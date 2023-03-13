Ціни в магазинах продовжують рости. Що подорожчало найбільше?

Ціни в магазинах у лютому 2023 року зросли в середньому на 20,8 відсотка в річному обчисленні, - йдеться у звіті "Індекс цін у роздрібних магазинах" UCE Research та Вищих банківських шкіл. Найбільше подорожчала молочна продукція, обігнавши за цим показником хлібопродукти і побутову хімію.

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За даними "Індексу цін у роздрібних магазинах", у лютому цього року ціни зросли в середньому на 20,8 відсотка відносно їх рівня рік тому. Для порівняння, у січні це зростання становило 20 відсотків, у грудні - 24,8 відсотка, а в листопаді - 25,8 відсотка. Автори звіту, як і в попередні місяці, проаналізували ціни на 100 товарів, які найчастіше купують споживачі, у понад 37 тисячах роздрібних магазинів. Загалом співставлено понад 72,6 тисячі роздрібних цін від 37 тисяч магазинів, які належать до 61 торгової мережі.

Інфляція в магазинах

"Відновлення зростання цінової динаміки було прогнозованим через підвищення мінімальної заробітної плати майже на 12 відсотків у січні 2023 року. Крім того, за даними Головного управління статистики, середньомісячна заробітна плата на підприємствах зросла на 13,5%. відсотка у річному обчисленні. Для деяких торгових компаній це було вагомою причиною для підвищення цін", - зазначила, процитована у звіті, доктор Юстина Рибацька з Університету WSB у Гдині.

"Також суттєвими є високі тарифи на електроенергію та газ. Цього року припинив діяти "антиінфляційний щит", що означає повернення до вищих ставок ПДВ на газ, паливо та електроенергію", - додала вона.

За словами доктора Роберта Орпиха з Університету WSB у Хожові, найближчим часом, принаймні перед Великоднем, не варто очікувати уповільнення динаміки зростання цін у магазинах. За його словами, рівень понад 20 відсотків. залишиться з нами надовго.

Водночас Орпих зазначив, що в річній перспективі можна очікувати, що динаміка зростання цін з часом знизиться, оскільки наступні вимірювання стосуватимуться все більш високих значень з минулого року.

- Однак це не призведе до знижок у магазинах. Ціни продовжуватимуть рости, тільки повільніше, а поляки будуть платити все дорожче за окремі товари, - підкреслив Орпих.

На його думку, "нас ще чекає пік високих цін, після якого динаміка зростання цін буде поступово знижуватися в річному обчисленні". За оцінкою доктора Орпиха "поляки не були в такому важкому економічному становищі від часу системної трансформації, тобто від початку 1990-х років ХХ століття".

Ціни в магазинах - що подорожчало найбільше?

Згідно з останнім аналізом у лютому цього року дорожчала кожна з 17 досліджуваних категорій,. Усі підвищення були двозначними. Найшвидше - на 30,9 відсотка у річному вимірі - росли ціни на молочну продукцію. Найбільше у цій категорії подорожчали яйця - на 51,8 відсотка. На 35,8 відсотка зросли ціни на йогурти, а на 29,3 відсотка - ціна молока.

- На цю категорію варто звернути увагу найближчим часом. Зросла пропозиція молока у світі, що разом із останнім скороченням попиту призвело до зниження закупівельних цін. Однак це не обов’язково означає зниження в магазинах. Можливе зростання прибутків виробників продуктів харчування при незмінному рівні цін на полицях магазинів, - зазначив Орпих.

На другому місці цього антирейтингу опинився хліб із середнім зростанням на 29,8 відсотка у річному обчисленні, тоді як місяць тому ріст становив 24,4 відсотка.

- Ціни на зерно, електроенергію та газ безпосередньо переносяться на вартість покупки хліба в магазині. Цей факт не змінить навіть зниження ціни на газ для хлібозаводів з 1 квітня 2023 року, запроваджене змінами до Закону про спеціальні рішення щодо захисту прав споживачів газового палива у зв’язку з ситуацією на газовому ринку. Цікаво буде спостерігати, як далі розвиватиметься ситуація в умовах значного зниження закупівельних цін на зерно, яке відбулося у другій половині січня цього року. У довгостроковій перспективі це може призвести до зниження динаміки зростання цін на хліб - зазначив представник WSB у Хожові.

Третє місце в рейтингу зайняла побутова хімія з річним приростом на 28 відсотків, тоді як місяць тому було 27,5 відсотка. Лідером у цій категорії є паперові рушники, які подорожчали на 51,5 відсотка за рік.

Високий приріст зафіксовано і в ціні на туалетний папір - 48,4 відсотка у річному обчисленні, а також пральні капсули, пральний порошок та кондиціонер - на 43,3%, 33,7% та 30,6% відповідно.

- Паперова промисловість вже давно сигналізує, що високі витрати на виробництво та дефіцит дедалі дорожчої целюлози призведе до зростання цін на продукцію. Основними причинами нинішніх високих цін на цю категорію є зрив поставок згаданої сировини з Китаю та необхідність пошуку її нових джерел. Це додатково посилюється високими цінами на деревину, енергію та паливо, а також зростанням вартості робочої сили, - пояснив доктор Роберт Орпих.

Серед категорій, у яких зафіксовано найбільше подорожчання, також лідирують корми для домашніх тварин (зростання на 27,3% у річному вимірі), копченості (25% у річному вимірі).

Гальмування росту

З іншого боку, - зазначають автори звіту, - сповільнюється зростання цін на жирову продукцію. У лютому вони зросли на 20%. у річному обчисленні, тоді як у січні - на 22,6 відсотка, у грудні - на 31,9 відсотка, у листопаді - на 48,8 відсотка. Як зазначається, динаміка зростання цін на вершкове масло помітно знизилася - до 2,5 відсотка. у річному обчисленні, а олії - на 17,2 відсотка.

Аналіз показує, що зниження динаміки зростання цін спостерігається також щодо сипучих продуктів, які в лютому зросли на 21,9 відсотка у річному вимірі. "Найбільше зростання все ще дає цукор - 33,9 відсотка в річному обчисленні. Але цьому стрибку далеко до того зростання, наприклад, яке було півріччя тому, коли коливання поточної ціни відносно минулорічної сягало 100%", - написано у звіті.

Серед овочів і фруктів найбільше підскочили цибуля, морква і банани, які зросли в річному вимірі відповідно на 55,4%, 47,3% і 32,2 відсотка

- Овочі зараз дуже дорогі, бо частина товарів, які є на ринку, імпортні. А в багатьох країнах-експортерах продовольства врожаю зібрали менше через негоду. Йдеться в першу чергу про поставки з півдня Європи та півночі Африки, де атака зими завдала значних збитків. З іншого боку, врожай у Польщі у 2022 році був відносно хорошим, що позитивно вплинуло на рівень цін у попередні місяці, - пояснив Орпих.

З іншого боку, серед категорій із найменшим зростанням цін у середньому за рік, фігурують, наприклад, засоби особистої гігієни - 10,3 відсотка, солодощі та десерти – 12,5 відсотка, риба – 17,6 відсотка.

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Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes