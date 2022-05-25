Моравецький для CNN: Європейський Союз розділений щодо санкцій проти Росії. «Злочинець повинен сплатити ціну війни»

Війна в Україні є поворотним моментом в історії Європи, а можливо, і всього світу, заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у вівторок в інтерв’ю американській станції CNN під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Глава польського уряду заявив, що ембарго на російську нафту, яке є спірним питанням для деяких країн Європейського Союзу, ускладнює досягнення домовленості щодо наступного раунду санкцій проти Росії.

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Матеуш Моравецький в інтерв’ю Річарду Квесту, відомому журналісту CNN, який спеціалізується на економічних питаннях, наголосив, що Польща «працює над єдністю» країн ЄС щодо ембарго на нафту з Росії. Для таких держав, як Угорщина, Австрія, Словаччина та Чехія, які не мають виходу до моря, введення таких обмежень є викликом, додав прем’єр-міністр.

- Я можу уявити, що 27 країн підуть на компроміс, щоб нафтове ембарго було введено швидше, а деякі вузькі місця будуть усунені за допомогою європейського бюджету, - сказав він.

«Злочинець повинен сплатити ціну війни»

Відповідаючи на запитання про наступний етап санкцій ЄС, Моравецький відповів, що найбільш болісною для Москви була б конфіскація російських активів.

- Наступний етап - найкритичніший - це конфіскація грошей олігархів, конфіскація грошей Російської Федерації, тому що це справжній біль, який відчує Росія, а платити за війну повинен її винуватець, - наголосив прем'єр.

- Всі санкції важливі, але якщо ми дійсно хочемо, щоб санкції були болючими для агресора, для військових злочинців, то ми повинні забрати активи Російської Федерації, – додав він.

«Поворотний момент в історії»

Моравецький назвав війну в Україні «поворотним моментом в історії Європи, можливо, всього світу».

Він закликав надати Україні фінансову, військову та гуманітарну допомогу, щоб ця «колоніальна, імперська, націоналістична потуга під назвою Росія не досягла успіху, тому що, якби вона його досягла, це було б очевидним сигналом для інших потенційних агресорів, що вони можуть зробити те саме».

Прем'єр-міністр погодився з Квестом, що тривалі бойові дії в Україні загрожують «втомою від війни» та інфляції, яку вона принесла.

Давоський саміт

У понеділок і вівторок шеф польського уряду взяв участь у Всесвітньому економічному форумі в швейцарському Давосі. У розмовах про найважливіші світові проблеми, в т.ч. про війну в Україні, пандемію КОВІД-19, зміни клімату та економічні кризи мають взяти участь близько 2500 осіб – політиків, представників бізнесу, громадських організацій та науковців.

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Autor:Ред

Źródło: PAP