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- Zaniepokoił mnie krwiomocz. Na początku były to pojedyncze ślady. Później, gdy pojawił się ponownie, krew była już bardziej widoczna. Doszła też nagła gorączka. To wskazywało, że dzieje się coś poważniejszego - opowiada w rozmowie z TVN24+ Janusz Gaszczyk, chorujący na raka pęcherza moczowego. Mężczyzna wykonał badania krwi i moczu i z wynikami zgłosił się do lekarza. Reakcja była szybka. - Lekarz bardzo się zaniepokoił i od razu wysłał mnie do szpitala. Pojechałem tam jeszcze tego samego dnia - wspomina. Badania, między innymi USG, wykazały guz pęcherza. Janusz przeszedł operację jego usunięcia, a pobrany materiał trafił do badania histopatologicznego. - Okazało się, że to nowotwór złośliwy o wysokim stopniu złośliwości - mówi. Przyznaje, że brał pod uwagę taki wynik. - Przypuszczałem, że tak może być, więc nastawiałem się, że nie usłyszę niczego dobrego. Najgorzej przyjęła to rodzina. Ja musiałem sobie z tym poradzić i poukładałem to w głowie w ten sposób, że będzie dobrze. Próbuję dalej i leczę się - opowiada. Janusz i jego żona Natalia wychowują trzech nastoletnich synów. Przez trzy lata życie rodziny podporządkowane było kolejnym terapiom, badaniom i dojazdom do szpitala, a w codziennych obowiązkach pomagali im bliscy. - Udało nam się wypracować w miarę normalny tryb życia. Pomogło wsparcie rodziny, znajomych i ludzi z pracy. Najtrudniejsze były momenty, kiedy choroba powracała - mówi Natalia.