Принц Вільям відвідав пункт для біженців у Варшаві

Książę William, następca tronu Wielkiej Brytanii, przybył z niezapowiadaną publicznie wizytą do Polski. Spotkał się między innymi z brytyjskimi żołnierzami stacjonującymi w naszym kraju. - Musiałem tu przyjechać osobiście i podziękować wam za to, co robicie, za to, że dbacie o bezpieczeństwo nas wszystkich - zwrócił się nich. W środę wieczorem odwiedził punkt pobytowy dla uchodźców w Warszawie i spotkał się z Rafałem Trzaskowskim.