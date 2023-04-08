Bumar-Łabędy ремонтуватиме українські танки

8 kwietnia 2023, 22:18
Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Zełenski: dziękuję Polsce za to, że moja wizyta była naprawdę treściwa, teraz ta treść musi zostać odczuta na froncie
Zełenski: dziękuję Polsce za to, że moja wizyta była naprawdę treściwa, teraz ta treść musi zostać odczuta na froncieTVN24
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TVN24Zełenski: dziękuję Polsce za to, że moja wizyta była naprawdę treściwa, teraz ta treść musi zostać odczuta na froncie

Ми вдячні нашим польським партнерам за допомогу у збільшенні кількості бронетехніки для ЗСУ, – прокоментував підписання контракту між Bumar-Łabędy та Укроборонпромом Юрій Гусєв, генеральний директор української компанії. У Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A Розпочато роботи щодо виконання укладеного контракту на ремонт танків Т-64.

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Bumar-Łabędy та Укроборонпром оголосили про спільне створення технологічного центру з ремонту танків Т-64. Було оголошено, що нові потужності будуть створені на основі технологічного потенціалу компанії з Глівіце. Угодою також передбачено, що українські танки Т-64 будуть обслужені та приведені в повну боєздатність.

"Вибір Bumar-Łabędy як партнера цього контракту обумовлений тим, що компанія має великий досвід обслуговування та модернізації танків сімейства T, включаючи T-72 і PT-91", - йдеться в заяві польської фірми.

- Gliwickie Zakłady Mechaniczne готові створити хаб для ремонту бронетехніки, яка перебуває на озброєнні української армії. Понад 70 років досвіду закладу у сфері як виробництва, так і проведення оглядів, ремонтів, переобладнання та модернізації бронетехніки стане ключовим у підтриманні обороноздатності української армії. Завдяки регулярним ремонтно-сервісним роботам вживані машини повністю відновлять необхідну бойову готовність, - сказала Едіта Шиманська, президент фірми Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A.

Спочатку Т-64, потім також Т-72 і ПТ-91

Угода передбачає співробітництво у сфері лагодження, капітального ремонту, складання, виробництва та розвитку системи постачання техніки Т-64 разом з іншими елементами технологічного процесу танків. "У довгостроковій перспективі також планується співпраця з обслуговування танків Т-72 і ПТ-91, переданих Польщею українській стороні. Розглядають також можливість спільної роботи з обслуговування танків сімейства Leopard 2, переданих Україні міжнародною коаліцією", - читаємо в релізі компанії.

Зазначається, що компанію Bumar-Łabędy взяли до уваги як потенційний центр обслуговування танків сімейства Leopard 2, переданих Україні міжнародною бронетанковою коаліцією. "Завдяки програмі модернізації танків Leopard 2A4 до стандарту 2PL для потреб Війська Польського компанія отримала знання, технічні засоби та досвід, необхідні в цій сфері", - йдеться у повідомленні.

В часи Польської народної республіки  Bumar-Łabędy виготовляв танки T-72 за ліцензією, як для польської армії, так і для експорту, а потім зробив їх польську модернізацію, тобто PT-91 Twardy (для Польщі та для експорту в Малайзію).  Танки Т-64 були побудовані на Харківському заводі і використовувалися тільки СРСР, а потім і країнами, що виникли після його розпаду.

Ще одна домовленість

- Ми вдячні нашим польським партнерам за допомогу у збільшенні кількості бронетехніки для Збройних Сил України.  Кожна така міжнародна угода інтегрує нас у виробничі ланцюжки країн-членів НАТО», – прокоментував генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.

Поточна угода про співпрацю в обслуговуванні танків Т-64 є ще однією у широкому розумінні бронетанкової галузі, укладеною між польською та українською сторонами.

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Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

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