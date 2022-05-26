Польська мережа полишає Росію 

CCC Group продала свою дочірню компанію в Росії. Про це польська компанія повідомила у своєму квартальному звіті. Всі акції були продані за півмільйона рублів.

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У Росії CCC Group працювала через 39 магазинів своєї дочірньої компанії. «Внаслідок невиправданої та неспровокованої агресії Росії проти України, правління прийняло рішення припинити поставки на російський ринок та призупинити розвиток CCC в Росії шляхом скасування планів розширення та послідовного обмеження запланованої операційної діяльності», – йдеться у звіті. І далі: «В підсумку, дочірня компанія в Росії була продана за межі CCC Group після дня балансу, 17 травня 2022 року».

У рапорті нагадується, що 6 квітня ц.р. підписано угоду про умови продажу 100% акції російської компанії юридичній особі, що не входить до складу CCC Group, за ціною 0,5 млн російських рублів. «17 травня 2022 року у зв’язку з виконанням попередніх умов акції були продані поза межі CCC Group. За оцінками Групи, від цієї операції вона отримає збитки в розмірі приблизно 40,0 млн злотих», – читаємо в документі.

– Наша діяльність в Росії закінчена юридично та операційно. Сьогодні за поточне розташування магазинів CCC відповідає новий місцевий інвестор, який працює під власним брендом, - повідомила Wirtualnemedia.pl Марта Жетельська, старший PR-менеджер CCC Group.

LPP залишає Росію

Минулого тижня LPP повідомила, що на підставі розгляду пропозицій та переговорів з потенційними покупцями правління прийняло рішення про продаж належної групі і зареєстрованої в Росії фірми RE Trading OOO Покупець - китайський консорціум. Наслідком укладеної угоди стане припинення діяльності LPP Group в Росії після 20 років присутності на цьому ринку.

«За угодою сторін договору покупець не матиме права використання найменувань і торгових марок одягу, що належать LPP SA, але отримає право продавати всі товари, що належать російській компанії», - йдеться в повідомленні.

LPP – польський виробник одягу, який керує такими брендами як Reserved, Sinsay, House, Cropp та Mohito. Прес-секретар LPP Моніка Вшеборовська раніше повідомила Польському пресовому агентству, що на український ринок припадає приблизно 6 відсотків, а на російський – 20 відсотків загального обороту компанії.

Такі компанії, як McDonald's, Starbucks, Marks & Spencer і Renault, також вирішили продати свій бізнес в Росії.

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Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes