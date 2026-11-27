Zdrowie Uwaga na te kremy. Mogą nie zawierać tego, co obiecują Agnieszka Pióro |

Szczepionka na czerniaka już niedługo? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ochrona przeciwsłoneczna jest potrzebna przez cały rok, nie tylko w najbardziej słonecznych miesiącach. Przypominają o tym i dermatolodzy i kosmetolodzy, tłumacząc, że oddziałują na nas dwa typy promieniowania ultrafioletowego: UVA oraz UVB.

Dominuje to pierwsze, stanowiąc 95 procent promieniowania, które dociera do Ziemi. UVA utrzymuje się na podobnym poziomie przez cały rok, niezależnie od temperatury - zarówno podczas upalnych dni, jak i w czasie mrozów. I to właśnie ono odpowiada za fotostarzenie skóry, wnikając do jej głębokich warstw i uszkadzając włókna kolagenowe oraz elastynę.

UVB uszkadza natomiast materiał genetyczny i odpowiada za procesy nowotworowe. Z punktu widzenia dermatologa i onkologa, nie ma bezpiecznego opalania! - przypominają eksperci Akademii Czerniaka. Każda dawka promieniowania UV uszkadza materiał genetyczny komórek skóry. Skutki ekspozycji kumulują się przez lata, a czerniak - jeden z najgroźniejszych i najbardziej agresywnych nowotworów złośliwych skóry - może ujawnić się nawet po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach.

Co oznacza SPF?

Wartość SPF określa ochronę przed UVB, które odpowiada głównie za rumień i oparzenia. SPF 6 i 10 oznacza ochronę niską, SPF 15-25 - średnią, SPF 30 i 50 - wysoką, a SPF 50+ - bardzo wysoką. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl w lipcu.

SPF 15 zatrzymuje 93,3 proc. promieniowania UVB, SPF 30 - 96,7 proc., a SPF 50 - 98,3 proc. - Od tej "piętnastki" do "pięćdziesiątki" mamy więc wzrost zaledwie o 5 punktów procentowych - mówiła wtedy w rozmowie z nami prof. Grażyna Kamińska-Winciorek z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Jak podkreśliła, wysoki filtr nie powinien być traktowany jako przepustka do wielogodzinnego opalania.

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Jak wyjaśniał w lipcu w innej rozmowie z tvn24.pl dr n. med. i n. o zdr. Piotr Sobolewski, starszy asystent w Klinice Dermatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, dyrektor medyczny Manufaktury Zdrowia i Urody w Warszawie, w Polsce przez większą część roku wystarczy stosować krem z filtrem SPF 30, pod warunkiem, że będzie regularnie aplikowany. Po SPF 50 lepiej sięgać w czasie największego nasłonecznienia albo na tropikalnych wakacjach.

Co wykazał najnowszy raport Federacji Konsumentów?

- Chociaż ich cena jest zwykle trochę wyższa, najbezpieczniej jest wybierać dermokosmetyki, ponieważ ich skład jest przebadany i bezpieczny - radził dermatolog.

Jednak wiele osób daje się skusić cenowymi okazjami, o jakie nietrudno na popularnych platformach zakupowych i w sklepach online, oferujących produkty z Azji. Szczególnie podczas Black Friday czy Black Week.

Właśnie takie kosmetyki wzięli pod lupę eksperci Federacji Konsumentów. Z opublikowanego w piątek raportu wynika, że 29 na 32 ocenionych opakowań produktów z importu zakwestionowano oznakowanie.

Jak wyjaśnili eksperci, spośród 16 kosmetyków z deklarowanym SPF (50, 50+, 60+ lub 90), kupionych w sklepach internetowych i na platformach zakupowych, jedynie jeden produkt uzyskał wynik wyższy od przyjętego progu deklaracji (SPF 55,5 wobec punktu odniesienia 50, czyli 111 proc.), a dwa kolejne przekroczyły 80 proc. tego progu, nie osiągając jednak wartości 50.

Na te kosmetyki z Azji trzeba uważać

Siedem z 16 badanych kosmetyków osiągnęło wynik poniżej 10 proc. deklarowanej wartości, a wszystkie produkty chińskie znalazły się poniżej tego poziomu (w tym jeden sprzedany w Polsce, a pozostałe od chińskich sprzedawców).

Najniższy rezultat odnotowano dla Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk SPF50+ (SPF 0,8 - 1,6 proc.). W 16 kosmetykach do makijażu twarzy (sześciu koreańskich i dziesięciu chińskich) wykryto zawartość arsenu, chromu, kadmu, kobaltu, niklu, ołowiu i rtęci. Według autorów raportu wyniki nie pozwalają jednak przyjąć, że w którymkolwiek produkcie wystąpiły poziomy niebezpieczne dla konsumentów czy przekroczenia obowiązujących norm prawnych. Mimo to pojedyncze wyższe odczyty (np. chromu do 13 mg/kg, kobaltu do 8 mg/kg czy niklu do 7 mg/kg) wymagają dalszej oceny - m.in. postaci chemicznej, biodostępności i narażenia, szczególnie u osób z alergiami kontaktowymi.

Jak bezpiecznie kupować kosmetyki?

Jak radzi dr inż. Justyna Żerańska, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, nie powinniśmy kupować kosmetyków, które nie mają na opakowaniu opisu w języku polskim, danych osoby odpowiedzialnej, informacji o trwałości, wykazu składników, numeru partii, środków ostrożności czy funkcji produktu. - Oznakowanie produktów kosmetycznych to kilka podstawowych elementów, o które powinna zadbać osoba odpowiedzialna. Chodzi o informacje, które są niezbędne do używania kosmetyku - podkreśliła specjalistka.

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Eksperci wskazali, że na stronach internetowych, na których można zamówić zagraniczne kosmetyki, stosowane są specjalne mechanizmy psychologiczne, które wpływają na decyzje konsumentów.

Porozumienie, które ma chronić konsumentów

Monika Kosińska-Pyter z Federacji Konsumentów przypomniała, że 25 listopada zostało podpisane porozumienie między Komisją Europejską a Temu - dotyczy ono sposobu, w jaki konsumentom swoje produkty prezentuje ta międzynarodowa platforma zakupowa.

- Platforma zobowiązała się w wielu punktach, że nie będzie wprowadzać konsumentów w błąd. Dotyczy to choćby tzw. koła fortuny, które miało skłonić do zakupów - powiedziała Kosińska-Pyter. Partnerami merytorycznymi publikacji "Kosmetyki z importu. Analiza jakości, składu i deklarowanej ochrony produktów kosmetycznych" są Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego oraz Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton. Autorzy zaznaczyli, że przyjęta próba miała charakter porównawczy, a nie reprezentatywny dla całych rynków państw pochodzenia.