TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Пункти прийому біженців з України по всій Польщі. Де вони, як працюють, яку допомогу пропонують?

3 marca 2022, 8:05

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Punkt recepcyjny w Dorohusku
Punkt recepcyjny w DorohuskuTVN24
wideo 2/6
TVN24Punkt recepcyjny w Dorohusku

У Польщі діє 27 пунктів прийому біженців з України. До понеділка допомогу в цих пунктах отримали 40 тисяч людей. Реєстрація необов'язкова, але для багатьох прибулих вона може бути корисною. «Ми надамо вам тимчасове житло в Польщі, гарячу їжу, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку», – перераховує деякі форми допомоги Управління у справах іноземців. Реєстрацію можна здійснити в будь-який час після прибуття в нашу країну. Пункти прийому вже працюють у всіх воєводствах.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

У Польщі діє вже 27 пунктів прийому біженців з України. Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Блажей Побожий, до понеділка допомогу в цих пунктах отримали 40 тисяч людей. З четверга пункти прийому працюють у прилеглих до польсько-українського кордону Люблінському та Підкарпатському воєводствах. З неділі їх запускають по всій країні і сьогодні вже діють у кожному воєводстві.

Біженці з України. Що робити після перетину кордону? Документи, транспорт, помешкання, лікар, школа для дитини

Кожен отримає притулок

У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації наголошують, що Польща надає притулок кожній людині, яка втікає від війни, чиє життя знаходиться під загрозою, незалежно від національності.

У державних службах підкреслюють: «всі люди, які тікають з України від збройного конфлікту, не повинні реєструватися в пунктах прийому або турбуватися про формальності. Усі люди, які тікають з України, шукаючи притулку в Польщі, не мають турбуватися про законність свого перебування. Найближчими днями не потрібно подавати будь-які заяви до Управління у справах іноземців, воєводських управлінь чи прикордонних постів. Те саме стосується громадян України, які перебувають у Польщі та у них закінчився термін дії дозволу на проживання».

Пункти прийому - безкоштовна допомога

І далі: «В пункті рестрації Ви отримаєте більше інформації про Ваше перебування в Польщі, ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі, Ви отримаєте гаряче харчування, напої, елементарне медичне обслуговування та місце для відпочинку».

Допомога, яка надається там, безкоштовна.

Примас Польщі архиєпископ Войцех Поляк: українська нація має право на суверенітет і незалежність

Де знайти пункт прийому - список

Повний список пунктів прийому з посиланнями на карту можна знайти на сайті ww.gov.pl.

Пункти прийому біженців (по воєводствах):

Dolnośląskie (Нижньосілезьське): Вроцлав вул. Віттіга 4

Kujawsko-Pomorskie (Куявсько-Поморське): Готель «Копернік», Торунь, вул. Воля Замкова 16

Lubelskie (Люблінське):

Комунальний центр культури і туризму «Палац Суходольських», вул. Паркова 5, 22-175 Дорогуськ - житловий масив

Прикордонний центр культури та відпочинку, вул. Спулдзєльча 8, 22-540 Долгобичув

Шкільний комплекс у Городлі, вул. Пілсудського 58, 22-523 Городло

Початкова школа в Любичі Крулєвскєй (за спортзалом), вул. Яна III Собеського 5, 22-680 Любича Крулєвска

Міський центр спорту та відпочинку в Хелмі - вул. Гранічна 2A, 22-100 Хелм

Грубешівський спортивно-оздоровчий центр - вул. Цесєльчука 2, 22-500 Грубешув

Центр спорту та відпочинку – Алея Спортова 8, 22-600 Томашув Любельськийi

Lubuskie (Любуське): Любуське воєводське управління в м. Гожув, вул. Ягеллончика 8, 66-400 Гожув Вєлькопольський

Łódzkie (Лудзьке): Лудзький будинок культури, Лудзь, вул.Траугутта 18

Małopolskie (Малопольське): Краків, Головний залізничний вокзал, біля входу на четверту платформу від квиткових кас, вул. Павя, 31-154 Краків

Mazowieckie (Мазовецьке): Залізничний вокзал «Варшава Заходня», вул. Алеї Єрозолимські 142

Opolskie (Опольське): Дім Студента «Сократес», вул. Малопольська 22, 45-301 Ополє

Podkarpackie (Підкарпатське):

Світлиця, Корчова 155 37-552 Корчова

Спортивний зал - Медика 285, 37-732 Медика

Початкова школа в м.Кровіца Сама 183, 37-625 Кровіца Сама

Колишня початкова школа в Лодині, Лодина 41, 38-700 Устшикі Дольне

Торгово-складський центр Корчова Долина – Халя Кійовска - Mлини 90, 37-552 Mлини

Перемишль Залізничний вокзал, площа Легіонів 1, 37-700 Перемишль

Podlaskie (Підляське): Готельний комплекс мережі JARD «Над Залєвем», вул. Бялостоцька 94-98, 16-010 Васількув

Pomorskie (Поморське): Будинок скаутів. Гданськ вул. За стінами 2/10

Śląskie (Сілезьське): CARITAS, 40-042 Катовіце, вул. Віта Ствоша 10

Świętokrzyskie (Свєнтокшиське): Свєнтокшиське воеводське управління в Кєльцах, вул. 9-ти чтоліть Кєльц 3

Warmińsko-Mazurskie (Вармінсько-Мазурське) 10-575 Ольштин, Алея Пілсудського 7/9

Wielkopolskie (Вєлькопольське) Познанський Міжнародний ярмарок, вул. Глоговська 14, Познань

Zachodniopomorskie (Заходньопоморське): вул. Алея Пястув 40А, Щецін

Як працює типовий пункт прийому біженців?

Через приймальний пункт Вармінсько-Мазурського воєводства з моменту нападу Росії на Україну пройшли 111 біженців. Водночас, інформація, опублікована в соцмережах, свідчить про те, що в області значно більше біженців, яких доправили до регіону фонди, товариства чи приватні особи. – Ми зв’язуємось з тими, про кого знаємо, і пропонуємо їм допомогу, – каже речник воєводи Кшиштоф Гузек. – Кожен, хто полишив Україну після 24 лютого, може в будь-який час зареєструватися в пункті прийому і тоді про таку людину подбають служби воєводи. Ніхто не опиниться на бруківці, про всіх подбаємо, – запевняє він.

Більшість пунктів розташовано в прикордонних з Україною областях. У Підкарпатському воєводстві – шість. Всі - неподалік прикордонних переходів з Україною: один у Медиці, Кросцєнку, Будомєжі і два в Корчовій. На останньому переході в суботу відкрили другий пункт прийому. Він може вмістити до двох тисяч людей. Речник воєводи Міхал Мєльничук повідомив у вівторок, що лише за минулу добу в підкарпатських пунктах допомогу отримали кілька тисяч біженців, а з початку нападу Росії на Україну – кілька десятків тисяч. Крім того, на Підкарпатті є спеціальний пункт на залізничній станції Перемишль для обслуговування залізничного руху.

Страхова галузь допоможе українцям. Безкоштовне страхування цивільної відповідальності на 30 днів

У Люблінському воєводстві запрацювали сім пунктів прийому. Одним із перших був пункт у Дорогуську. Як повідомили у вівторок у міському управлінні в Хелмі, через пункт прийому в цьому місті, який з суботи працює у спортивному залі, пройшли близько тисячі біженців. Ще кілька сотень інші органи місцевого самоврядування доправили прямо з залізничного вокзалу до місць проживання.

У вівторок вранці на Хелмському пункті перебували 150 осіб, а найбільше тут збиралося близько 200.

- Пункт має 190 ліжок, але за потреби додаються нові ліжка, - твердить Даміан Зєлінський з магістрату Хелма. Він підкреслив, що «місця є для всіх». – Більшість людей, які зупиняються тут – жінки з дітьми, молодь, але є також люди похилого віку та чоловіки різного віку, – сказав він. Біженців реєструють, вони можуть скористатися допомогою перекладача, відпочити, поїсти, у них є миючі засоби, речі та іграшки для дітей, ковдри, спальні мішки та медична допомога.

