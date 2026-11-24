Zdrowie Popularne leki mogą na długo zmienić skład mikrobioty jelitowej Agnieszka Pióro |

Czy chińskie leki zaleją Polskę? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Rozwiń Kluczowe fakty: Prawie 90 procent ze 186 przebadanych leków wpływa na ilość lub różnorodność bakterii w jelitach - wykazali estońscy naukowcy.

Stwierdzono, że osoby przyjmujące więcej różnych leków mają mniej zróżnicowaną florę bakteryjną. Co to oznacza?

Nie wszystkie leki z tej samej grupy wywołują takie same zmiany w mikrobiomie. Co jeszcze zaobserwowano?

W Polsce obserwuje się wysoki poziom polifarmacji. Czym jest i kogo szczególnie dotyczy?

Badacze z Instytutu Genomiki Uniwersytetu w Tartu w Estonii objęli obserwacją ponad 2,5 tys. osób, których dane zgromadzono w Estońskim Biobanku (Estonian Biobank). Analizowano pobrane od nich próbki kału oraz historię leków przepisywanych im przez lekarza i zażywanych w przeszłości (do 5 lat wstecz) oraz obecnie.

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Wnioskami z badania naukowcy podzielili się na łamach czasopisma "mSystems”.

Więcej leków, mniej różnorodny mikrobiom jelitowy

Jak opisują autorzy publikacji, najpierw postanowili ocenić wpływ aktywnego stosowania leków na mikrobiom jelitowy, czyli całość materiału genetycznego (genów) wszystkich mikroorganizmów - głównie bakterii, ale też wirusów i grzybów - zamieszkujących ludzkie jelita. Innymi słowy, to "genetyczny odcisk palca" mikrobioty (ogółu mikroorganizmów żyjących w jelitach).

Naukowcy porównali mikrobiom jelitowy osób aktywnie przyjmujących lek docelowy z mikrobiomem osób, które nie stosowały go w ciągu ostatnich pięciu lat, uwzględniając potencjalne czynniki zakłócające, takie jak BMI, płeć i wiek.

Naukowcy odkryli, że prawie 90 proc. ze 186 przebadanych leków wpływało na ilość lub różnorodność bakterii w organizmie. Zauważyli też, że osoby zażywające więcej różnych leków miały mniej zróżnicowaną florę bakteryjną. Sugeruje to, że przyjmowanie wielu leków jednocześnie może dodatkowo zmniejszać różnorodność mikrobiomu.

Tymczasem im większa różnorodność mikrobiomu, tym lepiej dla zdrowia. Zróżnicowany mikrobiom skuteczniej chroni organizm przed rozwojem szkodliwych drobnoustrojów, tzw. patobiontów, które mogą prowadzić do powstawania chorób.

Leki a mikrobiom: jak długo utrzymują się zmiany?

Po zidentyfikowaniu powiązań między aktualnie przyjmowanymi lekami a mikrobiomem badacze sprawdzili, czy te zmiany utrzymują się długo po odstawieniu leków. Porównali osoby, które przestały brać dany lek ponad rok, dwa, trzy lub nawet cztery lata temu, z tymi, które nie brały go przez ostatnie pięć lat.

Okazało się, że w przypadku 42 proc. badanych leków efekty utrzymywały się długo po zakończeniu kuracji. Szczególnie dotyczyło to antybiotyków o szerokim spektrum działania (np. makrolidy i penicyliny) oraz leków przeciwdepresyjnych (jak inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny – SSRI) i tych zalecanych w stanach lękowych (np. benzodiazepiny. W przypadku antydepresantów i pochodnych benzodiazepin ich wpływ był widoczny nawet ponad trzy lata po odstawieniu.

Antybiotyki i benzodiazepiny: zaskakujące wnioski

O tym, że antybiotyki o szerokim spektrum działania oddziałują na bardzo zróżnicowane grupy bakterii i znacząco przekształcają zbiorowiska drobnoustrojów zasiedlających układ pokarmowy, powszechnie wiadomo. Przeprowadzone wcześniej analizy wykazały też, że niektóre zmiany w mikrobiomie po antybiotykach są wykrywalne przez kilka lat.

Wbrew powszechnemu przekonaniu flory jelitowej nie odbudowują automatycznie probiotyki. Niedawno pisaliśmy o tym w tvn24.pl.

- Głównym celem probiotyków jest zmniejszenie ryzyka biegunki poantybiotykowej. Liczą się konkretne szczepy przebadane klinicznie, np. Lactobacillus rhamnosus GG czy Saccharomyces boulardii. Zmniejszają one ryzyko biegunki o 40-50 procent, choć nie dają stuprocentowej gwarancji – wyjaśniał w rozmowie z nami doktor habilitowany nauk medycznych Mateusz Babicki, profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalista medycyny rodzinnej.

O ile więc w przypadku antybiotyków takie wyniki nie zdziwiły estońskich badaczy, o tyle w odniesieniu do benzodiazepin były one niespodziewane. Aby potwierdzić te obserwacje, autorzy zbadali mikrobiom u 328 osób, które oddały próbki kału dwa razy w odstępie około 4,4 roku. Porównali osoby, które zaczęły brać leki między tymi dwoma badaniami, z osobami, które ich nie brały, i potwierdzili wcześniejsze wnioski.

Nie wszystkie leki wywołują takie same zmiany

Naukowcy odkryli również, że leki należące do tej samej grupy niekoniecznie wywołują takie same zmiany w składzie mikroflory jelitowej. Na przykład diazepam i alprazolam są benzodiazepinami, które stosuje się w leczeniu podobnych schorzeń, ale mimo to w różnym stopniu zaburzają one skład mikroflory jelitowej.

Analiza wykazała także, że zmiany w składzie bakterii jelitowych wywołują też leki na nadciśnienie tętnicze (np. beta-blokery), czy inhibitory pompy protonowej, stosowane w leczeniu choroby refluksowej przełyku oraz choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Historia przyjmowanych leków ma duże znaczenie dla jelit

- Większość badań nad mikrobiomem uwzględnia jedynie obecnie przyjmowane leki, jednak nasze wyniki pokazują, że wcześniej stosowane farmaceutyki mogą być równie istotne - skomentował główny autor badania dr Oliver Aasmets. Jak zaznaczył, stanowią one "zaskakująco silny czynnik", który może tłumaczyć indywidualne różnice w składzie mikrobioty jelitowej. Zdaniem autorów pracy odkrycie to sugeruje, że w badaniach, które analizują związek między mikrobiotą jelitową a chorobami, znajomość historii przyjmowanych leków może mieć większe znaczenie, niż dotychczas sądzono. Skupianie się wyłącznie na lekach przyjmowanych aktualnie może bowiem prowadzić do pominięcia ważnego elementu mającego wpływ na zdrowie jelit. Jeśli wcześniejsze leczenie nie zostanie wzięte pod uwagę, naukowcy mogą błędnie przypisać określone różnice w mikrobiomie danej chorobie lub innemu czynnikowi zdrowotnemu, podczas gdy w rzeczywistości mogą one wynikać z przyjmowania konkretnych leków w przeszłości.

Wyniki uzyskane przez estońskich naukowców są o tyle istotne, że drobnoustroje zamieszkujące nasze jelita (bakterie, wirusy, grzyby) odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu wielu układów i tkanek naszego organizmu. Regulują między innymi procesy trawienia, działanie układu odpornościowego oraz wpływają na ogólny stan zdrowia. Jak oceniają naukowcy, wiele pozostaje jeszcze do wyjaśnienia w kwestii długofalowych zależności między zażywanymi lekami a mikrobiotą jelitową. Choć w badaniu zaobserwowano trwałe zmiany w składzie mikroorganizmów, nie oznacza to, że zmiany te są szkodliwe czy że prowadzą do konkretnych problemów zdrowotnych, podsumowali autorzy pracy.

Stosowanie antybiotyków w Polsce. Problem z polifarmacją

W ciągu ostatnich dziesięcioleci na całym świecie obserwuje się stały wzrost stosowania leków. Coraz częściej mamy też do czynienia w polifarmacją, czyli przyjmowaniem przez jedną osobę wielu leków, często przez dłuższy czas.

Polska wciąż należy do krajów o najwyższym zużyciu antybiotyków w Europie. Według danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), w 2025 roku w naszym kraju wykorzystywano przeciętnie 22 standardowe dawki dziennie na tysiąc mieszkańców. Dla porównania, w Niemczech liczba ta wynosiła 12,8, a w Holandii 9,3; średnia dla Unii Europejskiej to 18,9. Do 2030 roku Polska powinna zmniejszyć ten wskaźnik o 27 procent, jednak jak dotąd udało się go obniżyć zaledwie o 6,9 procent.

Polacy należą również do europejskiej czołówki, jeżeli chodzi o konsumpcję suplementów diety i leków bez recepty. Ale leki na receptę to także duży kłopot, zwłaszcza w przypadku seniorów. Mówił o tym lekarz Łukasz Durajski z Katedry Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podcaście "Wywiad Medyczny" w TVN24+ w sierpniu br.

- Seniorzy mają torbę leków. Dostają od kolejnego lekarza następne i to nie jest weryfikowane - zwracał uwagę, dodając, że przed wystawieniem kolejnej recepty medyk powinien sprawdzić Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i historię stosowanych farmaceutyków. Pozwoliłoby to lepiej wychwycić także działania niepożądane.