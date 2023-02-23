У п'ятницю виповнюється рівно рік від початку агресії Росії проти України. Ця агресія змусила мільйони людей покинути свої домівки в пошуках безпеки. - Польща стала притулком для переважної більшості з них, - заявив у четвер посол США у Варшаві Марк Бжезінський. - За останні 12 місяців Польща показала себе справжньою гуманітарною наддержавою. Хочу ще раз подякувати від щирого серця, - додав він.

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У четвер відбулася конференція з нагоди запуску польської частини Регіонального плану дій на користь біженців з України за участю, зокрема, урядового уповноваженого у справах воєнних біженців з України Павела Шефернакера та посла США в Польщі Марка Бжезінського.

Бжезінський: Польща показала себе справжньою гуманітарною наддержавою

На прес-конференції Бжезінський підкреслив, що переговори президента США Джо Байдена в Польщі "значною мірою стосувалися гуманітарної реакції на біженців з України".

- Завтра буде рівно рік, як Росія розпочала жорстоке повномасштабне вторгнення в Україну, змусивши понад вісім мільйонів людей покинути Україну в пошуках безпеки. Польща була першим пунктом в’їзду для переважної більшості цих біженців, - зазначив дипломат.

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Він наголосив, що "прийом, який вони отримали від поляків, був щирим і справжнім знаком солідарності, партнерства та співчуття у часи кризи". - За останні 12 місяців Польща показала себе справжньою гуманітарною наддержавою. Хочу ще раз подякувати від щирого серця. Ми, в усьому світі, бачили це, це чудова історія, важка, але чудова, - сказав він.

Бжезінський: ми повинні і продовжимо підтримувати Україну

При цьому посол зазначив, що "потреби біженців залишаються неймовірно великими". - Доки Путін хоче розкручувати цю війну, доки мільйони біженців не зможуть повернутися додому, вони заслуговують на нашу повну та непохитну підтримку, - сказав він.

Бжезінський нагадав, що американці передають кошти на гуманітарні потреби, які виникли внаслідок російської війни в Україні. "Ми повинні і будемо продовжувати нашу підтримку України", - запевнив він і додав, що "колеги у Вашингтоні дуже інтенсивно вивчають ці потреби і хочуть знову надати більше коштів".

- Я закликаю міжнародну спільноту продовжувати реагувати на жорстокість і руйнування », – сказав Бжезінський.

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Autor:tvn24.pl

Źródło: TVN24