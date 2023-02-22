Саміт "Бухарестської дев'ятки" у Президентському палаці у Варшаві.  Ухвалено декларацію

22 lutego 2023, 22:53
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Marcin Przydacz po szczycie B9: jest dobra wynegocjowana, przyjęta deklaracja
Marcin Przydacz po szczycie B9: jest dobra wynegocjowana, przyjęta deklaracja
TVN24
TVN24Marcin Przydacz po szczycie B9: jest dobra wynegocjowana, przyjęta deklaracja

Саміт "Бухарестської дев'ятки" відбувся в середу в Президентському палаці.  На зустрічі були присутні лідери країн східного флангу НАТО, а також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президент США Джо Байден.  Керівник президентського Бюро з міжнародної політики повідомив, що лідери ухвалили декларацію, в якій підтримали політику "відкритих дверей" до НАТО та "найрішучішим чином" засудили російську агресію проти України.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Гостей у Президентському палаці у Варшаві вітали господарі зустрічі, президенти Польщі, Румунії та Словаччини – Анджей Дуда, Клаус Йоганніс і Зузана Чапутова.

У зустрічі "Бухарестської дев'ятки" взяли участь: президент США Джо Байден, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, лідери: Болгарії - Румен Радєв, Естонії - Алар Каріс, Литви - Гітанас Науседа, Латвії - Егілс Левітс, Угорщини - Каталін Новак і прем'єр Чехії Петр Фіала.

На саміті Б9 ухвалили декларацію

По закінченні переговорів голова Бюро президента з міжнародної політики Марцін Пшидач повідомив, що було прийнято декларацію, яка "підтверджує спільну відданість продовженню політики стримування та оборони".  

- Усі присутні в залі союзники зі східного флангу НАТО погодилися, що вони підтримуватимуть один одного у разі будь-якої загрози, яка - ми сподіваємося - ніколи не виникне, - додав він.

- Наступним пунктом було засудження - у найбільш жорстких виразах - російської, жорстокої, як сказано в декларації - кривавої війни проти України.  Усі учасники Бухарестського формату підтримують ці слова осуду на адресу Росії, - запевнив він.

Пшидач зазначив, що "члени формату виступають за продовження політики відкритих дверей в НАТО".  

- Місце України в майбутньому - в Європі, в тому числі в євроатлантичних структурах, - зазначив він.

У схваленій у середу декларації також згадується "необхідність продовження більшої присутності НАТО на східному фланзі через те, що найбільші виклики безпеці для всієї євроатлантичної спільноти походять зі сходу", - сказав Пшидач.

Спільна заява лідерів "Бухарестської дев'ятки" - уривки

> Росія є найбільш серйозною та безпосередньою загрозою для безпеки союзників.  У відповідь на кровопролитну агресивну війну Росії союзники відповіли рішуче, згуртовано та відповідально.

> Ми продовжимо посилювати нашу позицію стримування та оборони на всьому східному фланзі (НАТО) від Балтійського до Чорного моря.  НАТО та його зобов’язання щодо взаємної оборони за статтею 5 залишаються опорою євроатлантичної безпеки.

> Підтверджуючи нашу відданість політиці відкритих дверей, ми запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу в Мадриді.  Ми з нетерпінням чекаємо їх неминучого прийому в НАТО як членів Альянсу.

> Ми рішуче засуджуємо загарбницьку війну Росії.  (...) Винні у звірствах і воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності.

> Україна використовує своє право на захист від російської агресії, щоб відновити повний контроль над своєю територією та має право звільнити окуповані території в межах міжнародно визнаних кордонів.  З цією метою ми продовжуватимемо підтримувати зусилля України стільки, скільки буде потрібно.

> Майбутнє України в Європі.  Ми рішуче підтримуємо євроатлантичні прагнення України.

> Ми готові тісно співпрацювати та підтримувати наших партнерів: Республіку Молдова, Грузію, Боснію та Герцеговину, які найбільше піддаються дестабілізуючому та шкідливому впливу Кремля, на сході та півдні Альянсу.

> Росія зробила серйозну помилку, вторгшись в Україну та підірвавши заснований на правилах міжнародний порядок.  Ми сильніші та згуртованіші, ніж будь-коли.

Дуда: зустріч в річницю події, яка назавжди змінила історію нашої частини Європи

На початку зустрічі президент Дуда зазначив, що варшавський саміт Б9 має особливе значення.  

