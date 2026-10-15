Zdrowie Nowe informacje o stanie zdrowia papieża. Trump: słyszałem, jakie są rokowania Oprac. Ewa Żebrowska |

Papież przeszedł operację. Eksperci o szczegółach zabiegu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: VATICAN MEDIA/PAP/EPA

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Watykan poinformował w czwartek rano, że papież Leon XIV, który dwa dni wcześniej przeszedł operację, spędził spokojną noc i zjadł śniadanie. Włoskie media donoszą, że 71-letni papież swobodnie spaceruje po pokoju. W środę koncelebrował także nabożeństwo z innymi kapłanami w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na swoim oddziale. "Proces zdrowienia przebiega zgodnie z oczekiwaniami" – informuje "Il Messaggero" powołując się na informacje lekarzy.

Trump: obserwuję tę sytuację

Do stanu zdrowia Leona XIV odniósł się w środę prezydent USA Donald Trump, życząc papieżowi szybkiego powrotu do zdrowia. - Chciałbym, żeby papież Leon wyzdrowiał. Słyszałem, jakie są rokowania w przypadku tego rodzaju problemów. To nowotwór. To poważna sprawa. Każdy przypadek raka jest poważny, ale rokowania wydają się dobre. Obserwuję tę sytuację. Po prostu chcemy przekazać mu wyrazy naszej miłości oraz najlepsze życzenia - powiedział dziennikarzom prezydent USA.

U Leona XIV zdiagnozowano gruczolakoraka płuca, najczęstszy typ nowotworu tego narządu. Choroba może występować również u osób niepalących i prowadzących zdrowy tryb życia. Dotychczas nie ujawniono wielkości guza ani tego, czy nowotwór zaatakował pobliskie węzły chłonne. To kluczowe informacje dla określenia rokowań.

Diagnoza papieża wywołała poruszenie na całym świecie, a w samym Watykanie, jak relacjonowały włoskie media, szok i poczucie niepewności. Reuters podaje, że za Leona XIV modlą się katolicy, kardynałowie oraz światowi przywódcy.

Leon XIV po raz pierwszy od operacji zwrócił się do wiernych. W środę podziękował za modlitwy i słowa wsparcia - podaje CNN. "Serdecznie dziękuję za wasze modlitwy oraz za wspólną pracę. Dzielenie się doświadczeniami i uważne słuchanie siebie nawzajem stanowią prawdziwy dar dla całego Kościoła" - przekazał. "Proszę, módlcie się za mnie, tak jak ja modlę się za was" - dodał w przesłaniu skierowanym do uczestników sympozjum, w którym miał wziąć udział. "Jak wiecie, w ostatnich dniach nie mogłem być wśród was" - wyjaśnił.

CNN zauważa, że choć papież prowadzi zdrowy tryb życia, to w jego rodzinie występowały nowotwory. Obecnie z powodu nowotworu leczy się jego starszy brat, Louis Prevost, a choroba dotknęła też ich rodziców w latach 90.

Watykan przekazał w tym tygodniu, że papież pozostanie w szpitalu przez około tydzień, a wszystkie jego publiczne wystąpienia zostały odwołane do 20 października.

Redagował AM