У вівторок понад 180 біженців з України, переважно жінки з дітьми, перебувають в пункті на вулиці Віттіга у Вроцлаві. У центрі працюють психолог і лікар; біженці також можуть розраховувати на допомогу юристів, які також знаходяться там. Люди, які перебувають у центрі, можуть отримати миючі засоби, одяг та іграшки для дітей. Їм забезпечують харчування. Дехто залишається в центрі на день-два, а пізніше їде на постійне проживання в інші райони Нижньосілезького воєводства або до польських сімей.

– Кожен може залишатися тут скільки завгодно, але є ротація, і люди залишаються тут відпочити після важкої, кількаденної втечі з України, – розповіла Анна Яремчук, яка допомагає біженцям у вроцлавському центрі.

Понад 300 людей з України звернулися до пункту прийому, організованому в Кєльце, повідомив у вівторок воєвода Свєнтокшиський Збігнєв Конюш. Він зазначив, що біженців в області в рази більше, але вони їдуть безпосередньо до рідні і знайомих. Він наголосив, що на пункті для біженців біженці можуть відпочити, звернутися за допомогою до психолога та невідкладної медичної допомоги.

– Та перш за все, вони отримують інформацію, де зможуть отримати допомогу, мають у своєму розпорядженні перекладача, отримують інформацію про можливі місця призначення та забезпечену можливість туди доїхати, – сказав воєвода.

До пункту прийому в Щецині наразі звернулися трохи більше 200 біженців з України, повідомляє прес-центр Західно-Поморського воєводи. Українці, які виходять із поїздів у Щецині, підходять до інформаційної стійки на головному вокзалі, частину з них направляють до пункту прийому біженців на алеї Пястів.

Воєвода Збігнєв Богуцький зазначив, що кількість біженців, які прибувають у Західне Помор’я, значно менша, ніж на Підкарпатті чи Люблінщині, переважно через віддаленість регіону від східного кордону.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Tagi:
Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

Trwa atak Rosji na Ukrainę. W czwartek w TVN24 generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, analizował mapy pokazujące przebieg rosyjskiej inwazji i wyjaśniał, jakie mogą być kolejne posunięcia Rosjan.

Co teraz zrobi Putin? Generał Skrzypczak pokazuje na mapach możliwe kierunki ataku

Świat

Co teraz zrobi Putin? Generał Skrzypczak pokazuje na mapach możliwe kierunki ataku

3 marca 2022, 8:11

Świat

Autor:
ads/kab
Źródło:
TVN24

Atak Rosji na Ukrainę trwa ósmy dzień. W centrum Kijowa w nocy ze środy na czwartek doszło do czterech potężnych eksplozji. W czasie ostrzału artyleryjskiego Izium, w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy, zginęło ośmioro cywilów. W nocy ze środy na czwartek władze ukraińskie poinformowały, że Rosjanie zajęli Chersoń, miasto na południu kraju. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow zaapelował do Ukraińców o przypuszczanie ataków na kolumny pojazdów z zaopatrzeniem dla sił rosyjskich. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół niej.

Atak Rosji na Ukrainę. Ukraiński minister obrony: zniszczcie tyły kolumn, nie ruszajcie czołgów

Świat

Atak Rosji na Ukrainę. Ukraiński minister obrony: zniszczcie tyły kolumn, nie ruszajcie czołgów

3 marca 2022, 6:31
Aktualizacja: 3 marca 2022, 8:50

Świat

Aktualizacja:
Autor:
akr,
asty
//now
Źródło:
TVN24, PAP

Ukraińskie władze podały w czwartek nad ranem, że po ciężkich walkach Rosjanie przejęli kontrolę nad Chersoniem. Agencja AFP poinformowała, że mer miasta Ihor Kołychajew rozmawiał w budynku miejskiej administracji z przedstawicielami rosyjskich sił i prosił ich, by nie strzelali do ludzi.

Atak Rosji na Ukrainę. Rosjanie przejęli kontrolę nad Chersoniem. AFP: mer prosił, by "nie strzelano do ludzi"

Świat

Atak Rosji na Ukrainę. Rosjanie przejęli kontrolę nad Chersoniem. AFP: mer prosił, by "nie strzelano do ludzi"

3 marca 2022, 6:40

Świat

Autor:
now
Źródło:
PAP, Reuters

Trwa atak Rosji na Ukrainę. W wyniku rosyjskiego ostrzału Charkowa zabita została członkini misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy z Europie (OBWE) - podała organizacja w komunikacie.

