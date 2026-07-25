25 lat TVN24 "W takich okolicznościach jeszcze programu nie zaczynałam". Urodziny TVN24 w Kielcach Kuba Koprzywa |

"W takich okolicznościach jeszcze programu nie zaczynałam". Urodziny TVN24 w Kielcach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Program - jak zapowiadała wcześniej prowadzącą program "Polska i Świat" Marta Kuligowska - rozpoczął się "nietypowo". Kuligowska wraz z pochodzącym z Kielc dziennikarzem stacji TVN Jakubem Poradą zjechali na tyrolce na kieleckiej Kadzielni.

Marta Kuligowska i Jakub Porada na tyrolce Źródło zdjęcia: TVN24

- W takich okolicznościach jeszcze programu nie zaczynałam - powiedziała Kuligowska. Porada przyznał, że ma lęk wysokości. - Jesteśmy w tej chwili w miejscu po szóstej rano dziwnym, jak dla mnie, ale myślę, że to jest dobry początek - ocenił.

Kuligowska mówiła, że Kadzielnia to miejsce "szczególne, historyczne". - Tutaj geolodzy przyjeżdżają z całej Europy podziwiać to miejsce - relacjonowała. Co jeszcze przygotowaliśmy podczas kolejnego przystanku urodzinowej trasy?

Kuligowska i Porada zjechali na tyrolce podczas urodzinowej trasy TVN24 Źródło: TVN24

Prowadzący pojawili się następnie przed Kieleckim Centrum Kultury, gdzie pod okiem trenera i prezesa Stelli Kielce Sebastiana Bątora spróbowali swoich sił w łucznictwie. - Tak jak każda dyscyplina sportu, łucznictwo wymaga dużo wytrwałości, zdecydowania i konsekwencji - tłumaczył Bątor.

Kuligowska i Porada spróbowali swoich sił w łucznictwie Źródło: TVN24

Urodzinowa trasa TVN24 w Kielcach. Co przygotowaliśmy?

W sobotę w Kielcach poza Kuligowską i Poradą spotkać można między innymi Macieja Warsińskiego i Katarzynę Gozdawa-Litwińską oraz ekipę "Faktów" TVN. Poza wydaniem specjalnym "W kuluarach" w programie przewidziano między innymi spotkanie z redakcją "Szkła kontaktowego", Tomaszem Sianeckim i Maciejem Makselonem.

W gronie gości pojawi się dziennikarka i prezenterka telewizyjna Bożena Walter, założycielka Fundacji TVN "Nie jesteś sam", od początku związana z naszą stacją. Przed Kieleckim Centrum Kultury spotkamy też słynnego projektanta mody Roberta Kupisza i zespół Happysad.

"Jesteśmy stąd" to urodzinowa trasa TVN24 realizowana z okazji 25-lecia naszej stacji. Co tydzień oddajemy głos mieszkańcom kolejnych polskich miast, pokazując ich historie, pasje i ludzi, którzy tworzą wyjątkowy charakter swoich regionów. W ubiegłym tygodniu odwiedziliśmy Opole, a wcześniej: Siemiatycze, Kazimierz Dolny, Bielsko-Białą, Łódź, Lądek-Zdrój, Mińsk Mazowiecki, Zakopane, Słupsk, Giżycko, Gorzów Wielkopolski, Szczecin i Bydgoszcz.