Нарада в Бюро національної безпеки.  Після переговорів з'явилося повідомлення 

18 maja 2023, 21:28
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Komunikat Jacka Siewiery po naradzie w BBN
Komunikat Jacka Siewiery po naradzie w BBN
TVN24
TVN24Komunikat Jacka Siewiery po naradzie w BBN

У Бюро національної безпеки завершилася нарада, яку скликав президент Анджей Дуда. Про хід переговорів повідомив голова Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра. Розмова, за його словами, стосувалася майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі та поточних справ. Після зробленого повідомлення Сєвєру запитали, чи вирішено конфлікт між главою Міноборони та військовими.

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Голова Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра повідомив у середу в Twitter, що президент Анджей Дуда скликає нараду в Бюро національної безпеки. Це пов'язано з підготовкою до саміту НАТО у Вільнюсі, запланованого на 11-12 липня.

На зустріч в Бюро національної безпеки були запрошені, зокрема, міністр закордонних справ Збігнєв Рау, міністр національної оборони та віце-прем’єр-міністр Маріуш Блащак, а також начальник Генерального штабу генерал Раймунд Анджейчак і оперативний командувач родів Збройних сил генерал Томаш Пьотровський.

Кореспондент TVN24 Павел Лукасік, який висвітлював подію з-під Бюро національної безпеки, зауважив, що генерали прийшли на зустріч разом.

Повідомлення після засідання в БНБ

Нарада розпочалася після 12-тої, а близько 15.30 Яцек Сєвєра розповідав журналістам про перебіг розмови.

- Під час зустрічі були широко обговорені всі дії, які планується реалізувати до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. Ці заходи зосереджені на питанні регіонального планування, формування сил, а також командної структури та адаптації командної структури Північноатлантичного альянсу до сучасних, нагальних викликів, - повідомив він.

Він додав, що "обговорювалися також питання, пов'язані з діяльністю, яка передуватиме позиції, представленій Польщею на Вільнюському саміті".

– Починаючи від кулуарних переговорів президента, під час нещодавньої делегації в Рейк’явіку, до низки зустрічей, у тому числі тих, які відбудуться найближчим часом, тобто радників з безпеки формату Б9 (Бухарестська дев’ятка - прим. ред.) , потім глав держав у форматі Б9 і двосторонні зустрічі, які передуватимуть саміту НАТО у Вільнюсі, - розповів він.

Сєвєра сказав, що під час переговорів також обговорювалися поточні питання, тобто ті, що "пов’язані з функціонуванням протиповітряної оборони країни в контексті об’єктів, зокрема повітряних куль, які нещодавно були помічені в повітряному просторі Польщі, і як реагувати на їхні спостереження та перехоплення".

На запитання про конфлікт між Міноборони та військовими голова Бюро національної безпеки відповів, що "військові не знають такого поняття як конфлікт".

- Виконання завдань відбувається незалежно від настроїв серед солдатів, у військовій структурі, в структурі збройних сил. Натомість розуміння інформації, процедур, яких слід дотримуватися, і які потребують вдосконалення, уточнення, і того як їх реалізувати в майбутньому, - набагато більше з кожної із сторін, - запевнив Сєвєра.

Він також зазначив, що "оновлення процедур або початок обговорення процедур і дій з боку союзників відіграватиме величезну роль".

- Такі ситуації, які ми спостерігаємо останніми днями, тобто повітряні кулі, які рухаються на великій висоті з дуже низькою швидкістю, дуже погано помітні, становлять дуже серйозну загрозу та новий виклик для функціонування збройних сил чи сфери безпеки", - сказав він.

На запитання про стосунки між Маріушем Блащаком і генералом Пьотровським і про те, чи мали вони можливість під час зустрічі пояснити ситуацію з російською ракетою в прямій розмові та чи представив кожен свою позицію, Сєвєра відповів, що "у нашій присутності панове підняли чимало різних тем, пов’язаних, зокрема, з організацією найближчими тижнями навчань однієї з бригад у північній частині Польщі, що вимагає співпраці між Міністерством оборони й міністром оборони та Оперативним командувачем".

- Також обговорювали питання пошуку, виявлення об’єктів у повітряному просторі Польщі, наприклад тих повітряних куль, які також потребують взаємодії. Було обговорено багато тем, які стосувалися співпраці, - запевнив він.

Сєвєра повідомив, що учасники зустрічі "не виявили жодних труднощів у цьому спілкуванні".

- Панове привіталися, вони співпрацюють один з одним, вони також знаходяться на постійному телефонному зв'язку в поточній оперативній діяльності, - заявив він.

Справа ракети біля Бидгощі

У грудні в Замосці біля Бидгощі в лісі впала ракета, залишки якої виявили у квітні. Минулого тижня міністр національної оборони Маріуш Блащак повідомив, що в день, коли ракета влетіла в повітряний простір Польщі, Центр повітряних операцій отримав від української сторони інформацію про "об'єкт, який може бути ракетою", який наближається до Польщі. У відповідь, серед інших, були підняті в повітря польські та американські літаки.

Блащак звинуватив Оперативного командувача генерала Томаша Пьотровського в тому, що він "не виконав своїх службових обов’язків, не повідомивши про об’єкт, який з’явився в повітряному просторі Польщі, ані мене, ані Урядовий центр безпеки".

Начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Раймунд Анджейчак раніше запевнив, що особисто "повідомив керівництву" про інцидент, але ухилився від уточнення точної дати передачі інформації. "Тоді, коли це сталося", - сказав він.

12 травня Бюро національної безпеки (BBN) повідомило, що інформація, якою наразі володіє президент Дуда, не є підставою для прийняття кадрових рішень щодо вищого командування Війська Польського, і, крім того, президенту не було подано жодного запиту в цій справі. Тоді в Міністерстві національної оборони повідомили, що президент і прем'єр-міністр отримали звіт про перевірку функціонування польської системи протиповітряної оборони. Висновки, як зазначено, однозначно свідчать про недбалість Оперативного командувача родів Збройних сил.

У середу президента, який перебував з візитом в Ісландії, де цього дня проходив саміт Ради Європи, журналісти запитали, чи читав він звіт Міноборони. За його словами, він одразу ознайомився з ним "детально", а також передав на експертизу до БНБ. Президент підкреслив, що у нього є свої висновки з цього приводу, але "доповідь засекречена", і її деталі не можна публічно обговорювати.

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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Ministerstwo Obrony Narodowej
Andrzej Duda
Mariusz Błaszczak
Gen. Rajmund Andrzejczak
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