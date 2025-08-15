Góra szczupła, duży i bolesny dół. Czym jest "choroba grubych nóg"?

Szacuje się, że na lipoedemę choruje około jedna na dziesięć kobiet. Świadomość na temat tej choroby jest jednak mała

Kluczowe fakty: Lipoedema, potocznie nazywana "chorobą grubych nóg", jest przewlekłą chorobą podskórnej tkanki tłuszczowej, która występuje głównie u kobiet. Jak się objawia?

Dwie pacjentki z lipoedemą - Iwona Malinowska i Anna Osadnik - opowiedziały nam o życiu z tą chorobą oraz o swojej drodze do diagnozy.

Na jakiej podstawie lekarz stwierdza lipoedemę? Jak leczy się tę chorobę? Wyjaśniają lekarka i fizjoterapeutka.

Iwona Malinowska w dzieciństwie nie miała problemów z otyłością. Uprawiała sport, grała w koszykówkę i piłkę ręczną, chodziła na karate. W okresie dojrzewania zaokrągliły jej się biodra. Nogi stały się większe, ale jeszcze nie na tyle, żeby ją to zaniepokoiło. Z czasem dysproporcja między górną i dolną częścią ciała była coraz bardziej widoczna. W liceum Iwona, jak mówi, była już "większą dziewczyną", ale jeszcze nie chorowała na otyłość. Tąpnięcie nastąpiło w pierwszej pracy – w urzędzie. Dużo siedziała, sporo jadła, mocno się stresowała i tak w rok przybrała 10 kilogramów, a po trzech latach odeszła z urzędu już z otyłością pierwszego stopnia.

- Postanowiłam, że muszę wziąć się za siebie. Potrafiłam ćwiczyć nawet po trzy godziny dziennie. Jadłam po 1000 kalorii, stosując różne restrykcyjne diety, które znalazłam w Internecie. Schudłam 30 kilogramów, ale nie było to dobre dla mojego metabolizmu. Przez zbyt intensywne treningi nabawiłam się zapalenia mięśnia pośladkowego i na kilka miesięcy musiałam zrezygnować z ćwiczeń. Waga znowu poszybowała do góry - mówi Iwona.

Nawet, kiedy zrzuciła 30 kg, wygląd jej nóg właściwie się nie zmienił. Łydki miała względnie szczupłe, ale uda były masywne, z - jak mówi - "bułami nad kolanami".