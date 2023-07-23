Мартина Войцєховська підтримує польських та українських паралімпійок. "Вони ніколи не здаються"

23 lipca 2023, 19:36
Autor:
red.
Źródło:
Instagram
Martyna Wojciechowska otwarcie o zdrowiu psychicznym, "Dzień Dobry TVN"
Martyna Wojciechowska otwarcie o zdrowiu psychicznym, "Dzień Dobry TVN"
x-news
x-newsMartyna Wojciechowska otwarcie o zdrowiu psychicznym, "Dzień Dobry TVN"

"Це справжні героїні сьогодення, які надихають, як ніхто інший", - цим записом в Instagram Мартина Войцєховська повідомила, що десять паралімпійок з Польщі та України, які мріють взяти участь у Паралімпійських іграх у Парижі наступного року, отримають стипендії її фонду Unaweza в рамках програми Corrine Runs For Good. Липень у всьому світі відзначається як Місяць гордості за людей з обмеженими можливостями.

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Фундація Unaweza, заснована Мартиною Войцєховською, вже три роки підтримує польських та українських паралімпійців. Наразі 30 жінок скористалися програмами стипендій. "Справжні героїні сьогодення, які надихають на боротьбу та показують, як великих речей можна досягти, незважаючи на труднощі. Вони ніколи не здаються", - пише авторка "Жінки на краю світу" в Instagram Фундації.

Войцеховська підтримує паралімпійок

У відеоролику з фотосесії для програми Corrine Runs For Good, який Войцеховська опублікувала в соцмережах, зображені Кароліна Пенк (настільний паратеніс), Пауліна Пживецька-Пузяк (пара-важка атлетика), Кінга Дрождж (пара-фехтування) та Олівія Шмігель і Дарія Буйницька (пара-бадмінтон). Є також Корін Клайда, "без якої цей проект не з'явився б". Свою історію Войцєховська описала у своїй книзі "Що ти хочеш розповісти світу".

Коррін Клайда походить з Маврикія. У 1989 році, під час наукової стипендії в Китаї вона познайомилася з поляком, її теперішнім чоловіком Марком. Понад 20 років живе з родиною в Польщі. З 2005 року вона - генеральна директорка Accord Group Polska, міжнародної консалтингової компанії, що спеціалізується на підборі керівних кадрів. "І все ж за тиждень до п'ятдесятиріччя у неї було враження, що вона вперлася у стіну, вона відчувала, що стоїть на місці. Так, наче перед нею була непереборний мур", - пише Войцєховська в "Що ти хочеш сказати світу". У свій 50-й день народження Клайда вирішила змінити своє життя і водночас зробити щось добре для інших. Вона поставила перед собою амбітну мету: стартувати в 4-му Deserts Run. Це серія ультрамарафонів, які вважаються найважчими у світі. Вони відбуваються в чотирьох пустелях на чотирьох континентах: Наміб, Атакама, Гобі та на Антарктиді. Учасники кожного з них протягом тижня долають 250 км. Минулого року Клайда вже долала пустелі Атакама і Наміб. У червні вона брала участь у забігу Гобі. Після першого етапу вона займала 23 місце в жіночому рейтингу, але потім була змушена покинути змагання за станом здоров'я.

Клайда та Войцєховська, амбасадорка польських паралімпійок, співпрацюють у рамках програми Corrine Runs For Good - благодійного збору коштів для Паралімпіади, який проводить Unaweza. "Мені пощастило в житті - я оточена чудовими людьми, які підтримують мене на моєму життєвому шляху. Настав час для мене підтримати інших людей поза моїм найближчим родинним колом та дати молодим дівчатам можливість чудової подорожі життям", - казала Клайда Войцєховській. Мети цьогорічного збору - 250 тисяч злотих, якраз, власне, досягнуто.

Липень - Місяць гордості за людей з обмеженими можливостями

 З 1990 року липень у всьому світі відзначається як Місяць гордості за людей з обмеженими можливостями (англ. Disability Pride Month).

Всесвітня організація охорони здоров'я називає людей з обмеженими можливостями "найбільшою меншиною у світі" - близько 15 відсотків. населення світу живе з певною формою інвалідності. Місяць гордості за людей з обмеженими можливостями відзначається в липні на честь ухвалення Закону США про інвалідів (ADA) від 26 липня 1990 року. Він забороняв дискримінацію осіб на підставі їхньої інвалідності на ринку праці, у громадському транспорті чи в доступі до державних послуг і послуг місцевого самоврядування.

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Autor:red.

Źródło: Instagram

Źródło zdjęcia głównego: instagram.com/unaweza.foundation

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