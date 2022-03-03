Пункти прийому біженців з України по всій Польщі. Де вони, як працюють, яку допомогу пропонують?

У Польщі діє 27 пунктів прийому біженців з України. До понеділка допомогу в цих пунктах отримали 40 тисяч людей. Реєстрація необов'язкова, але для багатьох прибулих вона може бути корисною. «Ми надамо вам тимчасове житло в Польщі, гарячу їжу, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку», – перераховує деякі форми допомоги Управління у справах іноземців. Реєстрацію можна здійснити в будь-який час після прибуття в нашу країну. Пункти прийому вже працюють у всіх воєводствах.

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У Польщі діє вже 27 пунктів прийому біженців з України. Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Блажей Побожий, до понеділка допомогу в цих пунктах отримали 40 тисяч людей. З четверга пункти прийому працюють у прилеглих до польсько-українського кордону Люблінському та Підкарпатському воєводствах. З неділі їх запускають по всій країні і сьогодні вже діють у кожному воєводстві.

Кожен отримає притулок

У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації наголошують, що Польща надає притулок кожній людині, яка втікає від війни, чиє життя знаходиться під загрозою, незалежно від національності.

У державних службах підкреслюють: «всі люди, які тікають з України від збройного конфлікту, не повинні реєструватися в пунктах прийому або турбуватися про формальності. Усі люди, які тікають з України, шукаючи притулку в Польщі, не мають турбуватися про законність свого перебування. Найближчими днями не потрібно подавати будь-які заяви до Управління у справах іноземців, воєводських управлінь чи прикордонних постів. Те саме стосується громадян України, які перебувають у Польщі та у них закінчився термін дії дозволу на проживання».

Пункти прийому - безкоштовна допомога

І далі: «В пункті рестрації Ви отримаєте більше інформації про Ваше перебування в Польщі, ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі, Ви отримаєте гаряче харчування, напої, елементарне медичне обслуговування та місце для відпочинку».

Допомога, яка надається там, безкоштовна.

Де знайти пункт прийому - список

Повний список пунктів прийому з посиланнями на карту можна знайти на сайті ww.gov.pl.

Пункти прийому біженців (по воєводствах):

Dolnośląskie (Нижньосілезьське): Вроцлав вул. Віттіга 4

Kujawsko-Pomorskie (Куявсько-Поморське): Готель «Копернік», Торунь, вул. Воля Замкова 16

Lubelskie (Люблінське):

Комунальний центр культури і туризму «Палац Суходольських», вул. Паркова 5, 22-175 Дорогуськ - житловий масив

Прикордонний центр культури та відпочинку, вул. Спулдзєльча 8, 22-540 Долгобичув

Шкільний комплекс у Городлі, вул. Пілсудського 58, 22-523 Городло

Початкова школа в Любичі Крулєвскєй (за спортзалом), вул. Яна III Собеського 5, 22-680 Любича Крулєвска

Міський центр спорту та відпочинку в Хелмі - вул. Гранічна 2A, 22-100 Хелм

Грубешівський спортивно-оздоровчий центр - вул. Цесєльчука 2, 22-500 Грубешув

Центр спорту та відпочинку – Алея Спортова 8, 22-600 Томашув Любельськийi

Lubuskie (Любуське): Любуське воєводське управління в м. Гожув, вул. Ягеллончика 8, 66-400 Гожув Вєлькопольський

Łódzkie (Лудзьке): Лудзький будинок культури, Лудзь, вул.Траугутта 18

Małopolskie (Малопольське): Краків, Головний залізничний вокзал, біля входу на четверту платформу від квиткових кас, вул. Павя, 31-154 Краків

Mazowieckie (Мазовецьке): Залізничний вокзал «Варшава Заходня», вул. Алеї Єрозолимські 142

Opolskie (Опольське): Дім Студента «Сократес», вул. Малопольська 22, 45-301 Ополє

Podkarpackie (Підкарпатське):

Світлиця, Корчова 155 37-552 Корчова

Спортивний зал - Медика 285, 37-732 Медика

Початкова школа в м.Кровіца Сама 183, 37-625 Кровіца Сама

Колишня початкова школа в Лодині, Лодина 41, 38-700 Устшикі Дольне

Торгово-складський центр Корчова Долина – Халя Кійовска - Mлини 90, 37-552 Mлини

Перемишль Залізничний вокзал, площа Легіонів 1, 37-700 Перемишль

Podlaskie (Підляське): Готельний комплекс мережі JARD «Над Залєвем», вул. Бялостоцька 94-98, 16-010 Васількув

Pomorskie (Поморське): Будинок скаутів. Гданськ вул. За стінами 2/10

Śląskie (Сілезьське): CARITAS, 40-042 Катовіце, вул. Віта Ствоша 10

Świętokrzyskie (Свєнтокшиське): Свєнтокшиське воеводське управління в Кєльцах, вул. 9-ти чтоліть Кєльц 3

Warmińsko-Mazurskie (Вармінсько-Мазурське) 10-575 Ольштин, Алея Пілсудського 7/9

Wielkopolskie (Вєлькопольське) Познанський Міжнародний ярмарок, вул. Глоговська 14, Познань

Zachodniopomorskie (Заходньопоморське): вул. Алея Пястув 40А, Щецін

Як працює типовий пункт прийому біженців?