Maryna Fenina, członkini misji OBWE, zabita w rosyjskim ataku na Charków - zginęła, gdy dostarczała zapasy dla swojej rodziny

Świat

Maryna Fenina, członkini misji OBWE, zabita w rosyjskim ataku na Charków - zginęła, gdy dostarczała zapasy dla swojej rodziny

3 marca 2022, 7:56

Świat

Autor:
ft/kab
Źródło:
PAP, OBWE

Trwa atak Rosji na Ukrainę. Ukraińcy odpierają ataki między innymi w Charkowie i w Kijowe. Ukraińskie władze podały, że Rosjanie po ciężkich walkach przejęli kontrolę nad Chersoniem. W tvn24.pl podsumowujemy najważniejsze informacje z ostatnich godzin.

Atak Rosji na Ukrainę. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń

Świat

Atak Rosji na Ukrainę. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń

3 marca 2022, 6:07

Świat

Autor:
ft/kab
Źródło:
PAP

Prezydent Rosji Władimir Putin otrzymał bardzo wyraźny sygnał, że nie warto bawić się bronią jądrową - powiedział w środę Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy. W ten sposób szef ukraińskiej dyplomacji nawiązał do poniedziałkowego oświadczenia Chin, które wezwały Rosję do deeskalacji konfliktu.

Szef ukraińskiego MSZ o oświadczeniu Chin: Putin otrzymał wyraźny sygnał, że nie warto bawić się bronią jądrową

Świat

Szef ukraińskiego MSZ o oświadczeniu Chin: Putin otrzymał wyraźny sygnał, że nie warto bawić się bronią jądrową

3 marca 2022, 2:08

Świat

Autor:
kk//now
Źródło:
PAP

Unia Europejska nałożyła w poniedziałek sankcje między innymi na rosyjskiego miliardera Aliszera Usmanowa. Dwa dni później jedno z jego najcenniejszych dóbr - mający 156 metrów długości jacht Dilbar o wartości prawie 600 milionów dolarów - zostało skonfiskowane w Hamburgu - podaje "Forbes", powołując się na trzy źródła z branży jachtowej. Jednostki kilku innych miliarderów dotarły w ostatnich dniach na Malediwy.

Jacht rosyjskiego miliardera skonfiskowany w Hamburgu

Ze świata

Jacht rosyjskiego miliardera skonfiskowany w Hamburgu

3 marca 2022, 7:02

Ze świata

Autor:
kris/ams
Źródło:
Forbes, PAP

Brytyjski minister rządu Michael Gove opracowuje plany przejęcia nieruchomości należących do rosyjskich oligarchów - podaje Reuters, powołując się na "Financial Times". Chodzi o majątki miliarderów, którzy mają powiązania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Brytyjczycy planują konfiskatę nieruchomości oligarchów związanych z Putinem

Ze świata

Brytyjczycy planują konfiskatę nieruchomości oligarchów związanych z Putinem

3 marca 2022, 7:42

Ze świata

Autor:
kris/ams
Źródło:
Reuters, PAP

Rosyjski atak na Ukrainę trwa już ósmą dobę. Brytyjski dziennik "Daily Telegraph" opisał przechwycone nagrania, które mają pokazywać sytuację w atakującej armii. Wynika z nich, że rosyjskie wojska działają w kompletnym chaosie, ich morale jest osłabione i odmawiają wykonywania rozkazów centralnego dowództwa, w tym ostrzeliwania ukraińskich miast. Żołnierze narzekają też na brak zapasów żywności i paliwa.

Przechwycone nagrania rozmów rosyjskich żołnierzy. "Działają w kompletnym chaosie. Nie mają pojęcia, dokąd zmierzają"

Świat

Przechwycone nagrania rozmów rosyjskich żołnierzy. "Działają w kompletnym chaosie. Nie mają pojęcia, dokąd zmierzają"

3 marca 2022, 4:58

Świat

Autor:
kk//now
Źródło:
PAP

Minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly poinformowała, że jej kraj nałożył kolejne sankcje na Rosję. Dotyczą 10 osób z dwóch firm rosyjskiego sektora energetycznego. Japonia nakłada sankcje na cztery kolejne rosyjskie banki.

Kanada i Japonia nakładają kolejne sankcje na Rosję. Uderzają w sektor energetyczny i bankowy

Najnowsze

Kanada i Japonia nakładają kolejne sankcje na Rosję. Uderzają w sektor energetyczny i bankowy

3 marca 2022, 5:55

Najnowsze

Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Wojna w Ukrainie trwa od tygodnia i te siedem dni już bardzo zmieniły Europę i świat. Państwa Zachodu wprowadzają mocne sankcje, przyłączają się też kraje dotychczas neutralne. Wzmacnia się też pozycja NATO, jako gwaranta bezpieczeństwa zachodniego świata. Po drugiej stronie jest Rosja, coraz bardziej izolowana. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Zmiana europejskiej i światowej polityki a atak Rosji na Ukrainę

Świat

Zmiana europejskiej i światowej polityki a atak Rosji na Ukrainę

3 marca 2022, 3:29

Świat

Autor:
Barbara
Sobska
Źródło:
TVN24

Kolumna rosyjskich wojsk, która kierowała się od północnego zachodu w kierunku Kijowa, od kilkudziesięciu godzin praktycznie nie posuwa się do przodu - przekazał w środę rzecznik Pentagonu John Kirby. Zaznaczył, że Rosjanie dotychczas nie zdobyli żadnego z dużych ukraińskich miast, Kijowa, Charkowa czy Czernihowa.

Pentagon: długa kolumna wojsk rosyjskich w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin nie posuwa się do przodu

Świat

Pentagon: długa kolumna wojsk rosyjskich w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin nie posuwa się do przodu

3 marca 2022, 1:15

Świat

Autor:
asty//now
Źródło:
PAP

W siódmym dniu inwazji Rosji na Ukrainę toczyły się ciężkie walki między innymi o położony na wschodzie kraju Charków. Na jednym z filmów można zobaczyć, jak w budynek niespodziewanie uderza pocisk rakietowy, nad głową mężczyzny nagrywającego relację telefonem komórkowym.

Relacjonował sytuację w Charkowie. Nagle w budynek uderzyła rakieta

Świat

Relacjonował sytuację w Charkowie. Nagle w budynek uderzyła rakieta

3 marca 2022, 3:36

Świat

Autor:
asty//now
Źródło:
TVN24 PAP

Ukraińska telewizja podała, że - we wsi nieopodal Chersonia na południu kraju - Romowie ukradli rosyjskim wojskom czołg. Przekazała, że informacje pochodzą od lokalnych mieszkańców. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać cieszących się mężczyzn. "Okupancki czołg będzie służył Ukrainie" - mówią.

Atak Rosji na Ukrainę. Romowie ukradli rosyjski czołg. "Będzie służył Ukrainie"

Świat

Atak Rosji na Ukrainę. Romowie ukradli rosyjski czołg. "Będzie służył Ukrainie"

3 marca 2022, 8:28

Świat

Autor:
js/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Jack Sweeney, nastolatek z Florydy, który do tej pory śledził w internecie prywatny odrzutowiec Elona Muska, ma nowy cel. Utworzył dwa nowe konta na Twitterze, w których informuje o rejsach rosyjskich oligarchów i miliarderów.

Nastolatek śledzi podróże rosyjskich oligarchów. Na liście ma 40 maszyn

Ze świata

Nastolatek śledzi podróże rosyjskich oligarchów. Na liście ma 40 maszyn

2 marca 2022, 19:39

Ze świata

Autor:
mb/ams
Źródło:
CNN

W pobliżu głównego dworca kolejowego w Kijowie rozległa się potężna eksplozja - poinformował w środę wieczorem doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał na Telegramie, że według wstępnych informacji w wybuchu nikt nie ucierpiał.

