Начальник Генштабу Війська Польського з візитом в Україні
Начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Раймунд Анджейчак відвідав Україну з візитом, де зустрівся з Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Валеріем Залужним. Однією з тем переговорів було матеріально-технічне забезпечення української армії. "Як казав видатний польський інтелектуал Єжи Ґедройць, немає вільної Польщі без вільної України. Ці слова зараз надзвичайно актуальні", - написав Залужний у Telegram.
Про візит до Києва генерала Раймунда Анджейчака та групи офіцерів повідомив у середу Генеральний штаб Війська Польського. Згідно повідомлення, польський командувач зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним.
Поінформували також, що керівники збройних сил обох держав "обговорили поточну оперативну обстановку на сході та півдні України, а також обсудили можливі сценарії подальшого перебігу неспровокованої та невиправданої російської військової агресії проти цієї країни".
Генерали "також обговорили потреби Збройних Сил України в логістичній підтримці , яка є вкрай важливою для поповнення українських резервів і підтримки обороноздатності". Як додано, "також обговорювався розвиток допомоги у сфері навчання".
Відвідання Ірпеня та Гостомеля
Генштаб Війська Польського повідомив, що генерал Анджейчак зустрівся з представниками влади Ірпеня, що на Київщині. "Внаслідок російського вторгнення в цей регіон у березні цього року було зруйновано близько 50 відсотків його забудови. Були розтрощені житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури", - нагадав він.
Начальник Генштабу також побував в аеропорту "Гостомель", який був атакований у перші дні збройного нападу Росії на Україну. "Генерал поспілкувався з командиром підрозділу, який обороняв район, і заслухав доповідь про перебіг подій", - читаємо в повідомленні Генштабу.
Генерал Валерій Залужний: немає вільної Польщі без вільної України
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний після зустрічі з начальником Генштабу Війська Польського написав у Telegram, що "вдячний за те, що Україна не залишилася сама в протистоянні російській збройній агресії". "В цьому велика заслуга братів-поляків. (...) Для нас стала честю і спільною відповідальністю боротьба пліч-о-пліч за свободу України та всієї Європи", - додав він.
Український генерал подякував "своєму другові" генералу Анджейчаку за його військову допомогу, зокрема "озброєння, військову техніку, амуніцію та необхідні матеріали", а також навчання українських військових на території Польщі та надання їм можливостей для лікування та реабілітації.
"Ми разом реалізуємо стратегічно важливе рішення щодо переходу України на важке озброєння країн-членів НАТО", - додав Залужний.
"Як казав видатний польський інтелектуал Єжи Ґедройць, нема вільної Польщі без вільної України. Ці слова зараз надзвичайно актуальні", - написав Головнокомандувач ЗСУ у Telegram.
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Sztab Generalny Wojska Polskiego/Twitter