- Ми збираємося майже рівно в річницю події, яка назавжди змінила історію нашої частини Європи і яка впливає на безпекову ситуацію в усьому світі.  Я тут говорю про жорстоку, повномасштабну російську агресію проти України, яка почалася 24 лютого минулого року, - сказав Дуда.

Він нагадав, що наступного дня від початку російської агресії проти України лідери 'Бухарестської дев'ятки" зустрілися у Варшаві, щоб обговорити найбільші виклики, які стоять перед усім Північноатлантичним альянсом, і можливості підтримки України.

- Те, що ми хочемо зробити сьогодні, - це разом із нашими найближчими союзниками розглянути наші наступні кроки перед самітом Б9 у Братиславі та самітом НАТО у Вільнюсі, а також можливості надання подальшої підтримки Україні, - сказав президент, відкриваючи зустріч.

Байден: йдеться не лише про свободу України.  Йдеться про свободу взагалі

Джо Байден на початку нагадав, що в роки розширення НАТО він, як сенатор США, був одним із найрішучіших прихильників прийняття нових членів до Альянсу.

– Б9 була створена у 2015 році, через рік після анексії Криму Росією.  Зараз ми наближаємося до першої річниці чергової агресії з боку Росії, і ми все більш солідарні та згуртовані, - сказав він.

Президент США зазначив, що США "намагаються надати Україні критичну інфраструктуру".  

- Я знаю, що ваші країни прийняли мільйони біженців.  Ми намагаємося зробити все можливе, щоб підтримати Україну, щоб Україна могла боротися за свою свободу, - підкреслив він.

Американський президент також зазначив, що країни B9 були не лише лідерами минулого року, а й тими союзниками, які посилили НАТО.  "Я хотів сказати, що це добре видно", - сказав він.

- Я також хочу ще раз підтвердити, що п’ята стаття є священною, непорушною статтею, підписаною НАТО, яка є зобов’язанням перед кожною нацією, кожною країною НАТО, – сказав Джо Байден.  

- Зважаючи на це, я з нетерпінням чекаю нашої дискусії щодо подальших дій, щоб ми могли зберегти наш Альянс ще сильнішим, здатним стримувати агресію, - додав він.

- Йдеться не лише про свободу України.  Йдеться взагалі про свободу, - заявив Байден.

Генсек НАТО: Путін не готується до миру

У своєму виступі генсек НАТО подякував президенту США за лідерство.  

- Ваш недавній візит до України, до Києва, продемонстрував зростання підтримки та відданості Україні та забезпеченню безпеки цієї частини Європи, - зазначив він, звертаючись до Байдена.

- Майже рік після вторгнення Росії ми бачимо, що Путін не готується до миру, він готується до подальшої війни.  Тому ми повинні посилити нашу підтримку України.  Ми повинні дати Україні те, що їй потрібно, щоб вижити, - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що ми не знаємо, коли закінчиться війна, "але коли вона закінчиться, ми маємо зробити так, щоб історія не повторилася, не пішла по колу".

Він зазначив, що проглядається "російська модель поведінки останніх років".  

- Спочатку Грузія у 2008 році, потім Крим і Донбас у 2014 році, потім повномасштабне вторгнення в Україну минулого року.  Ми не можемо допустити, щоб Росія шмат за шматком розривала європейську безпеку.  Нам потрібно вирватися з цього циклу гноблення, - сказав Столтенберг.

Водночас він відзначив, що "західні країни ніколи не були більш згуртованими".  "Союзники захищатимуть кожен дюйм нашої землі відповідно до п’ятої статті: "Один за всіх, усі за одного", - підсумував Генеральний секретар НАТО.

Йоганніс: "Бухарестська дев'ятка" сильніша, ніж будь-коли раніше

Президент Румунії Клаус Йоганніс визнав, що лідери східного флангу НАТО зобов'язані твердо стояти на захисті миру.  

- Ми також повинні твердо виконувати свої зобов’язання підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, щоб Україна виграла цю війну.  Це те, що Румунія продовжуватиме робити.  Ми не самотні в цих зусиллях, - сказав він.

Він звернув увагу на присутність на саміті президента США Джо Байдена.  

- Ця присутність підтверджує переваги нашого формату 'Бухарестської дев’ятки", а також прихильність адміністрації Байдена до безпеки східного флангу НАТО.  Це зобов’язання є надзвичайно твердим і спрямоване в майбутнє.  Включає збільшення військової присутності.  Це має тривати, включаючи підготовку американської стратегії щодо Чорного моря, - сказав Йоганніс.

За його словами, Росія діє агресивно.  

- Ми вже були свідками такої поведінки і в Молдові, і в Грузії, і в самій Україні.  Сьогодні ці партнери мають підтримку союзників, аби стати стійкими на тривалу перспективу. Ця стійкість потрібна, щоб вони могли досягти тривалого миру, стабільності та добробуту, - зазначив він.

Йоганніс підкреслив, що група Б9 є сильним прихильником євроатлантичної перспективи України.  

- Ми хочемо, щоб ця жорстока війна проти України була останнім актом Росії.  (...) НАТО сильне, демонструє чітку відданість Україні та українському народу.  "Бухарестська дев'ятка сильніша", ніж будь-коли раніше, - заявив він.

Чапутова: ми разом склали іспит на солідарність і гуманізм

Президент Словаччини Зузана Чапутова нагадала, що зустріч Б9 відбувається у винятковий час - незадовго до першої річниці російської агресії проти України.  Вона сказала, що країни східного флангу НАТО тепер захищені більше, ніж будь-коли раніше.  

- Ми разом склали іспит на солідарність і людяність завдяки допомозі, наданій Україні, - додала вона.

Чапутова також звернулася безпосередньо до президента США Джо Байдена.  

- Пане Президенте, ваша присутність є ще одним доказом того, що наша трансатлантична єдність міцна, як ніколи, - підкреслила вона.

Вона також зазначила, що зустріч Б9 стала гарною можливістю обговорити очікування щодо саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі.  На її думку йдеться про те, як переконатися, що в нашій обороні немає сірих зон і як узгодити наші витрати на оборону з поточним станом безпеки.

- Як зробити так, щоб Україна могла захистити себе і захищалася стільки, скільки це буде потрібно, - сказала вона.

Саміт Б9 у Варшаві

Як заявляв президент Дуда, саміт B9 у Варшаві мав стати підготовчою дискусією перед липневим самітом НАТО у Вільнюсі.  

- Це дуже важливий момент, щоб нарешті обговорити, чого ми хочемо досягти і які рішення ми хочемо прийняти на саміті НАТО у Вільнюсі, - сказав він під час візиту до Лондона.  Як він тоді наголосив, це також можливість обговорити ситуацію в Україні та шляхів підтримки цієї країни надалі.

У вівторок на зустрічі з президентом США президент Польщі підкреслив, що візити Байдена до Польщі та Києва, а також його участь у саміті "Бухарестської дев'ятки" є "дуже сильним сигналом відповідальності, яку Сполучені Штати постійно несуть за безпеку" Європи і світу".

"Бухарестська дев'ятка" - що це таке?

"Бухарестська дев’ятка" - це регіональна ініціатива Польщі та Румунії, спрямована на координацію позицій та обмін думками країн східного флангу НАТО щодо питань безпеки.  Формула консультацій між дев’ятьма країнами була урочисто започаткована зустріччю президентів у Варшаві в 2014 році. У листопаді 2015 року в Бухаресті країни Центральної та Східної Європи підписали спільну декларацію про об’єднання зусиль для забезпечення сильної, надійної та стійкої військової присутності НАТО в регіоні.

У форматі беруть участь країни східного флангу НАТО: Болгарія, Чехія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

USA
Joe Biden
Bukareszteńska Dziewiątka
NATO
Pozostałe wiadomości

Prezydent USA Joe Biden uczestniczył w Środę Popielcową w mszy świętej w warszawskim hotelu. O kulisach wydarzenia opowiedział w rozmowie z TVN24 ojciec Wiesław Dawidowski, który odprawiał liturgię. Przyznał, że rozmawiał z amerykańskim przywódcą. - Powiedział mi, że jego mama w niebie bardzo by się niepokoiła, gdyby on dzisiaj nie był na mszy świętej, nie przyjął popiołu i nie rozpoczął drogi wielkopostnej w ten sposób - relacjonował zakonnik.

