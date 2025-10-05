Insulinooporność to nie choroba. Ale nie zwiastuje nic dobrego

Kluczowe fakty:
- Słowo "insulinooporność" zdecydowanie łatwiej przechodzi pacjentkom przez gardło niż "otyłość". Na jej temat krąży wiele mitów.
- Czym jest, a czym nie jest insulinooporność? Wyjaśnia specjalistka chorób wewnętrznych i diabetologii.
- Insulinooporność może wpływać na samopoczucie w podobny sposób, jak stan przedcukrzycowy, powodując na przykład senność po posiłku. Jak temu zaradzić?
- Jak powinny odżywiać się osoby z insulinoopornością? Dlaczego ważna jest regularność posiłków? Radzi ekspertka dietetyki i żywienia człowieka.
- Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.
"Nie mogą schudnąć, bo mam insulinooporność"