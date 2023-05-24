Блащак: ми плануємо придбати підводні човни. Починаємо реалізацію програми "Орка"

24 maja 2023, 20:09
Autor:
red.
Źródło:
PAP, TVN24
Błaszczak: Planujemy zakup okrętów podwodnych. Przystępujemy do realizacji programu Orka
Błaszczak: Planujemy zakup okrętów podwodnych. Przystępujemy do realizacji programu Orka
TVN24
TVN24Błaszczak: Planujemy zakup okrętów podwodnych. Przystępujemy do realizacji programu Orka

Міністр національної оборони Маріуш Блащак повідомив про "приєднання до реалізації програми "Orka". - Ще в цьому році ми плануємо запустити процедуру закупівлі підводних човнів разом з передачею необхідних технологій - сказав він.

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Міністр виступив у середу на Defence24 Day у Варшаві. Він повідомив про плани закупівлі підводних човнів і додав, що міністерство найближчим часом повідомить більш детальну інформацію щодо їх кількості, оснащення та спеціалізації. 

- Ми хочемо, щоб наші підводні човни відрізнялися довгостроковістю місій і високою місткістю з точки зору наявних на облавку бойових засобів і гнучкостю конфігурації. А окрім того - високими можливостчми таємного пересування на високій швидкості та тривалим чатуванням під водою, - зазначив очільник Міноборони.

Маріуш Блащак

- Човни повинні мати можливість використовувати торпеди, а також крилаті ракети, що запускаються з-під води, здатні вражати цілі в глибині території агресора, - сказав Блащак.

Він підкреслив, що "повноцінні військово-морські сили повинні включати не тільки надводні бойові рдиниці, а й ті, які можуть таємно пересуватися під водою".

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Autor:red.

Źródło: PAP, TVN24

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"The Hollywood Reporter", "Variety", Deadline, tvn24.pl