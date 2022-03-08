Польський ринок праці та біженці з України. «В нас можуть знайти роботу 700 тисяч людей»

Польський ринок праці може поглинути близько півмільйона працівників за півроку, а згодом – ще 200 тисяч, – заявив засновник Personnel Service Кшиштоф Інглот. Він додав, що спеціальний закон є виходом на ринок праці для українських біженців.

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- Прийняття спеціального закону, який запроваджує швидкий і спрощений шлях працевлаштування Українських біженців, є найкращим рішенням. Відразу після надання біженцям допомоги, зокрема медичної, транспортної чи з житлом, саме робота є важливим елементом, який дасть цим людям заміну нормального життя та шанс забезпечити себе, – сказав Кшиштоф Інглот, засновник Personnel Service.

Він звернув увагу, що відтепер кожен громадянин України, який після 24 лютого цього року в'їхав до Польщі легально і хоче там залишитися, може перебувати в нашій країні 18 місяців. Це не стосується осіб, які мають постійний дозвіл на проживання або статус біженця.

Польський ринок праці та біженці з України

– Насправді наш ринок праці здатний поглинати близько півмільйона працівників протягом півроку, а згодом – ще 200 тисяч. Отже, загалом 700 тисяч людей можуть знайти тут не лише притулок, а й роботу, – оцінив засновник Personnel Service.

Кшиштоф Інглот додав, що під час перебування таким людям буде присвоєно номер PESEL та створено особистий профіль. Легальне перебування на 18 місяців також дає змогу влаштуватися на роботу без додаткових вимог, наприклад, реєстрації заяви про намір доручити роботу чи дозволу на роботу. Роботодавець зобов’язаний протягом 7 днів з моменту початку роботи повідомити відповідний орган в електронному вигляді про прийняття такої особи на роботу.

– Все більше стає підприємців, які можуть і хочуть запропонувати роботу людям з України, переважно жінкам. Разом із роботодавцями Польщі ми звернулися до компаній з проханням повідомляти про вакансії та щодня до нас звертаються нові роботодавці. Ми знаємо, що люди з України, переважно жінки, знайдуть роботу в логістичних центрах e-commerce або в лікарнях на допоміжних посадах, - сказав Інглот.

Він також зазначив, що наближається новий сезон для сектору HoReCa, і що ось-ось почнеться туристичний сезон. Некваліфіковані люди або люди без досвіду роботи також можуть шукати роботу в охоронних та клінінгових компаніях, які скаржаться на дефіцит працівників.

Personnel Service S.A. - це компанія, що спеціалізується на HR-рішеннях. Основними напрямками діяльності є рекрутинг співробітників з України для потреб роботодавців у Польщі, аутсорсинг, тимчасова робота, а також постійний та спеціалізований рекрутинг для IT-індустрії та медицини.

Ситуація на польсько-українському кордоні

Від моменту нападу Росії на Україну до Польщі прибуло вже більше мільйона біженців. Згідно даних Міністерства Закордонних Справ, більшість осіб, що приїхали до Польщі – це громадяни України.

Кількість щоденно прибуваючих українських біженців

Дані - в тисячах, від 24 лютого до 6 березня 2022 р.

24 лютого - 6 березня 2022 р. Джерело: Прикордонна Служба

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl