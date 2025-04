Dwa tygodnie i zabrakło miejsc. "To jest tak ogromny problem"

Lewandowska: dwa tygodnie po otwarciu Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży zabrakło miejsc leżących Źródło: TVN24

Kryzys zdrowia psychicznego w Polsce jest tak duży, że dwa tygodnie po otwarciu Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży zabrakło miejsc leżących w części szpitalnej - powiedziała w TVN24 Zuzanna Lewandowska, prezeska Fundacji TVN. Jak mówiła, szpital był zaplanowany na 30 łóżek, a po dwóch tygodniach już pacjenci leżeli na korytarzach. - Obserwowanie tego jest po prostu dramatyczne - przyznała.

W styczniu otwarto Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży. To placówka, która powstała z inicjatywy Fundacji TVN oraz Centrum Zdrowia Dziecka przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia. Ośrodek jest odpowiedzią na rosnącą liczbę młodych osób w kryzysie zdrowia psychicznego. Wartość inwestycji to blisko 100 mln złotych.

W lutym Centrum przyjęło pierwszych pacjentów.

Po dwóch tygodniach zabrakło łóżek

- Kryzys zdrowia psychicznego, któremu Fundacja TVN od kilku lat poświęca bardzo dużo uwagi, jest tak duży, że dwa tygodnie po otwarciu szpitala zabrakło miejsc leżących w części szpitalnej Centrum Psychiatrii - powiedziała w TVN24 Zuzanna Lewandowska, prezeska Fundacji TVN. Jak mówiła, szpital był zaplanowany na 30 łóżek, a po dwóch tygodniach już pacjenci leżeli na korytarzach. - Obserwowanie tego jest po prostu dramatyczne - przyznała.

- Postanowiliśmy prawie podwoić liczbę łóżek w tym szpitalu. Za pieniądze, które przekażemy jutro podczas koncertu charytatywnego szpitalowi, kupimy 25 łóżek, ale także będziemy mogli wyposażyć salę wyciszeń, która jest bardzo ważna dla pacjentów Centrum - podkreśliła Lewandowska.

"Bardzo ważna cegiełka"

Jak mówiła, Fundacji TVN zależy na poszerzeniu dostępu do opieki. - Mamy projekt, w ramach którego już zbudowaliśmy 31 gabinetów psychologicznych, psychiatrycznych przy szpitalach. Robimy to na terenie całej Polski, ale na tym nie poprzestajemy. Chcemy do 2027 roku zbudować 100 takich gabinetów - oznajmiła. Jak dodała, to 350 tysięcy dostępnych wizyt więcej w Polsce każdego roku.

- W ten sposób chcemy jako Fundacja TVN dołożyć bardzo ważną cegiełkę do rozwiązania tego problemu - stwierdziła. Wskazała, że rocznie w Polsce 800 tysięcy dzieci i młodzieży szkolnej potrzebuje fachowej opieki psychologicznej i psychiatrycznej.

- To jest dokładnie tyle, ile ma populacja Krakowa, drugiego największego miasta w Polsce. To jest tak ogromny problem - oceniła. - Staramy się skalować naszą pomoc i co jest najważniejsze, poprzez pomoc dla takich cudownych miejsc w Polsce, jak Centrum Zdrowia Dziecka, ale też działając na terenie całej Polski, chcemy pomagać wszystkim na całym obszarze naszego kraju - podkreśliła Lewandowska.