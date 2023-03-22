Принц Вільям в Польщі з неоголошеним візитом

22 marca 2023, 21:29
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Książę William w Warszawie. Odwiedził centrum pobytowe dla uchodźców z Ukrainy
Książę William w Warszawie. Odwiedził centrum pobytowe dla uchodźców z Ukrainy TVN24
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TVN24Książę William w Warszawie. Odwiedził centrum pobytowe dla uchodźców z Ukrainy

Спадкоємець престолу Великої Британії принц Вільям прибув із неоголошеним візитом до Польщі.  Прилетів до Ясьонки на Підкарпатті. - Я повинен був прибути сюди особисто і подякувати вам за те, що ви робите, за те, що ви бережете нас усіх.  Я дуже вдячний вам за роботу, яку ви виконуєте щодня, - звернувся він до британських солдатів, дислокованих у Польщі.

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Незадовго до 16 години принц Вільям відвідав військову базу в Жешуві, де дислокуються британські військові.  Зустріч спадкоємця престолу з військовими тривала близько години.  Потім принц Вільям вирушив до Варшави, де завтра має зустрітися з президентом Анджеєм Дудою.

Вільям, герцог Уельський, спадкоємець престолу Великобританії, старший син короля Карла III і покійної принцеси Діани.  Його дружиною з 2011 року є герцогиня Кейт, від якої він має трьох дітей: принців Джорджа і Луї та принцесу Шарлотту.

– Дякую, що прийняли мене сьогодні, дякую за зустріч з вами.  Я повинен був пртїхати сюди особисто і подякувати вам за те, що ви робите, за те, що ви дбаєте про безпеку всіх нас.  Я дуже вдячний вам за роботу, яку ви виконуєте щодня, - сказав Вільям британським військовим.

- Я знаю, що для декого з вас добігає кінця час перебування в Польщі, і я не можу дочекатися, щоб привітати вас вдома.  Те, що ви тут робите, дуже важливо.  Ви захищаєте нашу свободу, і всі у Великій Британії вас дуже підтримують, усе, що ви робите у співпраці з поляками, є важливим, і я вам ще раз дякую за це.  Був радий вас бачити, - додав британський принц.

План візиту принца Вільяма до Польщі

"Його Королівська Високість Принц Уельський Вільям перебуває у Варшаві в рамках дводенного візиту до Польщі, під час якого він хоче висловити вдячність польським і британським солдатам, залученим до допомоги постраждалій від війни Україні, а також дізнатися більше про те, як Польща піклується про українських біженців", - йдеться у прес-релізі щодо візиту британського спадкоємця престолу.

"Принц сьогодні взяв участь у зустрічах у Жешуві, під час яких ознайомився з деталями підтримки, яку польські та британські військові надають українським збройним силам", - додали в ньому.

Також повідомляли, що принц Вільям спочатку відвідав 3-тю Підкарпатську бригаду територіальної оборони, "яка дуже активно залучена до підтримки України".  "Під час перебування на базі принц зустрівся з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком, а також поговорив з польськими та британськими солдатами про їхню тісну співпрацю, яка налагоджена в рамках допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.

Також повідомлялося, що принц відвідав базу британської армії в Жешуві, де зустрівся з британськими військовими та дізнався більше про роботу, яку вони проводять із польськими збройними силами для надання підтримки Україні.  Особовий склад підрозділу сформований в основному з бійців Королівської артилерії та допоміжних підрозділів з різних полків  всього Об'єднаного Королівства.

Відвідини біженців, зустріч із Тшасковським

У середу принц відвідав центр перебування для біженців у Варшаві, де зараз знаходяться близько 300 українських жінок і дітей.  У столиці його вітав мер міста Рафал Тшасковскі.

Принц вислухав розповіді мешканців центру про їхній досвід переїзду до Польщі.  Він також зустрівся з волонтерами, які підтримують переселенців та сортують гуманітарну допомогу, яку центр отримав від представників польської громади для роздачі через "безкоштовну крамницю".

"На другий день свого перебування в Польщі принц покладе вінок до Могили Невідомого солдата. Його Величність Королева Єлизавета та принц Единбурзький Філіп поклали вінок до цієї ж могили під час свого державного візиту до Польщі у 1996 році. Потім Його Королівська Високість Принц Уельський Вільям відправиться до Президентського палацу для зустрічі з Президентом Польської Республіки Анджеєм Дудою, де він подякує полякам за їх незмінну щедрість і гостинність у ці важкі часи", - читаємо в прес-релізі.

"Завершиться поїздка візитом принца Уельського до Зали "Кошики", де він поспілкується з молодими біженцями з України, які після втечі оселилися у Варшаві та знайшли роботу чи продовжили навчання. Його Королівська Високість Принц Вільям послухає про їхній досвід поселення в Польщі та їхні надії на майбутнє. У зустрічі також візьмуть участь члени польської громади, які прийняли переміщених українців під своїм дахом. Принц дізнається про їхній досвід, пов’язаний з кризою біженців, і подякує їм та їхнім сім'ям за гостинність і доброзичливість", - йдеться в прес-релізі.

Міноборони про зустріч принца Вільяма та віце-прем’єр-міністра Блащака з солдатами

Про візит Вільяма до Польщі написало у соцмережах і Міністерство національної оборони.

"У 3-й Підкарпатській бригаді територіальної оборони в Жешуві відбулася зустріч віце-прем’єр-міністра Блащака та Його Королівської Високості Принца Вільяма з солдатами Війська Польського та Британських Збройних Сил", - йдеться у повідомленні Міністерства національної оборони у Twitter.

Як наголошують у відомстві, зараз у Польщі перебуває близько 400 британських військових, більшість з яких дислокуються на південному сході країни.  "Для мене це велика відзнака і честь. Я пишаюся тим, що в присутності принца Уельського, Його Королівської Високості, я можу подякувати британським і польським солдатам за їх спільну службу на польській землі", -  цитує Міністерство національної оборони слова Блащака під час зустрічі з Вільямом і вояками.

"З грудня 2021 року по серпень 2022 року в Польщі перебував підрозділ інженерних військ Великої Британії, який співпрацював з Військом Польським у зміцненні кордону з Білоруссю. З червня 2022 року в Польщі дислокується британська система ППО Sky Sabre", - нагадало міністерство в окремому дописі.

Британська допомога Україні

Велика Британія - одна з країн, найбільше залучених в допомогу Україні.

На початку березня посол України в Лондоні Вадим Пристайко заявив, що Велика Британія надасть Україні 28 танків Challenger 2, що вдвічі більше, ніж вона обіцяла спочатку.  Британці також повідомили про передачу українцям гармат-гаубиць AS90.

Раніше, у грудні, серед іншого повідомлялося про поставку високоточних ракет Brimstone 2.

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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

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