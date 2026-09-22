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Zdrowie

Rząd przyjął ustawy z pakietu naprawczego w zdrowiu. Ministra przedstawiła założenia

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Jolanta Sobierańska-Grenda
Jolanta Sobierańska-Grenda: ustawa będzie limitowała wynagrodzenia
Źródło zdj. gł.: PAP
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Rząd przyjął pięć projektów ustaw z zakresu ochrony zdrowia. Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła ich najważniejsze założenia. -Zasady zatrudniania i wynagradzania personelu będą bardziej przejrzyste - zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka po posiedzeniu Rady Ministrów.

- Dzisiaj finał tego, o czym rozmawialiśmy około dwóch miesięcy temu. To pakiet pięciu ustaw, które dotyczą bezpośrednio budowania systemu ochrony zdrowia, opartego o przejrzystość, transparentność, a przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów - poinformowała Sobierańska-Grenda podczas wtorkowej konferencji prasowej. Ustawy są reakcją na ultimatum, jakie premier Donald Tusk postawił latem minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grendzie, zlecając jej przygotowanie propozycji zmian w ochronie zdrowia.

Limity wynagrodzeń dla umów o pracę i B2B

Kluczową ustawą z "pakietu naprawczego" jest ta, która będzie limitowała wynagrodzenia w placówkach działających w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Chodzi zarówno o placówki publiczne, jak i prywatne, ale mające umowę z NFZ. Limit dotyczy zarówno wynagrodzeń na podstawie umowy o pracę jak i kontraktów B2B. Ma to być 8-krotność minimalnego wynagrodzenia (czyli w 2026 roku 38 448 zł brutto), z możliwością zwiększenia do 12-krotności (57 672 zł brutto), m.in. w przypadku osób wykonujących operacje wysokospecjalistyczne, takie jak transplantacje lub pełnią funkcje kierownicze w szpitalach.

- Dopuszczamy również limit 16-krotności [na konferencji ministra mówiła o 18-krotności, ale sprostowała tę informację - red.], jeśli ktoś będzie pracował na dwóch etatach. Stawiamy tutaj też górny limit, w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo pacjenta. Maksymalny wymiar czasu pracy to 320 godzin - wyjaśniła Sobierańska-Grenda.

Ministra zdrowia powiedziała, że czas, jaki placówki ochrony zdrowia będą miały na dostosowanie wcześniej zawartych umów do nowych przepisów to sześć miesięcy (wcześniej była mowa o rocznym okresie przejściowym).

Na mocy rozporządzenia ma zostać natomiast wprowadzony limit udziału wydatków, jakie placówki ochrony zdrowia mogą ponosić na wynagrodzenia w całej strukturze kosztowej. Limity mają być różne, w zależności od profilu działalności szpitala, a opracowane w oparciu o przedstawione resortowi zdrowia rekomendacje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane.

Zakaz zawierania umów ze spółkami lekarskimi, wzmocnienie kontroli

Ustawa zakłada również zakaz zawierania przez podmioty publicznej ochrony zdrowia umów z tzw. spółkami czy spółdzielniami. To one w wielu przypadkach stały za zjawiskiem tzw. kominów płacowych. Zrzeszając grupę medyków tworzyły dźwignię negocjacyjną w rozmowach z dyrektorami, którzy potrzebowali obsady dyżurów czy oddziałów niezbędnych do zakontraktowania.

- Zakazujemy praktyk, które były stosowane poprzez świadczenie usług w ramach spółek, fundacji. To wszystkie przypadki, które w przekazach medialnych ostro wybrzmiewały. Takich możliwości już nie będzie - powiedziała Jolanta Sobierańska-Grenda.

Ministra zdrowia zapowiedziała również rozszerzenie korpusu kontrolerskiego NFZ. - Docelowo planujemy 400 etatów. Te etaty mają wzmocnić kontrolowanie wydatkowania środków publicznych. Budżet na NFZ to 274 mld zł. To największa pozycja w budżecie państwa. Musimy zadbać o to, by te środki były wydatkowane przede wszystkim na leczenie pacjenta, ale również w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Dlatego też wzmożona intensywność działań kontrolerskich w tych podmiotach - powiedziała.

Jawność konkursów, sieć szpitali o dwa lata wydłużona

Kolejny punkt to projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, dotyczący jawności postępowań konkursowych. Zgodnie z nim, podmioty lecznicze udzielające zamówień na świadczenia zdrowotne miałyby publikować ogłoszenia o konkursach na swojej stronie internetowej oraz w systemie teleinformatycznym. W tych samych miejscach byłyby też udostępniane informacje o podmiotach lub osobach, których oferty zostały otwarte, oraz o zaproponowanych warunkach finansowych.

- Będą transparentne, zamieszczane na jednej platformie. To uzupełnienie rejestru obowiązującego podmioty z sektora usług publicznych - powiedziała Sobierańska-Grenda.

Kolejny projekt (nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) dotyczy wydłużenia okresu obowiązywania dotychczasowej sieci szpitali (PSZ) do połowy 2029 roku. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowania szpitalom działającym w ramach PSZ, które wejdą na ścieżkę restrukturyzacji i konsolidacji.

- Bacznie przyglądamy się dokonywanym zmianom profili w szpitalach, temu, co dzieje się w procesach konsolidacyjnych. Chcemy, żeby to, co proponują właściciele szpitali, dyrektorzy, korespondowało z potrzebami zdrowotnymi pacjentów - podkreśliła ministra zdrowia.

W podejmowaniu decyzji z zakresu konsolidacji mają pomagać opublikowane niedawno nowe mapy potrzeb zdrowotnych. Analizy zostały przeprowadzone z uwzględnieniem kryteriów ustalonych z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi w poszczególnych dziedzinach. Najczęściej dotyczą rocznej liczby hospitalizacji (ogółem lub związanych z określonymi chorobami) lub liczby wykonanych procedur, a także odległości, jaką trzeba pokonać do najbliższego oddziału określonego typu.

Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiedział podczas konferencji, że ustawami z "pakietu naprawczego" Sejm zajmie się już podczas pierwszego październikowego posiedzenia (6-9 października).

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaResort zdrowiaJolanta Sobierańska-GrendaDonald TuskAdam SzłapkaRząd
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