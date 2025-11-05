Logo strona główna
Zdrowie

Ze wstydu jedzą w innym pomieszczeniu. "Chodzi o to, żeby nikt ich nie oglądał"

Nowotwory głowy i szyi
Prof. Golusiński o objawach nowotworów głowy i szyi
Źródło: TVN24
Leczenie nowotworów głowy i szyi, choć coraz skuteczniejsze, wiąże się również z wyzwaniami rehabilitacyjnymi. Dominika Kozłowska-Wojnar, neurologopeda i onkologopeda, goszcząca w najnowszym odcinku "Wywiadu medycznego", zauważa, że pacjenci wymagają pomocy specjalistów czasem długo po operacji czy radioterapii. Niektórzy muszą na nowo uczyć się mówić i połykać. O tym rzadko się mówi publicznie, a chorzy zmagają się z ogromną traumą.
Kluczowe fakty:
  • Problemy, z którymi mierzą się pacjenci w trakcie terapii onkologicznych nowotworów głowy i szyi lub po nich, trudno sobie wyobrazić osobom zdrowym. Dotyczy to często podstawowych odruchów.
  • Jak wygląda rehabilitacja osób borykających się z ubytkami spowodowanymi leczeniem? Co jest szczególnie ważne? Wyjaśniają eksperci.
  • Taki proces wymaga współpracy wielu specjalistów i może trwać latami.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl i w "Wywiadzie medycznym" Joanny Kryńskiej.

Pacjenci często mają trudności z jedzeniem, połykiem czy mową nawet kilka lat po leczeniu operacyjnym - mówi Dominika Kozłowska-Wojnar, neurologopeda i onkologopeda i zaznacza, że rehabilitacja to nie jest łatwy proces. Ekspertka gościła w najnowszym odcinku "Wywiadu medycznego" Joanny Kryńskiej w TVN24+, gdzie opowiadała o tym, z czym mierzą się pacjenci po leczeniu nowotworów głowy i szyi.