Ojciec Wiesław Dawidowski odprawił mszę świętą z udziałem Joe Bidena w Środę Popielcową. Opowiada o kulisach zdarzenia

Ojciec Wiesław Dawidowski odprawił mszę świętą z udziałem Joe Bidena w Środę Popielcową. Opowiada o kulisach zdarzenia

22 lutego 2023, 21:56
Autor:
js//rzw
Źródło:
TVN24

Ryszard Schnepf, były ambasador RP w Waszyngtonie, komentując w "Kropce nad i" w TVN24 wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Kijowie i w Warszawie, stwierdził, że to był "pokaz nie tylko wielkiego polityka, ale i cywilnej odwagi". Pułkownik rezerwy doktor Piotr Łukasiewicz mówił zaś, że "obserwując spacer prezydentów przez Kijów, Putin prawdopodobnie zdał sobie sprawę, że to jest na serio, że postawa Ameryki jest na serio".

Wizyty Joe Bidena w Kijowie i w Warszawie. "Putin prawdopodobnie zdał sobie sprawę, że to jest na serio"

Wizyty Joe Bidena w Kijowie i w Warszawie. "Putin prawdopodobnie zdał sobie sprawę, że to jest na serio"

22 lutego 2023, 21:14
Autor:
mjz
Źródło:
TVN24

Joe Biden powiedział wczoraj w swoim wystąpieniu i dziś znowu to powtórzył, że każda piędź ziemi NATO będzie broniona w przypadku jakiejkolwiek agresji. To twarda gwarancja artykułu 5. powtórzona z całą mocą - podkreślił prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla TVN24. - W dzisiejszych czasach to nie są żarty - podkreślił. Poinformował też, że zwrócił się do prezydenta Bidena, by armia USA przemieściła do Polski sprzęt wojskowy. - Moja propozycja została z bardzo dużą uwagą przyjęta - powiedział.

Prezydent o obecności wojskowej USA w Polsce. "Moja propozycja została z bardzo dużą uwagą przyjęta"

Prezydent o obecności wojskowej USA w Polsce. "Moja propozycja została z bardzo dużą uwagą przyjęta"

22 lutego 2023, 17:59
Aktualizacja: 22 lutego 2023, 19:09
Aktualizacja:
Autor:
js/kg
Źródło:
TVN24

Prezydent USA Joe Biden rozmawiał we wtorek w Warszawie z przedstawicielami polskiej opozycji. Jednym z nich był marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który w środowych "Faktach po Faktach" opowiedział o swej wymianie zdań z amerykańskim przywódcą. - Usłyszałem: "keep going, do your job". "Róbcie swoje". I tak dalej będziemy robić, jak robimy od ponad trzech lat - dodał polityk Koalicji Obywatelskiej.

Joe Biden rozmawiał z Tomaszem Grodzkim. Marszałek Senatu o tym, co usłyszał od prezydenta USA

Joe Biden rozmawiał z Tomaszem Grodzkim. Marszałek Senatu o tym, co usłyszał od prezydenta USA

22 lutego 2023, 20:04
Autor:
ft//rzw
Źródło:
TVN24

Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji, podsumował działania funkcjonariuszy podczas wizyty prezydenta USA Joe Bidena. - Zatrzymano 27 osób. Jednak żadne z zatrzymań nie miało związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wizyty - powiedział. 

Podczas wizyty prezydenta Bidena policja zatrzymała 27 osób

Podczas wizyty prezydenta Bidena policja zatrzymała 27 osób

22 lutego 2023, 21:07
Autor:
kz
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP

Komendant Stołeczny Policji odpowiedział senatorowi Krzysztofowi Brejzie na pytania w sprawie policyjnej interwencji wobec Lotnej Brygady Opozycji. W jej trakcie funkcjonariusze przez około godzinę zaglądali z wysięgnika do wynajmowanego przez aktywistów mieszkania. "Taktyka działań, czyli absurdalne użycie wysięgnika, podobno nie wygenerowała kosztów, poza kosztami związanym z działaniem policji" - pisze senator. 

