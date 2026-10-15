Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
Sponsor serwisu:Multilac-Neuro_logo (1).png

Nowe informacje o stanie zdrowia papieża. Trump: słyszałem, jakie są rokowania

|
Papież Leon XIV
Papież przeszedł operację. Eksperci o szczegółach zabiegu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: VATICAN MEDIA/PAP/EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Według najnowszych informacji z Watykanu papież Leon XIV, który przeszedł we wtorek operację usunięcia nowotworu, ma za sobą spokojną noc. Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia płyną z całego świata. "Chciałbym, żeby papież Leon wyzdrowiał" - mówi prezydent USA Donald Trump.

Watykan poinformował w czwartek rano, że papież Leon XIV, który dwa dni wcześniej przeszedł operację, spędził spokojną noc i zjadł śniadanie. Włoskie media donoszą, że 71-letni papież swobodnie spaceruje po pokoju. W środę koncelebrował także nabożeństwo z innymi kapłanami w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na swoim oddziale. "Proces zdrowienia przebiega zgodnie z oczekiwaniami" – informuje "Il Messaggero" powołując się na informacje lekarzy.

Trump: obserwuję tę sytuację

Do stanu zdrowia Leona XIV odniósł się w środę prezydent USA Donald Trump, życząc papieżowi szybkiego powrotu do zdrowia. - Chciałbym, żeby papież Leon wyzdrowiał. Słyszałem, jakie są rokowania w przypadku tego rodzaju problemów. To nowotwór. To poważna sprawa. Każdy przypadek raka jest poważny, ale rokowania wydają się dobre. Obserwuję tę sytuację. Po prostu chcemy przekazać mu wyrazy naszej miłości oraz najlepsze życzenia - powiedział dziennikarzom prezydent USA.

U Leona XIV zdiagnozowano gruczolakoraka płuca, najczęstszy typ nowotworu tego narządu. Choroba może występować również u osób niepalących i prowadzących zdrowy tryb życia. Dotychczas nie ujawniono wielkości guza ani tego, czy nowotwór zaatakował pobliskie węzły chłonne. To kluczowe informacje dla określenia rokowań.

Diagnoza papieża wywołała poruszenie na całym świecie, a w samym Watykanie, jak relacjonowały włoskie media, szok i poczucie niepewności. Reuters podaje, że za Leona XIV modlą się katolicy, kardynałowie oraz światowi przywódcy.

Leon XIV po raz pierwszy od operacji zwrócił się do wiernych. W środę podziękował za modlitwy i słowa wsparcia - podaje CNN. "Serdecznie dziękuję za wasze modlitwy oraz za wspólną pracę. Dzielenie się doświadczeniami i uważne słuchanie siebie nawzajem stanowią prawdziwy dar dla całego Kościoła" - przekazał. "Proszę, módlcie się za mnie, tak jak ja modlę się za was" - dodał w przesłaniu skierowanym do uczestników sympozjum, w którym miał wziąć udział. "Jak wiecie, w ostatnich dniach nie mogłem być wśród was" - wyjaśnił.

CNN zauważa, że choć papież prowadzi zdrowy tryb życia, to w jego rodzinie występowały nowotwory. Obecnie z powodu nowotworu leczy się jego starszy brat, Louis Prevost, a choroba dotknęła też ich rodziców w latach 90.

Brat papieża też ma raka. Poruszające wyznanie żony Louisa Prevosta
Dowiedz się więcej:

Brat papieża też ma raka. Poruszające wyznanie żony Louisa Prevosta

Świat

Watykan przekazał w tym tygodniu, że papież pozostanie w szpitalu przez około tydzień, a wszystkie jego publiczne wystąpienia zostały odwołane do 20 października.

Redagował AM

Źródło: Reuters, PAP, CNN, Il Messaggero
Udostępnij:
Tagi:
Papież Leon XIVWatykanZdrowieDonald TrumpNowotwory
Czytaj także:
Władimir Putin
Rosjanie wciąż dostają setki tysięcy wiz. "To niepojęte"
BIZNES
W Pszowie zbliża się głosowanie - zdjęcie ilustracyjne
Jeden mandat, czworo kandydatów. Oni zawalczą o Senat
Lubuskie
Izmaił, Ukraina
Pożar na pokładzie tankowca. Siedem osób poszukiwanych
Świat
GBU-43/B
Trump jako pierwszy kazał użyć tej broni. Media: może to zrobić ponownie
Świat
shutterstock_2402485723
Pośrednik pożyczek ukarany za nieuczciwe praktyki. Ma zapłacić miliony
BIZNES
Karambol na wiadukcie
Karambol na wiadukcie, uszkodzony radiowóz
WARSZAWA
Zwierzęta były zaniedbane
Przyjechali w sprawie samochodu, zauważyli zaniedbane zwierzęta
Białystok
Kogo zwolni Łukasz Gibała?
"Tłuste koty nie mogą spać spokojnie". Kogo zwolni Łukasz Gibała?
Kraków
Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Alert RCB odwołany. "Brak zagrożenia"
Polska
Zderzenie na Świderskiej
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem
WARSZAWA
Wall Street Inwestor NYSE
Inflacja przestraszyła Wall Street. Wyprzedaż spółek AI
BIZNES
maja10GettyImages-2300088879
Chwalińska w nieziemskiej formie. Jest w ćwierćfinale
EUROSPORT
Dostali zgłoszenie o aucie dryfującym w jeziorze. Nie żyje kobieta
Dostali zgłoszenie o aucie w jeziorze. Nie żyje kobieta
Trójmiasto
Kraków, 23.05.2026, XXII Marsz Równości przeszedł ulicami Krakowa
Pierwsze spięcie po wyborach w Krakowie. Lewica o "cynicznej" deklaracji Gibały
Bartłomiej Plewnia
Mężczyzna napadł seniorkę na klatce
Zaczaił się i zaatakował, gdy kobieta była na schodach
Katowice
Przepychanki przed TK
Wiceszef MSWiA: sędziowie otrzymali ochronę
WARSZAWA
komputer cyberatak
Cyberatak uderzył w supermarkety. "Mogą być ze sobą powiązane"
BIZNES
Laboratorium narkotykowe w mieszkaniu w Ursusie
Flakka w mieszkaniu. Antyterroryści weszli w kombinezonach
WARSZAWA
44 min
Elon Musk
USA ograniczyły internet Ukrainie? Gawkowski: wygląda to bardzo źle
News Michalskiego
Brazylia
Deszcz zalał tunel. "To była kwestia sekund"
METEO
Ostatnia publiczna egzekucja w USA - Owensboro, 14 sierpnia 1936 roku
Śmierć na żywo. Jak "transmisja pay-per-view"
Adam Michejda
Nie żyje kobieta
Sąd utajnił proces w sprawie śmiertelnego wypadku
Trójmiasto
Trzy lata po wyborach. Jak idą rozliczenia
Trzy lata po wyborach. Jak idą rozliczenia najważniejszych polityków PiS
Michał Istel
Krzysztof Gawkowski
Nowe centra danych w Polsce. Gawkowski ujawnia plan
BIZNES
38-latek został zatrzymany w Czechach
"Łowcy głów" namierzyli go w Czechach, trafił do więzienia
Katowice
Blok mieszkalny po rosyjskim ataku na Kijów
"Nie rozstrzygamy, co jest prawdą". Kulisy największego archiwum wojny w Ukrainie
Maciej Zalewski
Policjanci przeprowadzili już ponad 162 tysiące kontroli w szkołach i zatrzymali 187 osób
482 zdarzenia z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego
Polska
Prezydent Karol Nawrocki i poseł PiS Mariusz Gosek przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Sędzia Tuleya komentuje ruch prezydenta: na ślubowanie się spóźnił
Polska
Radosław Sikorski
Ograniczenie Starlinka w Ukrainie. Ostra reakcja Sikorskiego
BIZNES
imageTitle
Szaleństwo w Lidze Mistrzów. Tylu goli jeszcze nie widziano
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica