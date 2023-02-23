Бжезінський: Польща показала себе справжньою гуманітарною наддержавою

23 lutego 2023, 22:07
Autor:
tvn24.pl
Źródło:
TVN24
Brzezinski: Polska pokazała się jako prawdziwe supermocarstwo humanitarne
Brzezinski: Polska pokazała się jako prawdziwe supermocarstwo humanitarneTVN24
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TVN24Brzezinski: Polska pokazała się jako prawdziwe supermocarstwo humanitarne

У п'ятницю виповнюється рівно рік від початку агресії Росії проти України. Ця агресія змусила мільйони людей покинути свої домівки в пошуках безпеки. - Польща стала притулком для переважної більшості з них, - заявив у четвер посол США у Варшаві Марк Бжезінський. - За останні 12 місяців Польща показала себе справжньою гуманітарною наддержавою. Хочу ще раз подякувати від щирого серця, - додав він.

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У четвер відбулася конференція з нагоди запуску польської частини Регіонального плану дій на користь біженців з України за участю, зокрема, урядового уповноваженого у справах воєнних біженців з України Павела Шефернакера та посла США в Польщі Марка Бжезінського.

Бжезінський: Польща показала себе справжньою гуманітарною наддержавою

На прес-конференції Бжезінський підкреслив, що переговори президента США Джо Байдена в Польщі "значною мірою стосувалися гуманітарної реакції на біженців з України".

- Завтра буде рівно рік, як Росія розпочала жорстоке повномасштабне вторгнення в Україну, змусивши понад вісім мільйонів людей покинути Україну в пошуках безпеки. Польща була першим пунктом в’їзду для переважної більшості цих біженців, - зазначив дипломат.

Brzezinski: Potrzeby uchodźców pozostają niezwykle duże. Będziemy kontynuować nasze wsparcie dla Ukrainy
Brzezinski: Potrzeby uchodźców pozostają niezwykle duże. Będziemy kontynuować nasze wsparcie dla UkrainyTVN24

Він наголосив, що "прийом, який вони отримали від поляків, був щирим і справжнім знаком солідарності, партнерства та співчуття у часи кризи". - За останні 12 місяців Польща показала себе справжньою гуманітарною наддержавою. Хочу ще раз подякувати від щирого серця. Ми, в усьому світі, бачили це, це чудова історія, важка, але чудова, - сказав він.

Бжезінський: ми повинні і продовжимо підтримувати Україну

При цьому посол зазначив, що "потреби біженців залишаються неймовірно великими". - Доки Путін хоче розкручувати цю війну, доки мільйони біженців не зможуть повернутися додому, вони заслуговують на нашу повну та непохитну підтримку, - сказав він.

Бжезінський нагадав, що американці передають кошти на гуманітарні потреби, які виникли внаслідок російської війни в Україні. "Ми повинні і будемо продовжувати нашу підтримку України", - запевнив він і додав, що "колеги у Вашингтоні дуже інтенсивно вивчають ці потреби і хочуть знову надати більше коштів".

- Я закликаю міжнародну спільноту продовжувати реагувати на жорстокість і руйнування », – сказав Бжезінський.

Brzezinski: wzywam społeczność międzynarodową, by nadal reagowała na brutalność i zniszczenie współczuciem i wsparciem
Brzezinski: wzywam społeczność międzynarodową, by nadal reagowała na brutalność i zniszczenie współczuciem i wsparciemTVN24
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Autor:tvn24.pl

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Łukasz Gągulski/PAP

Ukraina
Mark Brzezinski
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mjz/tr
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mg/b
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akr
/ prpb
Źródło:
TVN24

Byłem gotowy do tego, co będzie. Oczywiście od razu po wystąpieniu Putina zadzwoniłem do swoich przyjaciół - powiedział w "Kropce nad i" ukraiński parlamentarzysta Mykoła Kniażycki. Wspominał tak chwilę, gdy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Były ambasador Polski w Kijowie Jan Piekło komentował zaś niedawną wizytę prezydenta USA Joe Bidena w ukraińskiej stolicy. - To jest moment, który przybliża zwycięstwo - ocenił.

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Autor:
akr
Źródło:
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Autor:
mb/ToL
Źródło:
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Autor:
mb/ToL
Źródło:
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Harvey Weinstein skazany na 16 lat więzienia

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Autor:
ks/tr
Źródło:
Reuters

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Kamienna lawina spada na drogę tuż przed nadjeżdżającymi samochodami. Nagranie

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Autor:
ps
Źródło:
Reuters, andina.pe

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Autor:
ft/tr
Źródło:
PAP

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Pekin zapowiada "plan pokojowy" dla Ukrainy. Zełenski: byłoby pożądane, aby Ukraina spotkała się z Chinami

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Autor:
ks
/ prpb
Źródło:
PAP, Reuters

John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną powiedział, że wizytę prezydenta Joe Bidena w Kijowie planowała "bardzo mała grupa ludzi w Białym Domu". Jednocześnie przyznał, że choć "fizyczne ryzyko to bardzo poważna kwestia", to prezydent USA, po przedstawieniu mu planu, uznał, że wizyta została przygotowana właściwie i "bardzo się cieszył na ten wyjazd". Dodał też, że "najbardziej znaczącym aspektem tej podróży była siła partnerstwa". 

"Bardzo mała grupa ludzi w Białym Domu". Jak udało się zachować tajemnicę

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Autor:
mjz/kg
Źródło:
TVN24

Pracownicze Plany Kapitałowe to sposób na systematyczne gromadzenie środków przez pracowników. Z końcem lutego bieżącego roku wygasają deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. A to oznacza, że osoby, które nie złożą oświadczenia o rezygnacji z oszczędzania w PPK, zostaną automatycznie włączone do rządowego programu. Tak zwany autozapis obejmie około 8 milionów pracowników - przekazał prezes zarządu PFR Portal PPK Robert Zapotoczny.

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Autor:
JW
Źródło:
PAP

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Autor:
mb/ToL
Źródło:
Reuters

Komisja Europejska od połowy marca zakaże używanie chińskiej aplikacji do udostępniania krótkich filmów wideo TikTok na telefonach służbowych swoich pracowników. Powodem tej decyzji jest cyberbezpieczeństwo. W grudniu amerykański Senat przegłosował prawo zabraniające korzystania z chińskiej aplikacji na urządzeniach rządowych.

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Autor:
JW
Źródło:
PAP

Wielu deputowanych OBWE wyraziło swój sprzeciw podczas przemówień delegacji Rosji na zimowej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Wiedniu. Część parlamentarzystów, wśród nich politycy z Polski, opuściła salę obrad, inni trzymali ukraińskie flagi.

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Autor:
momo/kg
Źródło:
PAP

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Stracił prawie 80 tysięcy złotych emerytury przez błąd ZUS. Jest decyzja

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mb
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PAP

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anw
Źródło:
tvnmeteo.pl

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Autor:
ks
/ prpb
Źródło:
PAP, Reuters

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Pięćsetmetrowa flaga Ukrainy namalowana przed ambasadą Rosji. "Ukraina jest niepodległym państwem"

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23 lutego 2023, 18:31
Autor:
akr
/ prpb
Źródło:
PAP

Shaun Pinner, były brytyjski żołnierz, za walkę po stronie Ukrainy został w zeszłym roku skazany na karę śmierci przez "sąd" samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Teraz w wywiadzie udzielonym Sky News opowiedział o torturach, jakim był poddawany.

"Krzyczałem. A potem przeszło przeze mnie 200 woltów". Shaun Pinner o torturach w rosyjskiej niewoli

"Krzyczałem. A potem przeszło przeze mnie 200 woltów". Shaun Pinner o torturach w rosyjskiej niewoli

23 lutego 2023, 15:21
Autor:
wac//az
Źródło:
Sky News, tvn24.pl

Szef sztabu włoskiej marynarki wojennej admirał Enrico Credendino przekazał, że notuje się "ogromny wzrost liczby jednostek rosyjskiej floty na Morzu Śródziemnym i na Morzu Czarnym do poziomu, jakiego nie było nawet w czasach zimnej wojny". Określił postawę Rosjan jako "agresywną" i stwierdził, że sytuacja jest "złożona i niespokojna, a ryzyko incydentów wysokie".

"Ogromny wzrost" aktywności Rosjan na Morzu Śródziemnym

"Ogromny wzrost" aktywności Rosjan na Morzu Śródziemnym

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Autor:
mjz/kg
Źródło:
PAP

300 tysięcy dolarów ma zapłacić wędrowiec, który zaginął niespełna pięć lat temu na szlaku w Arizonie (USA). Wyczerpany próbował ratować się, rozpalając ogień. Niestety, spowodował też pożar lasów.

By wezwać pomoc, na szlaku rozpalił ogień. Teraz sąd każe mu płacić do końca życia

By wezwać pomoc, na szlaku rozpalił ogień. Teraz sąd każe mu płacić do końca życia

23 lutego 2023, 16:20
Autor:
am
Źródło:
The Washington Post

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że zgodnie z decyzją kierownictwa partii projekt dotyczący aborcji będzie odrzucony w pierwszym czytaniu. Chodzi o obywatelski projekt zaostrzający prawo antyaborcyjne. Pierwsze czytanie ma się odbyć na pierwszym marcowym posiedzeniu sejmowym.

Kierownictwo PiS zdecydowało o tym, jak zagłosuje w sprawie projektu antyaborcyjnego

Kierownictwo PiS zdecydowało o tym, jak zagłosuje w sprawie projektu antyaborcyjnego

23 lutego 2023, 15:22
Autor:
mjz
/ prpb
Źródło:
PAP

Fundacja Gajusz prowadząca ośrodek preadopcyjny Tuli Luli pilnie poszukuje rodziny zastępczej dla ośmiomiesięcznego Piotrusia. Chłopiec z powodu choroby i nierozwiązanej sytuacji ze zrzeczeniem się praw rodzicielskich nie może być jeszcze adoptowany. "Czas nas goni, ponieważ dzieci w Tuli Luli mogą być tylko do ukończenia pierwszego roku życia. A to już za cztery miesiące" - podkreślają przedstawiciele fundacji.

Szukają rodziny zastępczej dla ośmiomiesięcznego Piotrusia. "Czas nas goni"

Szukają rodziny zastępczej dla ośmiomiesięcznego Piotrusia. "Czas nas goni"

23 lutego 2023, 14:33
Autor:
pk/tam
Źródło:
tvn24.pl

Posłowie Koalicji Obywatelskiej przedstawili nowe ustalenia dotyczące afery w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dariusz Joński mówił, że przedsiębiorca, który miał otrzymać 123 miliony złotych z NCBR, w jednej spółce był wspólnikiem "osoby, która została następnie dyrektorem NCBR Investment Fund". Michał Szczerba przekazał, że posłowie składają wniosek o natychmiastową kontrolę OLAF-u, czyli Europejskiego Urzędu do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, antykorupcyjnej służby unijnej.

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Posłowie KO o nowych ustaleniach w sprawie afery w NCBR. "To rażący konflikt interesów"

23 lutego 2023, 12:58
Autor:
js//now
Źródło:
TVN24

RPA nie jest już potęgą Afryki Subsaharyjskiej, jaką była w pierwszej dekadzie XXI wieku - pisze "Economist". Według gazety kraj się rozpada, brakuje mu pieniędzy i szerzy się w nim zorganizowana przestępczość. Tygodnik pisze, że osłabienie globalnego znaczenia potęguje między innymi sympatia do Rosji. "Rząd, pomimo twierdzeń, że jest neutralny w tej wojnie, dryfuje w kierunku orbity chińsko-rosyjskiej, częściowo z wyboru" - czytamy. Tym samym, pisze gazeta, Republika Południowej Afryki oddala się od USA, które są jej głównym partnerem w handlu i inwestycjach.

Dokąd zmierza RPA? "Economist": stopniowy rozpad w wielu wymiarach i dryf w kierunku orbity chińsko-rosyjskiej

Dokąd zmierza RPA? "Economist": stopniowy rozpad w wielu wymiarach i dryf w kierunku orbity chińsko-rosyjskiej

23 lutego 2023, 17:22
Autor:
akr
/ prpb
Źródło:
PAP

Korea Południowa odnotowała kolejny spadek współczynnika dzietności, co oznacza, że pobiła swój własny rekord pod względem najmniejszej liczby urodzeń przypadających na jedną kobietę na świecie. Koreanki coraz później decydują się też na potomstwo.

Rodzi się coraz mniej dzieci. Ten kraj pobił swój własny rekord

Rodzi się coraz mniej dzieci. Ten kraj pobił swój własny rekord

23 lutego 2023, 16:43
Autor:
pb//am
Źródło:
CNN, tvn24.pl

Amerykańska modelka i celebrytka Kylie Jenner nie jest już najczęściej obserwowaną kobietą na Instagramie. Gwiazda reality show "Z kamerą u Kardashianów" straciła tytuł "królowej" tej platformy społecznościowej na rzecz piosenkarki i aktorki Seleny Gomez.

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Kylie Jenner właśnie straciła koronę królowej Instagrama. Na tron wraca dawna liderka listy

23 lutego 2023, 11:47
Autor:
am
Źródło:
elle.com, Instagram

Zmarł zakopiański biznesmen Marian Pędzimąż. 38-letni mężczyzna prowadził na Podhalu lokale gastronomiczne. Wcześniej zasłynął sprowadzeniem do Polski pierwszych reniferów.

Nie żyje biznesmen z Zakopanego. Zaczynał od reniferów

Nie żyje biznesmen z Zakopanego. Zaczynał od reniferów

23 lutego 2023, 10:08
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FC/
tam
Źródło:
Onet, tvn24.pl

Czwartek jest 365. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Rzeczniczka sił zbrojnych na południu Ukrainy Natalia Humeniuk przekazała, że kierunek Mariupol nie jest już całkowicie nieosiągalny dla ukraińskich obrońców. Wcześniej lojalne wobec Kijowa władze Mariupola informowały o kilku eksplozjach w tym mieście. - Oczywiście mówimy o pojęciu bardzo względnym. Jednak to, co uważa się za tak bardzo odległe, że aż nieosiągalne, nie zawsze takie jest. Kierunek Mariupol nie jest już dla nas całkowicie nieosiągalny - oświadczyła Humeniuk. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraińska armia: kierunek Mariupol nie jest już dla nas nieosiągalny

Ukraińska armia: kierunek Mariupol nie jest już dla nas nieosiągalny

23 lutego 2023, 5:32
Aktualizacja: 23 lutego 2023, 18:30
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl
O tym, że nie żyje, dowiedzieli się, bo znali jej login i hasło. Zaginiona Elżbieta od kilku dni leżała w szpitalnej kostnicy

O tym, że nie żyje, dowiedzieli się, bo znali jej login i hasło. Zaginiona Elżbieta od kilku dni leżała w szpitalnej kostnicy

23 lutego 2023, 10:45
Klaudia
Ziółkowska
Autor:
Klaudia
Ziółkowska
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Grupa Wagnera zasłynęła ze swojego okrucieństwa na froncie w Ukrainie. W piątek, w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji, w Playerze premierę będzie miał dokument pt. "Wagnerowcy. Najemnicy Putina", który przedstawia historię grupy, opowiedzianą m.in. przez jej byłych najemników.

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu już w piątek w Playerze

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu już w piątek w Playerze

23 lutego 2023, 17:24
Autor:
pb//am
Źródło:
TVN, Player

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl