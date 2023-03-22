Принц Вільям відвідав пункт для біженців у Варшаві

22 marca 2023, 21:31
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Książę William w Warszawie. Odwiedził centrum pobytowe dla uchodźców z Ukrainy
Książę William w Warszawie. Odwiedził centrum pobytowe dla uchodźców z Ukrainy TVN24
wideo 2/5
TVN24Książę William w Warszawie. Odwiedził centrum pobytowe dla uchodźców z Ukrainy

Принц Уельський Вільям, який у середу прибув до Польщі, увечері відвідав центр перебування біженців з України у Варшаві;  Вільяма супроводжував мер столиці Рафал Тшасковський.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

У заяві Кенсінгтонського палацу наголошується, що йдеться про центр перебування, в якому наразі знаходяться близько 300 українських жінок і дітей, які втекли з України та все ще менш інтегровані в польську громаду.

Як поінформувпли, принц Вільям "послухає розповіді мешканців центру перебування та дізнається про їхній досвід, пов'язаний з переїздом до Польщі".  "Принц також зустрінеться з волонтерами, які підтримують переміщених осіб і сортують подарунки, отримані центром від членів польської громади для розподілу через "безкоштовну крамницю", - повідомили в Кенсінгтонському палаці.

"Раніше центр слугував офісною будівлею, а потім був переобладнаний під житлові приміщення. У закладі мешканцям забезпечено дворазове харчування та можливість скористатися рядом послуг, таких як уроки польської мови, допомога в пошуку робота, ігрова зона для дітей, психологічна підтримка та заняття з кікбоксингу, які проводить український тренер, який також втік до Польщі", - читаємо в релізі.

Про зустріч принца Вільяма та Рафала Тшасковського також поінформувала речниця столичної мерії Моніка Беут.  "Президент Варшави зустрівся з принцом Вільямом, і вони разом відвідали пункт проживання біженців, щоб побачитися з його мешканцями", - повідомила вона.

Раніше в середу Вільям зустрівся в Жешуві з віце-прем'єр-міністром, головою міністерства національної оборони Маріушем Блащаком і солдатами польських і британських збройних сил, які там служать.

У четвер спадкоємець британського престолу зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою, покладе вінок до могили Невідомого солдата та спілкуватиметься з молодими біженцями з України, які після втечі оселилися у Варшаві та знайшли роботу чи продовжують навчання.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Tagi:
Ukraina
Książę William
Wojna w Ukrainie
Rosja
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

Każdy z nas był kuszony i miał taką propozycję przedstawianą - powiedział w środę w "Faktach po Faktach" poseł niezależny Michał Wypij, komentując ujawnienie treści umowy koalicyjnej PiS oraz Partii Republikańskiej. - To jest umowa o złodziejstwo i cwaniactwo plus - powiedział Tomasz Trela z Nowej Lewicy.

Umowa koalicyjna PiS i Partii Republikańskiej to "faktura za zdradę"

Umowa koalicyjna PiS i Partii Republikańskiej to "faktura za zdradę"

22 marca 2023, 20:38
Autor:
momo/kab
Źródło:
TVN24

W 2022 roku populacja Kanady po raz pierwszy w historii wzrosła o ponad milion osób, głównie z powodu gwałtownego wzrostu liczby imigrantów i tymczasowych rezydentów - podała Agencja Reutera, powołując się na Statistics Canada.

Rekordowy wzrost liczby ludności w Kanadzie

Rekordowy wzrost liczby ludności w Kanadzie

22 marca 2023, 21:17
Autor:
kris/ToL
Źródło:
Reuters

Wizyta w bazie wojskowej na Podkarpaciu, spotkanie z brytyjskimi i polskimi żołnierzami, odwiedziny punktu dla uchodźców w Warszawie, spotkania z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, rozmowa w Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą - to najważniejsze punkty dwudniowej wizyty księcia Williama w Polsce.

Książę William w Polsce. Plan wizyty

Książę William w Polsce. Plan wizyty

22 marca 2023, 19:41
Autor:
mjz/kab
Źródło:
TVN24, PAP

Książę William, następca tronu Wielkiej Brytanii, przybył z niezapowiadaną publicznie wizytą do Polski. Spotkał się między innymi z brytyjskimi żołnierzami stacjonującymi w naszym kraju. - Musiałem tu przyjechać osobiście i podziękować wam za to, co robicie, za to, że dbacie o bezpieczeństwo nas wszystkich - zwrócił się nich. W środę wieczorem odwiedził punkt pobytowy dla uchodźców w Warszawie i spotkał się z Rafałem Trzaskowskim.

Książę William z niezapowiadaną publicznie wizytą w Polsce

Książę William z niezapowiadaną publicznie wizytą w Polsce

22 marca 2023, 18:00
Autor:
mjz,
ral
Źródło:
TVN24

Zmobilizowanym i kontraktowym rosyjskim żołnierzom nie wypłacają obiecanych pensji i świadczeń socjalnych - informuje niezależny rosyjski portal Wiorstka. Dziennikarze portalu ustalili, że w 52 regionach Rosji i na zaanektowanym Krymie od początku marca bieżącego roku wypłaty pensji żołnierzom są opóźniane lub w ogóle nie są realizowane.

Media: rosyjscy żołnierze są oszukiwani przez armię

Media: rosyjscy żołnierze są oszukiwani przez armię

22 marca 2023, 20:14
Autor:
tas/kab
Źródło:
PAP, Wiorstka

Analitycy PKO BP przyjrzeli się bliżej sytuacji na rynku mieszkaniowym w Polsce. W najnowszym raporcie prognozują, że średnie ceny transakcyjne mieszkań pozostaną stabilne w perspektywie tego roku, choć w pierwszym półroczu 2023 "powinny być niższe niż w analogicznym okresie przed rokiem".

Ceny mieszkań w Polsce. Co nas czeka w najbliższym czasie?

Ceny mieszkań w Polsce. Co nas czeka w najbliższym czasie?

22 marca 2023, 19:49
Autor:
JW/ToL
Źródło:
PAP Biznes

Stopy procentowe w USA w górę. Fed podniósł główną stopę o 25 punktów bazowych - podał w komunikacie Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC). Przedział stopy funduszy federalnych został podniesiony do poziomu 4,75-5,00 procent.

Stopy procentowe w USA. Jest decyzja Rezerwy Federalnej

Stopy procentowe w USA. Jest decyzja Rezerwy Federalnej

22 marca 2023, 19:06
Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Ojciec Marcin Mogielski wyznał w czasie kazania, że został "skrzywdzony w Kościele". - Czy ktoś stanął po mojej stronie? Do tej pory nie. Głośno wołam, głośno krzyczę, za siebie, za innych. Jak grochem o ścianę - mówił dominikanin. Nawiązał też do informacji, że Jan Paweł II wiedział o pedofilii w Kościele, zanim został papieżem. - Trzeba to sprawdzić, otworzyć archiwa, spotkać się z ofiarami - ocenił.

Dominikanin ojciec Marcin Mogielski: Byłem skrzywdzony. Czy ktoś stanął po mojej stronie? Do tej pory nie

Dominikanin ojciec Marcin Mogielski: Byłem skrzywdzony. Czy ktoś stanął po mojej stronie? Do tej pory nie

22 marca 2023, 19:27
Autor:
akr/kab
Źródło:
tvn24.pl

Środa jest 392. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Ukraińska energetyka nadal pozostanie na celowniku wroga, ale głównym jego celem mogą stać się obiekty wojskowe, koncentracja naszych wojsk i logistyka - powiedział przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Wadym Skibicki. Podkreślił, że okupanci będą starali się zniszczyć te elementy infrastruktury krytycznej, które są potrzebne ukraińskim siłom zbrojnym do skutecznego prowadzenia działań wojennych. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy. 

Ukraiński wywiad o zmianie kierunków rosyjskich ataków

Ukraiński wywiad o zmianie kierunków rosyjskich ataków

22 marca 2023, 6:12
Aktualizacja: 22 marca 2023, 19:31
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Reuters

Rozwój sztucznej inteligencji to najważniejszy postęp technologiczny od dziesięcioleci - twierdzi założyciel Microsoftu Bill Gates. Zdaniem miliardera oparte na tej technologii rozwiązania, takie jak chatboty, są wynalazkiem na miarę mikroprocesora, komputera osobistego, internetu czy telefonu komórkowego. - To zmieni sposób, w jaki ludzie pracują, uczą się, podróżują, korzystają z opieki zdrowotnej i komunikują się ze sobą - przewiduje biznesmen.

Bill Gates o rewolucyjnej technologii. "Zmieni sposób, w jaki ludzie pracują, uczą się, podróżują"

Bill Gates o rewolucyjnej technologii. "Zmieni sposób, w jaki ludzie pracują, uczą się, podróżują"

22 marca 2023, 20:37
Autor:
mp/ToL
Źródło:
BBC

Protestujący zakłócili wystąpienie wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, który bierze udział w forum rolniczym w Jasionce. Na sali wznoszono okrzyki, wśród których padało hasło "Judasze" - relacjonował reporter TVN24. Niektórzy z protestujących rzucali jajkami w stronę ministra. To kolejny przypadek, gdy manifestujący rolnicy zakłócili wydarzenie z udziałem Kowalczyka.

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk obrzucony jajkami w czasie wystąpienia w Jasionce. Były okrzyki "Judasze"

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk obrzucony jajkami w czasie wystąpienia w Jasionce. Były okrzyki "Judasze"

22 marca 2023, 15:47
Autor:
ft/kab
Źródło:
TVN24, TVN24 Biznes

Narodowy Fundusz Zdrowia zakończył postępowanie sprawdzające w sprawie "Mamy Ginekolog". NFZ wezwał Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM do zapłaty ponad 25 tysięcy zł kary za niesłusznie sprawozdaną i rozliczoną hospitalizację.

NFZ zakończył kontrolę w sprawie "Mamy Ginekolog". Jest kara dla szpitala, ale to nie wszystko

NFZ zakończył kontrolę w sprawie "Mamy Ginekolog". Jest kara dla szpitala, ale to nie wszystko

22 marca 2023, 21:01
Autor:
kz
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Wiele osób zostało rannych po tym, jak duży statek wypadł z uchwytu i przewrócił się na bok w suchym doku stoczni w Edynburgu. 15 osób trafiło do szpitala - podaje Agencja Reutera, powołując się na szkockie służby ratunkowe.

Silny wiatr przewrócił statek w stoczni. Jest wielu rannych

Silny wiatr przewrócił statek w stoczni. Jest wielu rannych

22 marca 2023, 16:58
Autor:
momo/kab
Źródło:
PAP, Reuters

Tragiczny wypadek w Boguszowie-Gorcach (Dolnośląskie). W trakcie jazdy 22-latka straciła panowanie nad quadem i zahaczyła o krawężnik. Następnie spadła i uderzyła o ziemię. Mimo długiej reanimacji kobiety nie udało się uratować.

22-latka zahaczyła quadem o krawężnik i spadła na drogę. Nie żyje

22-latka zahaczyła quadem o krawężnik i spadła na drogę. Nie żyje

22 marca 2023, 16:59
Autor:
ib/tok
Źródło:
tvn24.pl

Do sądu została skierowana apelacja w sprawie wyroku dla Karoliny B., prawniczki, która zadała śmiertelny cios nożem swojemu partnerowi. Młody mężczyzna zmarł w szpitalu. B. została skazana na 15 lat więzienia. Twierdzi, że wyrok jest zbyt surowy.

Młoda prawniczka skazana za śmierć swojego partnera w Wilanowie. Jest apelacja

Młoda prawniczka skazana za śmierć swojego partnera w Wilanowie. Jest apelacja

22 marca 2023, 19:44
Autor:
kz
Źródło:
PAP

Następują teraz zmiany, jakich nie było od stu lat. Gdy jesteśmy razem, to my kierujemy tymi zmianami - powiedział Xi Jinping, żegnając we wtorek Władimira Putina. Jego słowa, przełożone na rosyjski przez tłumacza chińskiego przywódcy, zarejestrowały stojące w pobliżu kamery.

"Następują teraz zmiany, jakich nie było od stu lat". Uchwycono ostatnie słowa Xi do Putina

"Następują teraz zmiany, jakich nie było od stu lat". Uchwycono ostatnie słowa Xi do Putina

22 marca 2023, 15:24
Autor:
Maciej
Michałek
Źródło:
Reuters, PAP, tvn24.pl

Zmarł Andrzej Zarębski, działacz pierwszej Solidarności, współzałożyciel NZS i Kongresu Liberalno-Demokratycznego, były poseł i rzecznik rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego. Miał 65 lat. O jego śmierci poinformowało w środę miasto Gdańsk.

Nie żyje Andrzej Zarębski, działacz opozycji demokratycznej za czasów PRL

Nie żyje Andrzej Zarębski, działacz opozycji demokratycznej za czasów PRL

22 marca 2023, 18:45
Autor:
momo/kab
Źródło:
Gdansk.pl
Najpierw podzielili łupy, teraz zjedli kolację z prezesem. A co z tajną umową PiS z partią Bielana? Ujawniamy jej zapisy

Najpierw podzielili łupy, teraz zjedli kolację z prezesem. A co z tajną umową PiS z partią Bielana? Ujawniamy jej zapisy

22 marca 2023, 11:14
Grzegorz
Łakomski
Autor:
Grzegorz
Łakomski
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Policjanci z Mikołowa (woj. śląskie) kontrolowali prędkość, z jaką przejeżdżają auta, gdy nagle ich oczom ukazał się czerwony fiat cinquecento wiozący około dziewięciometrową balę drewna. Dla 44-letniego kierowcy sprawa zakończyła się mandatem i odebraniem dowodu rejestracyjnego. To nie był pierwszy raz, gdy ten sam mężczyzna w taki sposób przewoził drewno.

Wiózł kłodę drewna trzy razy dłuższą niż samochód. Tyłem prawie szorował po jezdni

Wiózł kłodę drewna trzy razy dłuższą niż samochód. Tyłem prawie szorował po jezdni

22 marca 2023, 15:01
Autor:
FC/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Ugandyjski parlament przyjął jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów wymierzonych w osoby LGBTQ+. Jeżeli nowa ustawa wejdzie w życie, za samo identyfikowanie się jako taka osoba grozić będzie do 20 lat więzienia, a za niektóre zachowania homoseksualne nawet kara śmierci.

Kara śmierci za "przestępstwa homoseksualne". Uchwalono najostrzejsze przepisy anty-LGBTQ

Kara śmierci za "przestępstwa homoseksualne". Uchwalono najostrzejsze przepisy anty-LGBTQ

22 marca 2023, 14:29
Autor:
JZB//mm
Źródło:
CNN, The Economist, Reuters

Wąż nastraszył w poniedziałek mieszkankę australijskiego stanu Queensland. Gad o długości 180 centymetrów drzemał w łóżku kobiety, częściowo schowany w pościeli. Kobieta natychmiast wezwała specjalistów, intruz okazał się bowiem przedstawicielem jednego z najbardziej jadowitych gatunków węży na świecie.

Zabójczy wąż drzemał w pościeli. "Już nigdy nie pójdę spać"

Zabójczy wąż drzemał w pościeli. "Już nigdy nie pójdę spać"

22 marca 2023, 8:38
Autor:
as
Źródło:
Newsweek, Herald Sun

Odważne osoby inspirują i sprawiają, że świat staje się lepszym miejscem - napisał w mediach społecznościowych ambasador USA Mark Brzezinski, który był w środę gospodarzem przyjęcia z okazji przyznania dziennikarce TVN Biance Zalewskiej nagrody International Women of Courage. "Zaangażowanie godne podziwu!" - dodał we wpisie.

Bianka Zalewska nagrodzona za odwagę. Przyjęcie u ambasadora USA

Bianka Zalewska nagrodzona za odwagę. Przyjęcie u ambasadora USA

22 marca 2023, 20:42
Autor:
momo/kg
Źródło:
tvn24.pl
Jak się w Polsce bezkarnie leje ścieki do rzeki. I to z oczyszczalni. "Przekroczenia norm były, to jest bezsprzeczne"

Jak się w Polsce bezkarnie leje ścieki do rzeki. I to z oczyszczalni. "Przekroczenia norm były, to jest bezsprzeczne"

22 marca 2023, 6:50
Tomasz
Słomczyński
Autor:
Tomasz
Słomczyński
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Grupa Wagnera zasłynęła ze swojego okrucieństwa na froncie w Ukrainie. W piątek, w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji, w Playerze premierę ma dokument pt. "Wagnerowcy. Najemnicy Putina", który przedstawia historię grupy, opowiedzianą m.in. przez jej byłych najemników.

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

23 lutego 2023, 17:24
Autor:
pb//am
Źródło:
TVN, Player

Daleko stąd, na Florydzie, umiera Marian Marzyński. A tak niedawno ten sam Marian żegnał Mariusza Waltera, człowieka, który wymyślił TVN. Marian uważał, że to on stworzył Mariusza. Najlepiej zgodzić się, że jednego nie byłoby bez drugiego. Bez Mariusza nie byłoby Mariana i na odwrót. Bez Mariana nie byłoby Mariusza. Przynajmniej dla mnie. Bo dla mnie byli nierozłączni.

Sprawy pilne, sprawy smutne, sprawy nieuchronne

Sprawy pilne, sprawy smutne, sprawy nieuchronne

22 marca 2023, 20:48
Autor:
Maciej
Wierzyński
Źródło:
tvn24.pl

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl