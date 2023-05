Нарада в Бюро національної безпеки.  Після переговорів з'явилося повідомлення 

czytaj dalej

Donald Tusk podczas spotkania w Słupsku powiedział, że premier Morawiecki postanowił uroczyście otworzyć most na Dunajcu, który jest otwarty od pół roku, a żeby go otworzyć, wcześniej postanowił ten most zamknąć. - Mateusz, ale z ciebie bambik - powiedział Tusk. Wyjaśniamy, co oznacza to określenie.