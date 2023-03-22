Принц Вільям відвідав пункт для біженців у Варшаві

Принц Уельський Вільям, який у середу прибув до Польщі, увечері відвідав центр перебування біженців з України у Варшаві; Вільяма супроводжував мер столиці Рафал Тшасковський.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

У заяві Кенсінгтонського палацу наголошується, що йдеться про центр перебування, в якому наразі знаходяться близько 300 українських жінок і дітей, які втекли з України та все ще менш інтегровані в польську громаду.

Як поінформувпли, принц Вільям "послухає розповіді мешканців центру перебування та дізнається про їхній досвід, пов'язаний з переїздом до Польщі". "Принц також зустрінеться з волонтерами, які підтримують переміщених осіб і сортують подарунки, отримані центром від членів польської громади для розподілу через "безкоштовну крамницю", - повідомили в Кенсінгтонському палаці.

"Раніше центр слугував офісною будівлею, а потім був переобладнаний під житлові приміщення. У закладі мешканцям забезпечено дворазове харчування та можливість скористатися рядом послуг, таких як уроки польської мови, допомога в пошуку робота, ігрова зона для дітей, психологічна підтримка та заняття з кікбоксингу, які проводить український тренер, який також втік до Польщі", - читаємо в релізі.

Про зустріч принца Вільяма та Рафала Тшасковського також поінформувала речниця столичної мерії Моніка Беут. "Президент Варшави зустрівся з принцом Вільямом, і вони разом відвідали пункт проживання біженців, щоб побачитися з його мешканцями", - повідомила вона.

Раніше в середу Вільям зустрівся в Жешуві з віце-прем'єр-міністром, головою міністерства національної оборони Маріушем Блащаком і солдатами польських і британських збройних сил, які там служать.

У четвер спадкоємець британського престолу зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою, покладе вінок до могили Невідомого солдата та спілкуватиметься з молодими біженцями з України, які після втечі оселилися у Варшаві та знайшли роботу чи продовжують навчання.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: PAP