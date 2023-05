Блащак: ми плануємо придбати підводні човни. Починаємо реалізацію програми "Орка"

czytaj dalej

Brat wziął żonę i dzieci do baru na lody. Nagle, kiedy wyszli, usłyszeli strzały - opowiadał w rozmowie z mediami brat poszkodowanego mężczyzny. Rodzina, która we wtorek wybrała się na wieczorny spacer, na lody do jednego z barów w Neapolu, trafiła w środek strzelaniny, kiedy jeden z mężczyzn otworzył ogień z karabinu do innych mężczyzn znajdujących się barze. Pociski trafiły rykoszetem w małżeństwo i ich 10-letnią córkę. Ranni zostali przetransportowani do szpitala. W najcięższym stanie znajduje się dziewczynka, która przeszła dwie operacje - informuje dziennik "Corriere della Sera".