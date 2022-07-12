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Президент України вніс до парламенту проект закону про особливий статус громадян Польщі в Україні

12 lipca 2022, 10:52

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
mart
Źródło:
PAP
Президент України вніс до парламенту проект закону про особливий статус громадян Польщі в Україні
Президент України вніс до парламенту проект закону про особливий статус громадян Польщі в УкраїніTVN24
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TVN24Zełenski po ukraińsku

Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про особливий статус громадян Польщі в Україні, - повідомили в Офісі президента. Також український лідер надав місту Перемишлю почесне звання «Місто-рятівник».

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Як зазначили в Офісі президента України, проект закону «Про встановлення правових і соціальних гарантій для громадян Польської Республіки, які перебувають на території України» є знаком вдячності польському народу за солідарність та підтримку України в умовах російської збройної агресії та реалізацією принципу взаємності.

Проект, розроблений за ініціативи Президента України, передбачає, зокрема, можливість легального перебування на території України громадян Польщі та членів їхніх сімей протягом 18 місяців з моменту прийняття закону. Поляки також отримають право на роботу, можливість вести бізнес, навчатися в навчальних закладах, користуватися медичними послугами в Україні. Також передбачено певні соціальні виплати.

president.gov.ua

Зазначається, що проект передбачає схожі права та гарантії з прийнятими в березні в Польщі в рамках Закону про допомогу громадянам України.

Перемишль – місто-рятівник

У повідомленні також сказано, що Президент України присвоїв місту Перемишль почесне звання «Місто-рятівник». Наголошується, що звання присвоєно за «безпрецедентну солідарність місцевої влади, жителів та волонтерів Перемишля з українським народом, всебічну та величезну допомогу українським громадянам, які були змушені покинути батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації та рішучу підтримку України в захисті її незалежності та суверенітету».

Раніше таким чином українською стороною був ушанований Жешув.

Президент Дуда: нехай це буде для нас символом

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Проект анонсували в Києві в травні

Президент України анонсував закон у травні під час візиту Анджея Дуди до Києва.

Зеленський, виступаючи у Верховній Раді України в присутності польського президента, подякував Сейму Польщі за ухвалений закон про допомогу громадянам України.

- Легальне проживання, працевлаштування, навчання, медичне та соціальне забезпечення. Це великий крок і жест великої душі, на який здатний тільки великий друг України, - сказав він. Тоді він запевнив, що цей крок не залишиться без взаємності.

Zełenski zapowiada "lustrzany projekt" wobec polskiej ustawy. Chodzi o prawa, jakie w Ukrainie mieliby Polacy
Zełenski zapowiada "lustrzany projekt" wobec polskiej ustawy. Chodzi o prawa, jakie w Ukrainie mieliby Polacy TVN24

- Не дай Боже, щоб польським громадянам колись знадобилися всі ці привілеї у таких умовах, в умовах війни. (...) І я переконаний, що український парламент підтримає цей закон - швидко і переважною більшістю, - додав він.

Autor:mart

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: president.gov.ua

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