Senator spytał o koszty "absurdalnego użycia wysięgnika" przez policję. Jest odpowiedź komendanta

Senator spytał o koszty "absurdalnego użycia wysięgnika" przez policję. Jest odpowiedź komendanta

22 lutego 2023, 20:02
Autor:
kz
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Chińskie boje monitorujące zostały odnalezione przez kanadyjską armię w wodach Arktyki. "Departament obrony narodowej i kanadyjska armia są w pełni świadome niedawnych chińskich prób prowadzenia operacji wywiadowczych w kanadyjskiej przestrzeni powietrznej i na kanadyjskich wodach przy użyciu technologii o podwójnym zastosowaniu" - oświadczył szef biura prasowego resortu obrony Daniel Le Bouthillier.

Armia Kanady wyłowiła chińskie boje monitorujące w Arktyce

Armia Kanady wyłowiła chińskie boje monitorujące w Arktyce

22 lutego 2023, 22:50
Autor:
pp
Źródło:
PAP

Miniony rok był dla rosyjskiego przemysłu samochodowego najgorszy od upadku ZSRR - zauważyła agencja Reutera. Produkcja samochodów w Rosji spadła w styczniu o 77,6 procent w ujęciu rocznym, wyprodukowano ponad 21 tysięcy aut - podano, powołując się na dane ogłoszone przez państwowy urząd statystyczny Rosstat.

Krach na rosyjskim rynku samochodowym. "Najgorszy rok od upadku ZSRR"

Krach na rosyjskim rynku samochodowym. "Najgorszy rok od upadku ZSRR"

22 lutego 2023, 21:13
Autor:
jr/ams
Źródło:
Reuters, PAP

Największa na Wyspach sieć supermarketów Tesco poszła w ślad za rywalami - Asda, Morrisons oraz Aldi - i narzuciła klientom limity zakupu niektórych warzyw - podał Reuters. Agencja wyjaśniła, że braki w dostawach do brytyjskich sklepów to efekt problemów ze zbiorami w południowej Europie i Afryce Północnej.

Sieci Tesco, Asda, Morrisons, Aldi wprowadzają limity na niektóre warzywa i owoce

Sieci Tesco, Asda, Morrisons, Aldi wprowadzają limity na niektóre warzywa i owoce

22 lutego 2023, 20:13
Autor:
kris/ams
Źródło:
Reuters

Prezydent USA Joe Biden w środę podczas szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki miał charakterystyczny, ciemny ślad na czole. Jak się okazało, wcześniej tego dnia - w Popielec - wziął udział w zorganizowanej "w wielkim sekrecie" mszy świętej. Polski duchowny przekazał, że "miał zaszczyt nałożyć popiół na głowę" amerykańskiego przywódcy, który jest gorliwym katolikiem. Swój udział w liturgii Środy Popielcowej potwierdził w mediach społecznościowych sam polityk.

Środa Popielcowa. Popiół na czole Joe Bidena. "Wszystko odbyło się w wielkim sekrecie"

Środa Popielcowa. Popiół na czole Joe Bidena. "Wszystko odbyło się w wielkim sekrecie"

22 lutego 2023, 16:31
Autor:
js//rzw
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Prezydent Andrzej Duda zwołał na najbliższy piątek, 24 lutego, Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Jak przekazał TVN24, na spotkaniu zamierza podzielić się informacjami z jego ostatnich spotkań na arenie międzynarodowej. Tego dnia przypada rocznica rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Prezydent Duda zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. "Będę chciał podzielić się swoją wiedzą"

Prezydent Duda zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. "Będę chciał podzielić się swoją wiedzą"

22 lutego 2023, 18:32
Autor:
mjz/kg
Źródło:
TVN24

Prezydent Joe Biden w środę po południu wyleciał z warszawskiego lotniska, kończąc tym samym dwudniową wizytę w Polsce. Ostatnim oficjalnym punktem programu pobytu amerykańskiego przywódcy w naszym kraju był udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki. Później odbyła się jeszcze tylko "bardziej prywatna" rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudą.

Joe Biden zakończył wizytę w Polsce

Joe Biden zakończył wizytę w Polsce

22 lutego 2023, 19:19
Aktualizacja: 22 lutego 2023, 22:45
Aktualizacja:
Autor:
ft
Źródło:
PAP

To był uroczysty, ważny dzień dla Polski i Polaków, gdzie ludzie zachowywali się normalnie, a my próbujemy w tym znaleźć incydent. Nie róbmy z takiej wyszczególnionej wypowiedzi czegoś więcej, niż to padło - powiedział w "Tak jest" w TVN24 Jan Krzysztof Bielecki, komentując kilkusekundowe nagranie, na którym widać, jak Jarosław Kaczyński opuszcza Arkady Kubickiego po przemówieniu Joe Bidena. Według aktywisty Barta Staszewskiego, który opublikował nagranie, prezes PiS zwraca się do Bieleckiego, mówiąc, że amerykański prezydent "nic nie powiedział".

Bielecki pytany o nagranie z Kaczyńskim. "Wiele hałasu o nic"

Bielecki pytany o nagranie z Kaczyńskim. "Wiele hałasu o nic"

22 lutego 2023, 19:58
Autor:
mjz/kg
Źródło:
TVN24

13-letnia dziewczynka wpadła wprost pod ruszający z przystanku tramwaj w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie). Nastolatce nic się nie stało. Po przebadaniu przez lekarzy wróciła z mamą do domu. - To zdarzenie traktuję w kategorii cudu - mówi rzecznik gorzowskiej policji.

13-letnia dziewczynka wpadła pod tramwaj. Przeżyła. "To zdarzenie traktuję w kategorii cudu". Nagranie

13-letnia dziewczynka wpadła pod tramwaj. Przeżyła. "To zdarzenie traktuję w kategorii cudu". Nagranie

22 lutego 2023, 18:51
Autor:
pk/tok
Źródło:
tvn24.pl

Cztery samochody zderzyły się w środę wieczorem na Trasie W-Z w Warszawie. Nasz reporter ustalił, że jednym z aut podróżował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zderzenie na Trasie W-Z. W jednym z aut minister Andrzej Adamczyk

Zderzenie na Trasie W-Z. W jednym z aut minister Andrzej Adamczyk

22 lutego 2023, 20:35
Autor:
kz
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Według rankingu opublikowanego na stronie WaszaEdukacja.pl najlepszą obecnie polską podstawówką jest warszawska Szkoła Podstawowa nr 81 Fundacji Rodzice Dzieciom. W czołówce dominują niepubliczne szkoły z Warszawy. Najwyżej sklasyfikowana w rankingu podstawówka spoza stolicy - wrocławska "trójka" - znalazła się na siódmym miejscu.

Ranking szkół podstawowych 2023. Warszawskie podstawówki zdominowały czołówkę

Ranking szkół podstawowych 2023. Warszawskie podstawówki zdominowały czołówkę

22 lutego 2023, 15:21
Autor:
kgo//az
Źródło:
WaszaEdukacja.pl

Ruszyła akcja rozliczeń PIT za 2022 rok - można korzystać z usługi Twój e-PIT, gdzie dostępne są rozliczenia przygotowane przez fiskusa. Wielu podatników zastanawia się jednak, co zrobić z ulgą dla klasy średniej? Czy trzeba ją samemu wyliczyć? Co w sytuacji, gdy okaże się, że jest to korzystniejsze rozwiązanie? I kiedy fiskus zwróci różnicę? Ministerstwo Finansów wyjaśniło dla TVN24 Biznes zawiłości związane z ulgą dla klasy średniej i hipotetycznym podatkiem z jej uwzględnieniem.

Bałagan z ulgą dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wyjaśnia

Bałagan z ulgą dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wyjaśnia

22 lutego 2023, 14:51
Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Niech się Trybunał Konstytucyjny "odkłóci", skoro jest wewnętrznie skłócony, i weźmie się do roboty, zajmie się tym, co do niego należy - mówił prezydent Andrzej Duda, pytany w rozmowie z TVN24 o konflikt w TK w kontekście skierowanego przez głowę państwa wniosku w sprawie nowelizacji ustawy o zmianach w sądownictwie. - Każdy organ konstytucyjny państwa, a takim organem jest Trybunał Konstytucyjny, ma swoją odpowiedzialność za sprawy państwowe - dodał prezydent.

Prezydent Andrzej Duda o konflikcie w Trybunale Konstytucyjnym: niech się odkłóci i weźmie do roboty 

Prezydent Andrzej Duda o konflikcie w Trybunale Konstytucyjnym: niech się odkłóci i weźmie do roboty 

22 lutego 2023, 18:45
Autor:
ft//rzw
Źródło:
TVN24

Ukraińcy są mordowani na oczach całego świata, przez cały rok, we własnych miastach, wsiach, mieszkaniach, szpitalach, teatrach - mówiła w środę na forum ONZ pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska. Argumentowała na rzecz powołania trybunału do spraw zbrodni dokonanych w czasie rosyjskiej agresji wobec jej kraju.

Ołena Zełenska na forum ONZ: mamy prawo, aby nie zabijano nas w naszych własnych domach

Ołena Zełenska na forum ONZ: mamy prawo, aby nie zabijano nas w naszych własnych domach

22 lutego 2023, 21:26
Autor:
ft//rzw
Źródło:
PAP

Siły powietrzne Korei Południowej rozpoczęły w środę szkolenie polskich pilotów z obsługi samolotów bojowych FA-50 – podała agencja Yonhap. Polska zamówiła w ubiegłym roku 48 takich maszyn myśliwskich, produkowanych przez koncern Korea Aerospace Industries (KAI).

Polscy piloci zaczęli szkolenie z obsługi samolotów myśliwskich FA-50 w Korei Południowej

Polscy piloci zaczęli szkolenie z obsługi samolotów myśliwskich FA-50 w Korei Południowej

22 lutego 2023, 22:38
Autor:
js
Źródło:
PAP

W dzielnicy Pankow w Berlinie znaleziono pięcioletnią dziewczynkę z ranami zadanymi nożem. Mimo reanimacji nie udało jej się uratować. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o zabójstwo. To Niemiec pochodzenia tureckiego, a ofiara ma korzenie niemiecko-polsko-tureckie.

Pięciolatka pochodzenia niemiecko-polsko-tureckiego zamordowana w Berlinie

Pięciolatka pochodzenia niemiecko-polsko-tureckiego zamordowana w Berlinie

22 lutego 2023, 22:29
Autor:
mjz//rzw
Źródło:
PAP

Brytyjscy śledczy ustalili, że przyczyną śmierci 57-letniego instruktora lotnictwa, który latem ubiegłego roku stracił przytomność w trakcie lotu, była ostra niewydolność serca. "Pilot dobrze znał instruktora i myślał, że ten tylko udaje drzemkę. Nie zorientował się, że dzieje się coś złego" - zaznaczono w raporcie.

Tragedia podczas lotu. Instruktor miał atak serca, pilot myślał, że żartuje

Tragedia podczas lotu. Instruktor miał atak serca, pilot myślał, że żartuje

22 lutego 2023, 15:55
Autor:
kgo//az
Źródło:
people.com, AAIB

Władze nie wiedzą, czym jest metalowa kula o średnicy około półtora metra, znaleziona u wybrzeża Japonii - podaje lokalny nadawca NHK. Saperzy sprawdzili już obiekt i przekazali, że nie stwarza on zagrożenia. Miejscowi żartują, że kula może być "jajem Godzilli" lub pochodzić z kosmosu.

Tajemnicza kula na plaży w Japonii. Władze nie wiedzą, co to jest i skąd się wzięło

Tajemnicza kula na plaży w Japonii. Władze nie wiedzą, co to jest i skąd się wzięło

22 lutego 2023, 17:54
Autor:
kgo//az
Źródło:
NHK, BBC

W środowy wieczór miłośnicy astronomii mogą podziwiać nietypowy seans na niebie - doszło do spotkania Jowisza, Wenus i Księżyca. Zdjęcia potrójnej koniunkcji otrzymujemy na Kontakt 24.

Koniunkcja Jowisza, Wenus i Księżyca w obiektywie Reporterów 24. "Warto spojrzeć w niebo"

Koniunkcja Jowisza, Wenus i Księżyca w obiektywie Reporterów 24. "Warto spojrzeć w niebo"

22 lutego 2023, 12:48
Aktualizacja: 22 lutego 2023, 20:38
Aktualizacja:
Autor:
ps,
anw
Źródło:
space.com, "Z głową w gwiazdach", tvnmeteo.pl

W weekend aurę w Polsce będzie kształtował pochmurny wir niżowy, który sprawi, że ciepłe powietrze będzie wypierane przez zimne masy pochodzenia arktycznego. W związku z tym opady deszczu zaczną przechodzić w opady śniegu. Powróci zimowa aura.

Czeka nas powrót zimy. "Możliwy spadek temperatury do -15 stopni Celsjusza"

Czeka nas powrót zimy. "Możliwy spadek temperatury do -15 stopni Celsjusza"

22 lutego 2023, 16:12
Autor:
anw
Źródło:
tvnmeteo.pl

Rozpoczęła się kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) - podał portal Onet. Wyjaśnił, że "agenci CBA badają dokumenty dotyczące programu 'Szybka Ścieżka', który wzbudził w ostatnim czasie duże kontrowersje". NCBR w wiadomości przesłanej TVN24 Biznes potwierdziło informację o kontroli CBA. Posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński złożyli wniosek do NIK o zbadanie przyznawania dotacji.

CBA w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Opozycja chce kontroli NIK

CBA w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Opozycja chce kontroli NIK

22 lutego 2023, 15:26
Aktualizacja: 22 lutego 2023, 19:50
Aktualizacja:
Autor:
kris/ams
Źródło:
Onet, TVN24 Biznes, PAP

Senat wprowadził poprawki do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Izba wyższa zdecydowała między innymi o wykreśleniu przepisu zmieniającego zasady publikacji przeprosin orzeczonych wyrokiem sądu. Według tego zapisu przewidziano, że jeśli pozwany nie opublikuje przeprosin, sąd będzie mógł nakazać ich opublikowanie na łamach ogólnodostępnego Monitora Sądowego i Gospodarczego na koszt pozwanego. Treść oświadczenia będą mogły powielać inne media. Przepis dotyczyć miałby także postępowań będących już w toku, co wiązano ze sporem Jarosława Kaczyńskiego z Radosławem Sikorskim.

Zasady publikacji przeprosin. Senat przegłosował poprawki

Zasady publikacji przeprosin. Senat przegłosował poprawki

22 lutego 2023, 19:57
Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP

W Pałacu Prezydenckim odbył się w środę szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki. W spotkaniu wzięli udział przywódcy państw wschodniej flanki NATO, a także sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg oraz prezydent USA Joe Biden. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej przekazał, że liderzy przyjęli deklarację, w której opowiedzieli się za polityką otwartych drzwi do NATO oraz "w najbardziej ostrych słowach" potępili rosyjską agresję na Ukrainę.

Szczyt B9 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Przyjęto deklarację

Szczyt B9 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Przyjęto deklarację

22 lutego 2023, 14:31
Aktualizacja: 22 lutego 2023, 17:19
Aktualizacja:
Autor:
ft/kg
Źródło:
PAP

Niemal dwa miliony wyświetleń w sieci ma nagranie, które powstało rzekomo podczas wizyty Joe Bidena w Polsce. Prezydent USA miał się przyznać do oszukiwania podczas dopiero co zakończonego briefingu. To fake news - wideo jest zmanipulowane.

Biden w Polsce przyłapany na wpadce? To zmanipulowane nagranie

Biden w Polsce przyłapany na wpadce? To zmanipulowane nagranie

22 lutego 2023, 15:48
Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Nagranie z Petrem Pavlem na zakupach na targowisku w Polsce wywołało kontrowersje u naszych południowych sąsiadów. Część komentatorów zarzuca obecnemu prezydentowi elektowi, że nie jest prawdziwym patriotą, podczas gdy inni biorą przyszłą głowę państwa w obronę. Tymczasem jak ustalił portal fact-checkingowy Manipulátoři.cz, kontrowersyjny materiał powstał, jeszcze zanim Pavel wystartował w wyborach prezydenckich.

Polskie zakupy Petra Pavla podzieliły Czechów. Nowy prezydent ma dom tuż przy granicy

Polskie zakupy Petra Pavla podzieliły Czechów. Nowy prezydent ma dom tuż przy granicy

22 lutego 2023, 10:58
Autor:
wac//am
Źródło:
CNN Prima News, Manipulátoři.cz, Náchodský deník, tvn24.pl

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Serial "Sukcesja" zadebiutuje w telewizji TVN na początku marca. Produkcja HBO Original opowiada o historii rodziny Royów, właścicielach jednej z najpotężniejszych korporacji medialnych na świecie. Widzowie będą mogli ją oglądać we wtorkowe wieczory.

Hitowa "Sukcesja" już wiosną na antenie TVN. Kiedy premiera serialu?

Hitowa "Sukcesja" już wiosną na antenie TVN. Kiedy premiera serialu?

21 lutego 2023, 12:18
Autor:
pb//am
Źródło:
tvn.pl, HBO Max

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl