Блащак: ми плануємо придбати підводні човни. Починаємо реалізацію програми "Орка"

Міністр національної оборони Маріуш Блащак повідомив про "приєднання до реалізації програми "Orka". - Ще в цьому році ми плануємо запустити процедуру закупівлі підводних човнів разом з передачею необхідних технологій - сказав він.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Міністр виступив у середу на Defence24 Day у Варшаві. Він повідомив про плани закупівлі підводних човнів і додав, що міністерство найближчим часом повідомить більш детальну інформацію щодо їх кількості, оснащення та спеціалізації.

- Ми хочемо, щоб наші підводні човни відрізнялися довгостроковістю місій і високою місткістю з точки зору наявних на облавку бойових засобів і гнучкостю конфігурації. А окрім того - високими можливостчми таємного пересування на високій швидкості та тривалим чатуванням під водою, - зазначив очільник Міноборони.

Маріуш Блащак

- Човни повинні мати можливість використовувати торпеди, а також крилаті ракети, що запускаються з-під води, здатні вражати цілі в глибині території агресора, - сказав Блащак.

Він підкреслив, що "повноцінні військово-морські сили повинні включати не тільки надводні бойові рдиниці, а й ті, які можуть таємно пересуватися під водою".

Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.