Wybuch w pobliżu głównego dworca kolejowego w Kijowie

Świat

Wybuch w pobliżu głównego dworca kolejowego w Kijowie

2 marca 2022, 23:46

Świat

Autor:
asty//now
Źródło:
TVN24

Gdzie szukać mieszkania, ogłoszeń o pracę? Gdzie pytać o opiekę medyczną, jak zapisać dzieci do szkoły? Publikujemy zestaw odpowiedzi na najpilniejsze pytania dla wszystkich osób, które uciekając przed rosyjską agresją, znalazły się w Polsce.

Przekroczyłeś granicę. Co dalej? Pierwsze dni w Polsce - poradnik

Polska

Przekroczyłeś granicę. Co dalej? Pierwsze dni w Polsce - poradnik

2 marca 2022, 23:07

Polska

Autor:
ww,
mm,
tag/
tam
Źródło:
TVN24, gov.pl

Do Polski - po ataku Rosji na Ukrainę - przybyły tysiące osób uciekających przed wojną. Mimo pewnych zbieżności językowych część osób może mieć problemy z porozumiewanem się w naszym kraju. Publikujemy słowniczek ukraińsko-polski zawierający podstawowe wyrazy, ale też zwroty przydatne na granicy, czy w sytuacji poszukiwania mieszkania na wynajem.

Słowniczek ukraińsko-polski - podstawowe słowa i zwroty po ukraińsku

Polska

Słowniczek ukraińsko-polski - podstawowe słowa i zwroty po ukraińsku

2 marca 2022, 22:53

Polska

Autor:
ib/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Agencje Moody's i Fitch obniżyły rating Rosji odpowiednio z poziomu B3 do Baaa3 i z poziomu BBB do B. Decyzje uzasadniły sankcjami nałożonymi na Rosję. Wcześniej agencja S&P Global Ratings obniżyła rosyjski rating do poziomu śmieciowego. 

Światowe agencje obniżają rating Rosji. "Skala sankcji zagraża stabilności finansowej"

Ze świata

Światowe agencje obniżają rating Rosji. "Skala sankcji zagraża stabilności finansowej"

3 marca 2022, 8:15

Ze świata

Autor:
kris
Źródło:
PAP

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w najnowszym przemówieniu powiedział, że Rosja od początku inwazji na jego kraj straciła 9 tysięcy żołnierzy. Ukraiński przywódca podkreślił, że chociaż wojska rosyjskie przeważają swoją liczebnością, ale ich morale znacznie się pogorszyło. - Złamaliśmy plany wroga - dodał.

Wołodymyr Zełenski: złamaliśmy plany wroga. Najnowsze nagranie prezydenta Ukrainy

Świat

Wołodymyr Zełenski: złamaliśmy plany wroga. Najnowsze nagranie prezydenta Ukrainy

3 marca 2022, 0:28

Świat

Autor:
asty//now
Źródło:
TVN24

Trwa atak Rosji na Ukrainę. W środę Sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że agresorzy tracą nie tylko sprzęt i ludzi, ale w panice zostawiają też tajne dokumenty. Wojsko podało, że posiada rosyjskie dokumenty planistyczne na wojnę, które zostały zatwierdzone 18 stycznia tego roku. Mowa w nich - jak poinformowano - również o przewidywanym czasie trwania walk i celu jednego z pododdziałów.

Ukraińskie wojsko: Siły Zbrojne mają tajne rosyjskie dokumenty pozostawione przez żołnierzy. "Przygotowywali się"

Świat

Ukraińskie wojsko: Siły Zbrojne mają tajne rosyjskie dokumenty pozostawione przez żołnierzy. "Przygotowywali się"

2 marca 2022, 21:16

Świat

Autor:
akr/
tam
Źródło:
PAP, TVN24

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza. Część inicjatyw skierowana jest na pomoc ukraińskim dzieciom. Polacy nie zapominają o zwierzętach przybywających wraz z uciekinierami z Ukrainy. Sprawdź, jak możesz pomóc.

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

Najnowsze

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

26 lutego 2022, 8:15

Najnowsze

Autor:
asty,
wini,
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Po przyjeździe mówią, że chcą uciec jak najdalej od wojny. Jedni zostają w Warszawie, dla innych stolica jest tylko przystankiem. Nad ranem pociąg Kolei Mazowieckich przywiózł na dworzec Wschodni kilkaset osób.

"Dziadek i babcia nie chcieli uciekać. Pilnują dobytku życia". Pociąg Kolei Mazowieckich przywiózł uchodźców do Warszawy

Najnowsze

"Dziadek i babcia nie chcieli uciekać. Pilnują dobytku życia". Pociąg Kolei Mazowieckich przywiózł uchodźców do Warszawy

3 marca 2022, 7:52

Najnowsze

Autor:
kz
Źródło:
PAP

Аби перетнути польсько-український кордон, біженці стоять у черзі до кількох годин. Які кроки вони мають зробити на кордоні та після прибуття до Польщі? Як узаконити перебування? Як отримати державну допомогу? Ми пояснюємо.

Біженці з України. Що робити після перетину кордону? Документи, транспорт, помешкання, лікар, школа для дитини

TVN24 po ukraińsku

Біженці з України. Що робити після перетину кордону? Документи, транспорт, помешкання, лікар, школа для дитини

2 marca 2022, 16:03

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Maria
Mikołajewska,
red.
Źródło:
TVN24

Кожен, хто шукає притулку, може перетнути україно-польський кордон. Якщо у вас є паспорт або інші документи, наприклад, свідоцтво про народження дитини чи медична документація, то все це варто взяти з собою. Але якщо у вас немає жодних документів, ви також можете легально в’їхати до Польщі або перетнути кордон пішки.

Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт

TVN24 po ukraińsku

Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт

2 marca 2022, 8:30

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Сфотографуйте номерний знак, запитайте прізвище, розкажіть друзям, з ким їдете – польські поліцейські закликають до пильності та пояснюють правила безпечного транспортування всім, хто тікає зі східного кордону. Головне управління поліції запустило номери екстрених служб та адреси електронної пошти, на які можна повідомити про випадки підозри та зникнення родичів. Водночас речники поліції двох прикордонних воєводств наголошують: всупереч інформації, що поширюється в Інтернеті, наразі не зафіксовано жодного випадку сексуального насильства, викрадення українок чи дітей. За порядком і безпекою там стежать сотні поліцейських.

Дані водія, фото автомобіля. Ви сідаєте до автомобіля? Подбайте про свою безпеку

TVN24 po ukraińsku

Дані водія, фото автомобіля. Ви сідаєте до автомобіля? Подбайте про свою безпеку

2 marca 2022, 16:15

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Добровільна пожежна команда з району Домбрівка Мала надала для українських вогнеборців легку пожежну машину. Загалом із Сілезії в Україну виїде 10 автомобілів. Також завершено збір пожежної техніки для наших сусідів, атакованих у четвер  Росією. По всій Польщі збирають пожежну техніку для України.

Допомога польських вогнеборців для пожежників з України

TVN24 po ukraińsku

Допомога польських вогнеборців для пожежників з України

2 marca 2022, 9:19

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Громадяни України, які шукають притулку в Польщі, можуть розраховувати на безкоштовну медичну допомогу. Деякі установи створили «гарячі телефони» за якими можна звертатися українською мовою. Також пропонують психологічну підтримку та роботу. Вища рада адвокатів організовує правову допомогу.

Медична та юридична допомога громадянам України

TVN24 po ukraińsku

Медична та юридична допомога громадянам України

28 lutego 2022, 9:46

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Bank Światowy wstrzymuje wszystkie programy w Rosji i na Białorusi. Jak podała w środę agencja Reutera, powołując się na oświadczenie instytucji, decyzja ma skutek natychmiastowy. W obu krajach bank zaangażowany jest w łącznie 15 programów przekraczających kwotę miliarda dolarów.

Bank Światowy: wszystkie programy w Rosji i na Białorusi zostają wstrzymane

Świat

Bank Światowy: wszystkie programy w Rosji i na Białorusi zostają wstrzymane

3 marca 2022, 4:25

Świat

Autor:
kk//now
Źródło:
PAP

W lutym banki i SKOK-i przesłały zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę o prawie 30 procent niższą niż rok wcześniej w przeliczeniu na dzień roboczy - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W tym samym okresie o 36,3 procent spadała także liczba wniosków o kredyt mieszkaniowy.

