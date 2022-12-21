Начальник Генштабу Війська Польського з візитом в Україні

21 grudnia 2022, 22:44
Autor:
js
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z wizytą w Ukrainie
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z wizytą w UkrainieSztab Generalny Wojska Polskiego/Twitter
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Sztab Generalny Wojska Polskiego/TwitterSzef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z wizytą w Ukrainie

Начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Раймунд Анджейчак відвідав Україну з візитом, де зустрівся з Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Валеріем Залужним. Однією з тем переговорів було матеріально-технічне забезпечення української армії. "Як казав видатний польський інтелектуал Єжи Ґедройць, немає вільної Польщі без вільної України. Ці слова зараз надзвичайно актуальні", - написав Залужний у Telegram.

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Про візит до Києва генерала Раймунда Анджейчака та групи офіцерів повідомив у середу Генеральний штаб Війська Польського. Згідно повідомлення, польський командувач зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним.

Поінформували також, що керівники збройних сил обох держав "обговорили поточну оперативну обстановку на сході та півдні України, а також обсудили можливі сценарії подальшого перебігу неспровокованої та невиправданої російської військової агресії проти цієї країни".

Генерали "також обговорили потреби Збройних Сил України в логістичній підтримці , яка є вкрай важливою для поповнення українських резервів і підтримки обороноздатності". Як додано, "також обговорювався розвиток допомоги у сфері навчання".

Відвідання Ірпеня та Гостомеля

Генштаб Війська Польського повідомив, що генерал Анджейчак зустрівся з представниками влади Ірпеня, що на Київщині. "Внаслідок російського вторгнення в цей регіон у березні цього року було зруйновано близько 50 відсотків його забудови. Були розтрощені житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури", - нагадав він.

Начальник Генштабу також побував в аеропорту "Гостомель", який був атакований у перші дні збройного нападу Росії на Україну. "Генерал поспілкувався з командиром підрозділу, який обороняв район, і заслухав доповідь про перебіг подій", - читаємо в повідомленні Генштабу.

Генерал Валерій Залужний: немає вільної Польщі без вільної України

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний після зустрічі з начальником Генштабу Війська Польського написав у Telegram, що "вдячний за те, що Україна не залишилася сама в протистоянні російській збройній агресії". "В цьому велика заслуга братів-поляків. (...) Для нас стала честю і спільною відповідальністю боротьба пліч-о-пліч за свободу України та всієї Європи", - додав він.

Український генерал подякував "своєму другові" генералу Анджейчаку за його військову допомогу, зокрема "озброєння, військову техніку, амуніцію та необхідні матеріали", а також навчання українських військових на території Польщі та надання їм можливостей для лікування та реабілітації.

"Ми разом реалізуємо стратегічно важливе рішення щодо переходу України на важке озброєння країн-членів НАТО", - додав Залужний.

"Як казав видатний польський інтелектуал Єжи Ґедройць, нема вільної Польщі без вільної України. Ці слова зараз надзвичайно актуальні", - написав Головнокомандувач ЗСУ у Telegram.

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Autor:js

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sztab Generalny Wojska Polskiego/Twitter

Ukraina
Wojsko Polskie
Wojna w Ukrainie
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