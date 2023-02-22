Саміт "Бухарестської дев'ятки" у Президентському палаці у Варшаві.  Ухвалено декларацію

Саміт "Бухарестської дев'ятки" відбувся в середу в Президентському палаці. На зустрічі були присутні лідери країн східного флангу НАТО, а також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президент США Джо Байден. Керівник президентського Бюро з міжнародної політики повідомив, що лідери ухвалили декларацію, в якій підтримали політику "відкритих дверей" до НАТО та "найрішучішим чином" засудили російську агресію проти України.

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Гостей у Президентському палаці у Варшаві вітали господарі зустрічі, президенти Польщі, Румунії та Словаччини – Анджей Дуда, Клаус Йоганніс і Зузана Чапутова.

У зустрічі "Бухарестської дев'ятки" взяли участь: президент США Джо Байден, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, лідери: Болгарії - Румен Радєв, Естонії - Алар Каріс, Литви - Гітанас Науседа, Латвії - Егілс Левітс, Угорщини - Каталін Новак і прем'єр Чехії Петр Фіала.

На саміті Б9 ухвалили декларацію

По закінченні переговорів голова Бюро президента з міжнародної політики Марцін Пшидач повідомив, що було прийнято декларацію, яка "підтверджує спільну відданість продовженню політики стримування та оборони".

- Усі присутні в залі союзники зі східного флангу НАТО погодилися, що вони підтримуватимуть один одного у разі будь-якої загрози, яка - ми сподіваємося - ніколи не виникне, - додав він.

- Наступним пунктом було засудження - у найбільш жорстких виразах - російської, жорстокої, як сказано в декларації - кривавої війни проти України. Усі учасники Бухарестського формату підтримують ці слова осуду на адресу Росії, - запевнив він.

Пшидач зазначив, що "члени формату виступають за продовження політики відкритих дверей в НАТО".

- Місце України в майбутньому - в Європі, в тому числі в євроатлантичних структурах, - зазначив він.

У схваленій у середу декларації також згадується "необхідність продовження більшої присутності НАТО на східному фланзі через те, що найбільші виклики безпеці для всієї євроатлантичної спільноти походять зі сходу", - сказав Пшидач.

Спільна заява лідерів "Бухарестської дев'ятки" - уривки

> Росія є найбільш серйозною та безпосередньою загрозою для безпеки союзників. У відповідь на кровопролитну агресивну війну Росії союзники відповіли рішуче, згуртовано та відповідально.

> Ми продовжимо посилювати нашу позицію стримування та оборони на всьому східному фланзі (НАТО) від Балтійського до Чорного моря. НАТО та його зобов’язання щодо взаємної оборони за статтею 5 залишаються опорою євроатлантичної безпеки.

> Підтверджуючи нашу відданість політиці відкритих дверей, ми запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу в Мадриді. Ми з нетерпінням чекаємо їх неминучого прийому в НАТО як членів Альянсу.

> Ми рішуче засуджуємо загарбницьку війну Росії. (...) Винні у звірствах і воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності.

> Україна використовує своє право на захист від російської агресії, щоб відновити повний контроль над своєю територією та має право звільнити окуповані території в межах міжнародно визнаних кордонів. З цією метою ми продовжуватимемо підтримувати зусилля України стільки, скільки буде потрібно.

> Майбутнє України в Європі. Ми рішуче підтримуємо євроатлантичні прагнення України.

> Ми готові тісно співпрацювати та підтримувати наших партнерів: Республіку Молдова, Грузію, Боснію та Герцеговину, які найбільше піддаються дестабілізуючому та шкідливому впливу Кремля, на сході та півдні Альянсу.

> Росія зробила серйозну помилку, вторгшись в Україну та підірвавши заснований на правилах міжнародний порядок. Ми сильніші та згуртованіші, ніж будь-коли.

Дуда: зустріч в річницю події, яка назавжди змінила історію нашої частини Європи

На початку зустрічі президент Дуда зазначив, що варшавський саміт Б9 має особливе значення.

- Ми збираємося майже рівно в річницю події, яка назавжди змінила історію нашої частини Європи і яка впливає на безпекову ситуацію в усьому світі. Я тут говорю про жорстоку, повномасштабну російську агресію проти України, яка почалася 24 лютого минулого року, - сказав Дуда.

Він нагадав, що наступного дня від початку російської агресії проти України лідери 'Бухарестської дев'ятки" зустрілися у Варшаві, щоб обговорити найбільші виклики, які стоять перед усім Північноатлантичним альянсом, і можливості підтримки України.

- Те, що ми хочемо зробити сьогодні, - це разом із нашими найближчими союзниками розглянути наші наступні кроки перед самітом Б9 у Братиславі та самітом НАТО у Вільнюсі, а також можливості надання подальшої підтримки Україні, - сказав президент, відкриваючи зустріч.

Байден: йдеться не лише про свободу України. Йдеться про свободу взагалі

Джо Байден на початку нагадав, що в роки розширення НАТО він, як сенатор США, був одним із найрішучіших прихильників прийняття нових членів до Альянсу.

– Б9 була створена у 2015 році, через рік після анексії Криму Росією. Зараз ми наближаємося до першої річниці чергової агресії з боку Росії, і ми все більш солідарні та згуртовані, - сказав він.

Президент США зазначив, що США "намагаються надати Україні критичну інфраструктуру".

- Я знаю, що ваші країни прийняли мільйони біженців. Ми намагаємося зробити все можливе, щоб підтримати Україну, щоб Україна могла боротися за свою свободу, - підкреслив він.

Американський президент також зазначив, що країни B9 були не лише лідерами минулого року, а й тими союзниками, які посилили НАТО. "Я хотів сказати, що це добре видно", - сказав він.

- Я також хочу ще раз підтвердити, що п’ята стаття є священною, непорушною статтею, підписаною НАТО, яка є зобов’язанням перед кожною нацією, кожною країною НАТО, – сказав Джо Байден.

- Зважаючи на це, я з нетерпінням чекаю нашої дискусії щодо подальших дій, щоб ми могли зберегти наш Альянс ще сильнішим, здатним стримувати агресію, - додав він.

- Йдеться не лише про свободу України. Йдеться взагалі про свободу, - заявив Байден.

Генсек НАТО: Путін не готується до миру

У своєму виступі генсек НАТО подякував президенту США за лідерство.

- Ваш недавній візит до України, до Києва, продемонстрував зростання підтримки та відданості Україні та забезпеченню безпеки цієї частини Європи, - зазначив він, звертаючись до Байдена.

- Майже рік після вторгнення Росії ми бачимо, що Путін не готується до миру, він готується до подальшої війни. Тому ми повинні посилити нашу підтримку України. Ми повинні дати Україні те, що їй потрібно, щоб вижити, - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що ми не знаємо, коли закінчиться війна, "але коли вона закінчиться, ми маємо зробити так, щоб історія не повторилася, не пішла по колу".

Він зазначив, що проглядається "російська модель поведінки останніх років".

- Спочатку Грузія у 2008 році, потім Крим і Донбас у 2014 році, потім повномасштабне вторгнення в Україну минулого року. Ми не можемо допустити, щоб Росія шмат за шматком розривала європейську безпеку. Нам потрібно вирватися з цього циклу гноблення, - сказав Столтенберг.

Водночас він відзначив, що "західні країни ніколи не були більш згуртованими". "Союзники захищатимуть кожен дюйм нашої землі відповідно до п’ятої статті: "Один за всіх, усі за одного", - підсумував Генеральний секретар НАТО.

Йоганніс: "Бухарестська дев'ятка" сильніша, ніж будь-коли раніше

Президент Румунії Клаус Йоганніс визнав, що лідери східного флангу НАТО зобов'язані твердо стояти на захисті миру.

- Ми також повинні твердо виконувати свої зобов’язання підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, щоб Україна виграла цю війну. Це те, що Румунія продовжуватиме робити. Ми не самотні в цих зусиллях, - сказав він.

Він звернув увагу на присутність на саміті президента США Джо Байдена.

- Ця присутність підтверджує переваги нашого формату 'Бухарестської дев’ятки", а також прихильність адміністрації Байдена до безпеки східного флангу НАТО. Це зобов’язання є надзвичайно твердим і спрямоване в майбутнє. Включає збільшення військової присутності. Це має тривати, включаючи підготовку американської стратегії щодо Чорного моря, - сказав Йоганніс.

За його словами, Росія діє агресивно.

- Ми вже були свідками такої поведінки і в Молдові, і в Грузії, і в самій Україні. Сьогодні ці партнери мають підтримку союзників, аби стати стійкими на тривалу перспективу. Ця стійкість потрібна, щоб вони могли досягти тривалого миру, стабільності та добробуту, - зазначив він.

Йоганніс підкреслив, що група Б9 є сильним прихильником євроатлантичної перспективи України.

- Ми хочемо, щоб ця жорстока війна проти України була останнім актом Росії. (...) НАТО сильне, демонструє чітку відданість Україні та українському народу. "Бухарестська дев'ятка сильніша", ніж будь-коли раніше, - заявив він.

Чапутова: ми разом склали іспит на солідарність і гуманізм

Президент Словаччини Зузана Чапутова нагадала, що зустріч Б9 відбувається у винятковий час - незадовго до першої річниці російської агресії проти України. Вона сказала, що країни східного флангу НАТО тепер захищені більше, ніж будь-коли раніше.

- Ми разом склали іспит на солідарність і людяність завдяки допомозі, наданій Україні, - додала вона.

Чапутова також звернулася безпосередньо до президента США Джо Байдена.

- Пане Президенте, ваша присутність є ще одним доказом того, що наша трансатлантична єдність міцна, як ніколи, - підкреслила вона.

Вона також зазначила, що зустріч Б9 стала гарною можливістю обговорити очікування щодо саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі. На її думку йдеться про те, як переконатися, що в нашій обороні немає сірих зон і як узгодити наші витрати на оборону з поточним станом безпеки.

- Як зробити так, щоб Україна могла захистити себе і захищалася стільки, скільки це буде потрібно, - сказала вона.

Саміт Б9 у Варшаві

Як заявляв президент Дуда, саміт B9 у Варшаві мав стати підготовчою дискусією перед липневим самітом НАТО у Вільнюсі.

- Це дуже важливий момент, щоб нарешті обговорити, чого ми хочемо досягти і які рішення ми хочемо прийняти на саміті НАТО у Вільнюсі, - сказав він під час візиту до Лондона. Як він тоді наголосив, це також можливість обговорити ситуацію в Україні та шляхів підтримки цієї країни надалі.

У вівторок на зустрічі з президентом США президент Польщі підкреслив, що візити Байдена до Польщі та Києва, а також його участь у саміті "Бухарестської дев'ятки" є "дуже сильним сигналом відповідальності, яку Сполучені Штати постійно несуть за безпеку" Європи і світу".

"Бухарестська дев'ятка" - що це таке?

"Бухарестська дев’ятка" - це регіональна ініціатива Польщі та Румунії, спрямована на координацію позицій та обмін думками країн східного флангу НАТО щодо питань безпеки. Формула консультацій між дев’ятьма країнами була урочисто започаткована зустріччю президентів у Варшаві в 2014 році. У листопаді 2015 року в Бухаресті країни Центральної та Східної Європи підписали спільну декларацію про об’єднання зусиль для забезпечення сильної, надійної та стійкої військової присутності НАТО в регіоні.

У форматі беруть участь країни східного флангу НАТО: Болгарія, Чехія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина.

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Autor:red.

Źródło: TVN24