтереси громадян, - зазначила експертка.

Вона підкреслила, що "ми живемо в епоху соцмереж, де інформація миттєво перетворюється на потік усіляких домислів, напівправди, і часто нас навмисно дезінформують". 

- Тоді ми залежимо від усіляких неперевірених думок і неперевірених джерел і починаємо панікувати. Чим довше триває ця невизначеність, тим гірше стає.

Генерал Коморніцький додав, що подія, яка відбулася в Пшеводові, безумовно, буде використана Москвою як для внутрішніх, так і для зовнішніх цілей. «Росія використає це, щоб дискредитувати можливості НАТО, наші можливості та використати для розділення Польщі та України», – заявили військові.

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Jakub Szymczuk/KPRP

Tagi:
Przewodów - wybuch rakiety
Wojna w Ukrainie
Ukraina
Rosja
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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