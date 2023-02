Бжезінський: Польща показала себе справжньою гуманітарною наддержавою

czytaj dalej

Tu nie chodziło tylko o to, że to jest taki wspaniały i odważny gest, ale to miało też bardzo poważne polityczne znaczenie - powiedział w "Faktach po Faktach" lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, komentując wizytę amerykańskiego przywódcy Joe Bidena w Kijowie. - Jeśli prezydent Biden zdecydował się tam być, to w jakimś sensie Ameryka powiedziała: nie odpuścimy - ocenił.