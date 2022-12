Будують з'єднання приміської серединної магістралі і ліній далекого сполучення. Зміни в курсуванні регіональних поїздів

czytaj dalej

Policyjni lotnicy w ciągu godziny dostarczyli śmigłowcem do szpitala we Wrocławiu serce dla 32-letniego mężczyzny, który czekał na transplantację. - To była nasza jedyna szansa, by cenny organ został dostarczony na czas - mówi przedstawiciel szpitala. Akcję utrudniały warunki atmosferyczne, ale mundurowi wykorzystali tak zwane okno pogodowe.