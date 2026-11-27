Zdrowie Koniec z leczeniem poza kolejką? Rząd zapowiada zmiany Piotr Dariusz Wójcik |

Jakub Szulc (wiceprezes NFZ): można by się spodziewać, że kolejka do specjalisty będzie się skracać Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała dziś na antenie Radia ZET, że początkowo zostanie uruchomiony pilotaż tego rozwiązania. Jak długi i od kiedy wystartuje?

- Jeszcze tego nie ustaliliśmy, ale od trzech do sześciu miesięcy to czas, kiedy powinniśmy testować te rozwiązania. Jak pójdzie cała legislacja w parlamencie, to będzie to wdrożone później obligatoryjnie - zapowiada Gość Radia ZET. Szefowa resortu zdrowia przewiduje, że jako rozwiązanie systemowe e-Kolejka zaistnieje około drugiej połowy przyszłego roku.

Jak e-Kolejka zmieni zapisy na planowe leczenie?

Dlaczego to rozwiązanie może być ważne dla pacjentów? Wyobraźmy sobie osobę, która otrzymuje e-skierowanie na planową operację. Obecnie sama musi wybrać szpital, w którym zaczeka najkrócej, najczęściej uprzednio wykonując dziesiątki telefonów, a potem osobiście ustalić termin zabiegu. W trakcie oczekiwania nie ma możliwości sprawdzić, co dalej dzieje się z jej skierowaniem, czy nie ma jakiegoś opóźnienia lub nie czeka jej zmiana terminu.

Ta ścieżka wygląda właśnie tak, ponieważ listy oczekujących i harmonogramy są prowadzone odrębnie przez poszczególnych świadczeniodawców. Kolejki nie są więc centralnie monitorowane. W części lecznic zapisy na niektóre świadczenia prowadzone są nadal w zeszytach, z pominięciem jakiegokolwiek systemu informatycznego.

Na tym wszystkim cierpi pacjent, ale i efektywność zarządzania ochroną zdrowia. Państwo nie ma pełnego, jednolitego obrazu drogi pacjenta od skierowania do hospitalizacji, a także nie może wyłapać, jeśli ktoś, z różnych względów, zostanie przyjęty do leczenia poza kolejką.

O tym, że ma się to zmienić już w przyszłym roku ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówiła już kilka miesięcy temu, zapowiadając pakiet naprawczy w ochronie zdrowia. Ostatnim elementem tej układanki jest właśnie wprowadzenie e-Kolejki.

Centralna Elektroniczna Kolejka (CeK) - założenia projektu ustawy

W wykazie prac legislacyjnych rządu we wtorek zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Projekt ustawy przewiduje utworzenie Centralnej Elektronicznej Kolejki (CeK). Ma to być ogólnopolski system teleinformatyczny, przeznaczonego do obsługi e-skierowań oraz list oczekujących na planową hospitalizację.

CeK ma zastąpić rozproszone, lokalne wykazy pacjentów i harmonogramy przyjęć jednym, spójnym rozwiązaniem. Obecnie każda placówka samodzielnie tworzy takie harmonogramy dla pacjentów korzystających z publicznej opieki zdrowotnej.

"Postępująca cyfryzacja ochrony zdrowia, obejmująca m.in. wdrożenie e-skierowania, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz usług dostępnych za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, stworzyła warunki do objęcia elektronicznym nadzorem kolejnego etapu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, tj. okresu pomiędzy wystawieniem elektronicznego skierowania na hospitalizację planową, a jego planową realizacją" - deklarują autorzy projektu.

Dlaczego system AP-KOLCE nie wystarczy do obsługi e-Kolejki?

Jak przypomina MZ, obecnie obowiązuje już aplikacja Narodowego Funduszu Zdrowia AP-KOLCE, w której prowadzone są harmonogramy przyjęć do wybranych świadczeń opieki zdrowotnej. W ocenie resortu zdrowia jest ona jednak narzędziem niewystarczającym do tego, by rozbudować je na potrzeby CeK.

"Nie zapewnia jednolitego mechanizmu zarządzania całą ścieżką skierowania oraz monitorowania kolejnych etapów zmiany jego statusu. Proponowana regulacja ma umożliwić przejście od rejestrowania oczekujących na hospitalizację planową do zarządzania w skali całego systemu, z zapewnieniem pacjentowi informacji o statusie sprawy oraz cyfrowego śladu i ewentualnych odstępstw od kolejności" - czytamy w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Elektroniczna karta pacjenta - jakie dane będzie zawierać?

Centralna e-Kolejka ma być wprowadzona ustawą. Na mocy rozporządzenia powstanie natomiast elektroniczna karta pacjenta, na której mają być gromadzone najważniejsze dane medyczne, w tym m.in. dotyczące grupy krwi, alergii, przebytych operacji, chorób przewlekłych czy rzadkich, na które cierpi pacjent.

Zbiór danych ma także obejmować wszczepione implanty, przyjmowane leki czy przebyte szczepienia. Projekt rozporządzenia określa też, jakie dane będą tłumaczone i w jaki sposób, jeśli pacjent będzie się leczył za granicą w krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz jak będą odbierane dane medyczne pacjentów z tych krajów, którzy leczą się w Polsce.

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"Wprowadzenie rozporządzenia przyczyni się do zwiększenia efektywności udzielanych pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku pacjentów korzystających z opieki medycznej w innym państwie członkowskim UE. W chwili obecnej pacjent może w innym państwie członkowskim UE zrealizować już receptę. Wdrożenie natomiast Patient Summary pozwoli na jeszcze wygodniejsze i efektywne korzystanie z opieki medycznej w wymiarze transgranicznym" - napisano w ocenie skutków regulacji.

Z kolei Centrum e-Zdrowia podało na swojej stronie, że po wdrożeniu we wrześniu 2022 roku transgranicznej e-recepty Patient Summary (PS) jest kolejną transgraniczną e-usługą.

"PS pomoże lekarzom opracować odpowiednie leczenie, uniknąć potencjalnego ryzyka i pokonać bariery językowe. Wdrożenie Patient Summary wraz z innymi transgranicznymi e-usługami zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, zwłaszcza tych, którzy często podróżują w ramach krajów Unii i EFTA" - napisano na stronie Centrum e-Zdrowia.

Docelowo wdrożenie karty pacjenta ma umożliwić sprawną opiekę transgraniczną, ponieść poziom bezpieczeństwa pacjentów przez zmniejszenie częstotliwości występowania błędów medycznych, umożliwić personelowi medycznemu łatwy dostęp do informacji ratujących życie w sytuacjach awaryjnych, a także ograniczyć powtarzanie procedur diagnostycznych.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie został właśnie przekazany do konsultacji społecznych.