Spada popyt na kredyty mieszkaniowe. Najnowsze dane

Nieruchomości

Spada popyt na kredyty mieszkaniowe. Najnowsze dane

3 marca 2022, 8:41

Nieruchomości

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP

Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych uchwaliła rezolucję "zdecydowanie, energicznie i dumnie" popierającą Ukrainę. Wezwano w niej Rosję do natychmiastowego przerwania ognia i wycofania wojsk. Wcześniej podobną rezolucję uchwalił amerykański Senat.

Izba Reprezentantów uchwaliła rezolucję w sprawie Ukrainy

Świat

Izba Reprezentantów uchwaliła rezolucję w sprawie Ukrainy

3 marca 2022, 4:05

Świat

Autor:
kk//now
Źródło:
PAP

Prezydent Francji Emmanuel Macron w środę - w telewizyjnym orędziu do narodu - potępił atak Rosji na Ukrainę. Jak podkreślał, to "Rosja jest agresorem" i "nikt prócz Rosji nie dążył do konfliktu zbrojnego". - Wojna w Europie nie należy już do podręczników historii, rozgrywa się na naszych oczach. Demokracja jest kwestionowana na naszych oczach - zaznaczył. W ocenie francuskiego przywódcy nadchodzące dni będą prawdopodobnie jeszcze trudniejsze.

Emmanuel Macron potępił w orędziu atak Rosji na Ukrainę. "Demokracja jest kwestionowana na naszych oczach"

Świat

Emmanuel Macron potępił w orędziu atak Rosji na Ukrainę. "Demokracja jest kwestionowana na naszych oczach"

2 marca 2022, 22:15

Świat

Autor:
kk/
tam
Źródło:
PAP

Z Ukrainy, zaatakowanej tydzień temu przez Rosję, uciekło już milion osób - poinformowało w nocy ze środy na czwartek biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR). Jak oceniono, to najszybszy exodus uchodźców w tym stuleciu.

Milion uciekinierów w tydzień. UNHCR: najszybszy exodus w tym stuleciu

Świat

Milion uciekinierów w tydzień. UNHCR: najszybszy exodus w tym stuleciu

3 marca 2022, 4:10

Świat

Autor:
kk//now
Źródło:
PAP

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wszczął śledztwo w sprawie zbrodni wojennych, które mogły być popełnione na Ukrainie - poinformował w środę wieczorem Karim Khan, naczelny prokurator MTK. O podjęcie postępowania w tej sprawie wnioskowało 39 państw.

Międzynarodowy Trybunał Karny wszczął śledztwo w sprawie wydarzeń na Ukrainie

Najnowsze

Międzynarodowy Trybunał Karny wszczął śledztwo w sprawie wydarzeń na Ukrainie

3 marca 2022, 1:40

Najnowsze

Autor:
kk//now
Źródło:
PAP

TVN Grupa Discovery gotowa na wiosnę, która na antenie rozpocznie się już 28 lutego. A wiosna w kanałach telewizyjnych i serwisach Player oraz TVN24 GO to sporo nowości oraz odmienione formaty tytułów cieszących się dużą popularnością.

Wiosenna ramówka w TVN Grupa Discovery. Nowości TVN, TVN7 i Playera

Kultura i styl

Wiosenna ramówka w TVN Grupa Discovery. Nowości TVN, TVN7 i Playera

21 lutego 2022, 12:06

Kultura i styl

Źródło:
tvn24.pl

Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Na jednym z kont wspierających siły zbrojne Ukrainy opublikowano w środę nagranie, na którym trębacz w mundurze wojskowym wykonuje hymn Ukrainy. Stoi na szczycie wzniesienia, nad którym powiewa ukraińska flaga. "Zwyciężymy. Sława Ukrainie" - napisano. 

Rosyjski atak na Ukrainę. Trębacz odegrał hymn Ukrainy ze wzniesienia. Nagranie

Świat

Rosyjski atak na Ukrainę. Trębacz odegrał hymn Ukrainy ze wzniesienia. Nagranie

2 marca 2022, 10:29

Świat

Autor:
ft/kab
Źródło:
tvn24.pl