Через приймальний пункт Вармінсько-Мазурського воєводства з моменту нападу Росії на Україну пройшли 111 біженців. Водночас, інформація, опублікована в соцмережах, свідчить про те, що в області значно більше біженців, яких доправили до регіону фонди, товариства чи приватні особи. – Ми зв’язуємось з тими, про кого знаємо, і пропонуємо їм допомогу, – каже речник воєводи Кшиштоф Гузек. – Кожен, хто полишив Україну після 24 лютого, може в будь-який час зареєструватися в пункті прийому і тоді про таку людину подбають служби воєводи. Ніхто не опиниться на бруківці, про всіх подбаємо, – запевняє він.

Більшість пунктів розташовано в прикордонних з Україною областях. У Підкарпатському воєводстві – шість. Всі - неподалік прикордонних переходів з Україною: один у Медиці, Кросцєнку, Будомєжі і два в Корчовій. На останньому переході в суботу відкрили другий пункт прийому. Він може вмістити до двох тисяч людей. Речник воєводи Міхал Мєльничук повідомив у вівторок, що лише за минулу добу в підкарпатських пунктах допомогу отримали кілька тисяч біженців, а з початку нападу Росії на Україну – кілька десятків тисяч. Крім того, на Підкарпатті є спеціальний пункт на залізничній станції Перемишль для обслуговування залізничного руху.

У Люблінському воєводстві запрацювали сім пунктів прийому. Одним із перших був пункт у Дорогуську. Як повідомили у вівторок у міському управлінні в Хелмі, через пункт прийому в цьому місті, який з суботи працює у спортивному залі, пройшли близько тисячі біженців. Ще кілька сотень інші органи місцевого самоврядування доправили прямо з залізничного вокзалу до місць проживання.

У вівторок вранці на Хелмському пункті перебували 150 осіб, а найбільше тут збиралося близько 200.

- Пункт має 190 ліжок, але за потреби додаються нові ліжка, - твердить Даміан Зєлінський з магістрату Хелма. Він підкреслив, що «місця є для всіх». – Більшість людей, які зупиняються тут – жінки з дітьми, молодь, але є також люди похилого віку та чоловіки різного віку, – сказав він. Біженців реєструють, вони можуть скористатися допомогою перекладача, відпочити, поїсти, у них є миючі засоби, речі та іграшки для дітей, ковдри, спальні мішки та медична допомога.

У вівторок понад 180 біженців з України, переважно жінки з дітьми, перебувають в пункті на вулиці Віттіга у Вроцлаві. У центрі працюють психолог і лікар; біженці також можуть розраховувати на допомогу юристів, які також знаходяться там. Люди, які перебувають у центрі, можуть отримати миючі засоби, одяг та іграшки для дітей. Їм забезпечують харчування. Дехто залишається в центрі на день-два, а пізніше їде на постійне проживання в інші райони Нижньосілезького воєводства або до польських сімей.

– Кожен може залишатися тут скільки завгодно, але є ротація, і люди залишаються тут відпочити після важкої, кількаденної втечі з України, – розповіла Анна Яремчук, яка допомагає біженцям у вроцлавському центрі.

Понад 300 людей з України звернулися до пункту прийому, організованому в Кєльце, повідомив у вівторок воєвода Свєнтокшиський Збігнєв Конюш. Він зазначив, що біженців в області в рази більше, але вони їдуть безпосередньо до рідні і знайомих. Він наголосив, що на пункті для біженців біженці можуть відпочити, звернутися за допомогою до психолога та невідкладної медичної допомоги.

– Та перш за все, вони отримують інформацію, де зможуть отримати допомогу, мають у своєму розпорядженні перекладача, отримують інформацію про можливі місця призначення та забезпечену можливість туди доїхати, – сказав воєвода.

До пункту прийому в Щецині наразі звернулися трохи більше 200 біженців з України, повідомляє прес-центр Західно-Поморського воєводи. Українці, які виходять із поїздів у Щецині, підходять до інформаційної стійки на головному вокзалі, частину з них направляють до пункту прийому біженців на алеї Пястів.

Воєвода Збігнєв Богуцький зазначив, що кількість біженців, які прибувають у Західне Помор’я, значно менша, ніж на Підкарпатті чи Люблінщині, переважно через віддаленість регіону від східного кордону.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl