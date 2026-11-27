Prezydent o wecie podwyżki opłaty cukrowej Źródło wideo: x.com Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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W piątek prezydent Karol Nawrocki po raz drugi zawetował ustawę, która miała podnieść stawki opłaty cukrowej naliczanej od napojów. Prezydent argumentował, że zmiana podniosłaby opłatę nie tylko na słodkie napoje gazowane, ale też na m.in. polskie soki.

- Ustawa zwiększa opłatę stałą do 70 gr za litr napoju, podwaja opłatę zmienną i podnosi opłatę dodatkową. Efekt tych podwyżek będzie taki, że w cenie popularnych napojów ponad 40, a nawet 50 proc. ceny stanowić będą wyłącznie podatki. Oznacza to wyższe ceny dla konsumentów, dodatkowe obciążenia dla producentów soków i napojów, sadowników oraz małych sklepów - powiedział Nawrocki.

Ponad miliard złotych miało trafić do NFZ

Do decyzji Nawrockiego odniosło się Ministerstwo Zdrowia, które przypomniało w serwisie X, że zmiana przepisów miała też cel zdrowotny: wspierać zdrowe nawyki, ograniczyć spożycie słodzonych napojów i zachęcić producentów do zmniejszania zawartości cukru w produktach. Resort powołał się na alarmujące dane: blisko 3 mln Polek i Polaków choruje na cukrzycę typu 2, a z nadwagą lub otyłością mierzy się już dwoje na troje dorosłych i ponad 32 proc. ośmiolatków.

"1,3 mld złotych rocznie - to środki, które mogły dodatkowo trafiać do NFZ, by wspierać profilaktykę, edukację zdrowotną i leczenie pacjentów" - wypunktował resort.

🚫 1.3 mld złotych rocznie - to środki, który mogły dodatkowo trafiać do NFZ, by wspierać profilaktykę, edukacje zdrowotną i leczenie pacjentów.



Prezydent nie podpisał jednak ustawy podwyższającej i rozszerzającej tzw. opłatę cukrową.



Ta zmiana miała też cel zdrowotny:… — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) November 27, 2026 Rozwiń

"Decyzja prezydenta nie zmienia jednak naszych priorytetów. Konsekwentnie działamy na rzecz profilaktyki i promowania zdrowego stylu życia. Chcemy, by dobre nawyki były kształtowane już od najmłodszych lat. To inwestycja w zdrowie, która przynosi korzyści przez całe życie" - zapewniło MZ.

Cukrzyca w Polsce

O tym, jak dużym problemem jest cukrzyca w Polsce, pisaliśmy dziś w tvn24.pl. Głównym zagrożeniem nieleczonej lub źle kontrolowanej cukrzycy jest przewlekłe uszkodzenie naczyń krwionośnych oraz nerwów, co prowadzi do niewydolności wielu narządów, a w stanach nagłych - do bezpośredniego zagrożenia życia.

Jednym z poważnych powikłań tej choroby jest cukrzycowa choroba stóp. Uszkodzenia nerwów i naczyń krwionośnych oraz osłabienie odporności tkanek sprawiają, że nawet niewielkie skaleczenie może prowadzić do trudno gojących się ran, zakażeń, a w najcięższych przypadkach do amputacji.

O cukrzycy mówi się często, że to cichy zabójca, bo choroba rozwija się w ukryciu. Wielu pacjentów dowiaduje się o niej dopiero wtedy, kiedy pojawiają się te powikłania.

Także otyłość i nadwaga wiążą się z poważnymi zagrożeniami zdrowotnymi - oprócz cukrzycy prowadzą do nadciśnienia, niewydolności serca, chorób stawów, a nawet niektórych nowotworów.