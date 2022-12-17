Будують з'єднання приміської серединної магістралі і ліній далекого сполучення. Зміни в курсуванні регіональних поїздів

У зв’язку з роботами по будівництву сполучення між приміською та міжміською серединними залізничними магістралями у Варшаві з 19 грудня буде обмежено рух регіональних та агломераційних поїздів. Як повідомляє компанія Koleje Mazowieckie, деякі маршрути будуть скорочені або скасовані.

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У понеділок, 19 грудня, розпочнуться роботи біля зупинки "Варшава Охота". Вони стосуватимуться будівництва сполучної лінії між приміською та міжміською серединними залізничними магістралями (залізничні колії, що перетинають Варшаву навпіл з заходу на схід і частково проходять під землею - ред.).

"Це рішення покращить планування та рух поїздів на наступних етапах робіт і збільшить можливості організації руху після завершення інвестицій. Роботи за погодженням з перевізниками заплановані на 8 січня", - повідомили минулого тижня в PKP PLK (дочірня компанія державної залізниці, яка обслуговує інфраструктуру - ред.).

Цей етап інвестицій також означає зміни в сполученні. На ділянці Варшава Західна - Варшава Середмістя - Варшава Східна сполучення в обох напрямках здійснюватиметься однією колією. Тому деякі регіональні та агломераційні потяги будуть скорочені або скасовані. Крім того, деякі маршрути підуть через станцію Варшава Центральна.

Більшість сполучень скорочено

Як повідомила у середу компанія Koleje Mazowieckie, через серединну магістраль в кожному напрямку протягом години курсуватимуть чотири потяги: один потяг SKM і три потяги KM. Вони йтимуть кожні 3-4 хвилини протягом 10 хвилин з наступною приблизно 50-хвилинною перервою.

Зі східного напрямку більшість потягів матимуть кінцеву зупинку на станції Варшава Східна. Потяги лінії R7 із Дембліна закінчуватимуть рух на станціях Варшава Східна або Варшава Стадіон. У свою чергу, поїзди лінії R2 з Лукова дістануться до станцій Варшава Центральна або Варшава Східна.

"Зі станції Варшава Східна пасажири зможуть продовжити подорож потягами далекого прямування, а також громадським транспортом, включаючи метро та окремі автобусні та трамвайні лінії на визначених відтинках", - сказано в повідомленні компанії Koleje Mazowieckie.

Складнощі торкнуться і мандрівників із міст на захід від столиці. Більшість сполучень буде скорочено до станцій Варшава Західна, Варшава Головна або Варшава Гданська. Частина поїздів на лінії R1 Скерневіце-Варшава та лінії R3 Лович-Варшава курсуватимуть по приміській або міжміській серединній магістралі, решта курсуватимуть маршрутом скороченим до станцій Варшава Головна, Варшава Західна, Варшава Гданська або Варшава Влохи (пізні вечірні рейси).

Натомість частина поїздів лінії R8 Скажиско Камєнна - Варшава курсуватимуть серединною магістраллю, решта ж - скороченими маршрутами до станцій Пясечно, Варшава Раковєц, Варшава Алеї Єрусалимські або Варшава Західна.

Чинність квитків у потягах ZTM

Koleje Mazowieckie (КМ) нагадують про взаємне визнання квитків на потяги KM та інших перевізників, а також на транспортні засоби ZTM (Управління міського транспорту - забезпечує громадський транспорт на території варшавської агломерації - ред.). З 11 грудня квитки ZTM (всі типи, з врахуванням тарифних зон) приймаються на поїздах КМ в обох напрямках на ділянках: Легіоново - Західна Варшава перон 9 (через Варшаву Гданську), Отвоцк - Східна Варшава, Варшава Гданська - Прушков, Західна Варшава - Прушков, Західна Варшава - Варшава Головна, Східна Варшава - Західна Варшава, Західна Варшава - Варшава Служевєц, Варшава Східна - Сулеювек Мілосна, а також на аеропортовому маршруті RL на ділянці Легіоново - Варшава Центральна.

"Пасажири з картонними квитками ZTM, які не пройшли валідацію раніше, зобов’язані їх валідувати, написавши на звороті квитка дату та час початку поїздки у 24-годинному форматі, тобто, наприклад, 11.12. 06:55, а власники квитків, закодованих на WKM, мають активувати їх у транспортному засобі Варшави або на турнікеті метро. Це також можна зробити у начальника потяга одразу після входу через перші двері, повідомивши його про таку потребу", - сказано в прес-релізі компанії.

У свою чергу квитки на потяги КМ діють і на потягах SKM на лініях S1 і S2 по всьому маршруту та на лінії S3 на відтинку Варшава Західна (платформа 9) - Легіоново. У транспортних засобах ZTM квитки дійсні в обох напрямках на автобусних лініях: 136, 167, 178, 186, 414 і N43 на ділянці PKP Воля - Засланців сибірських, а також на лініях 184 і 523 на ділянці PKP Воля - Західний вокзал.

Не змінилися правила оплати квитків ZTM у поїздах КМ за пропозицією "Загальний квиток ZTM–KM-WKD" та квитків КМ закодованих на "Мазовецькій карті".

Крім того, у зв’язку з ускладненнями на залізничних лініях № 1 та № 3, з 11 грудня по 11 березня квитки КМ діятимуть в автобусах наступних маршрутів: 127 на ділянці PKP Влохи - Центр, 713 від зупинки Санктуаріум до Вольського цвинтаря, 177 і 220 - PKP Урсум - Лазурова, 189 - Теплоцентраль Воля - PKP Влохи, 194, 517, 716, 717, 817 - по всій трасі, 187 - Західний вокзал - Урсус Медведик, а також у трамваях і автобусах по маршрутах Теплоцентраль Воля - Вольський цвинтар - Вольська - Окопова - Товарова - Алеї Єрусалимські до центру та на метро M1 на ділянці Гданський вокзал - Центр.

З 7 грудня по 8 січня квитки КМ діятимуть в автобусах: 102, 202, 146, 147 на ділянці Східний вокзал Любельська - Метро Національний стадіон, на лінії метро М2 на ділянці Вільнюський вокзал - Млинув, на трамвайних та автобусних лініях в напрямку Східний вокзал (вул. Київська) – Алея Зеленецька - Рондо Вашингтона - Центр.

Як діятимуть квитки на поїзди Polregio, PKP IC, ŁKA та WKD

До подальшого скасування в потягах, які обслуговує КМ на ділянці Варшава Західна - Варшава Східна (в обох напрямках), діють квитки Polregio, оформлені до або зі станції Варшава Головна. Натомість у поїздах Polregio на ділянці Варшава Західна - Варшава Головна дійсними будуть квитки KM.

Взаємний прийом квитків KM та PKP IC діє на ділянках (в обох напрямках): Варшава Східна - Варшава Західна через Варшаву Центральну/Середмістя та Варшава Гданська - Варшава Західна.

Таке ж правило діє для поїздів Лодзької агломераційної залізниці на таких ділянках: Варшава Західна - Варшава Східна через Варшаву Центральну та Варшава Західна – Варшава Головна.

З 19 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року всі квитки KM також будуть чинними в поїздах WKD на ділянці Варшава Середмістя WKD – Ґродзіск Мазовецький.

Autor:red.

Źródło: tvnwarszawa.pl