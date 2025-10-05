Insulinooporność to nie choroba. Ale nie zwiastuje nic dobrego

Kluczowe fakty:

Słowo "insulinooporność" zdecydowanie łatwiej przechodzi pacjentkom przez gardło niż "otyłość". Na jej temat krąży wiele mitów.

Czym jest, a czym nie jest insulinooporność? Wyjaśnia specjalistka chorób wewnętrznych i diabetologii.

Insulinooporność może wpływać na samopoczucie w podobny sposób, jak stan przedcukrzycowy, powodując na przykład senność po posiłku. Jak temu zaradzić?

Jak powinny odżywiać się osoby z insulinoopornością? Dlaczego ważna jest regularność posiłków? Radzi ekspertka dietetyki i żywienia człowieka.