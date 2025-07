Niedostrzegani bohaterowie. Tracą zdrowie, opiekując się bliskimi

Dr. n. med. Joanna Jacko opowiedziała o endometriozie w podcaście "Wywiad medyczny"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Choroba nowotworowa nie jest chorobą samego pacjenta, tylko chorobą całej rodziny.

Ponad połowa z nas nie wiedziałaby, jak sobie poradzić z codzienną opieką nad ciężko chorym członkiem najbliższej rodziny.

Wsparcie psychoonkologiczne powinno być dostępne dla każdej osoby chorej na raka i jej bliskich. Psychologów przygotowanych do pracy z takimi pacjentami wciąż jest jednak zbyt mało.

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl i w " Wywiadzie Medycznym " Joanny Kryńskiej w TVN24+.

- W hospicjum była możliwość porozmawiania z psychoonkologiem, z czego kilkakrotnie skorzystałam. Pomogło mi to oswoić się z tematem terminalnej choroby bliskiej mi osoby, uporządkować kłębiące się emocje, zrozumieć, co czuję, i że mam prawo tak się czuć. To było bardzo cenne i potrzebne wsparcie. Bo na początku czułam złość na los, zdarzenie, siłę wyższą. Złość i szok - mówi w rozmowie z tvn24.pl Julia Raczyńska, która przez 2 lata opiekowała się mamą chorą na raka płuca. Niestety, sytuacja, w której bliscy ciężko chorej osoby mogą liczyć na profesjonalne, systemowe wsparcie, wciąż nie jest oczywistością, a potrzeby są ogromne.