Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Gigantyczny guz jajnika został wycięty w elbląskim szpitalu. Operacja była wyjątkowo trudna

Gigantyczny guz - Elbląg
Od 1 lipca refundowane jest wysokospecjalistyczne leczenie endometriozy
Aż 20 kilogramów ważył guz jajnika, który lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu usunęli 68-letniej pacjentce. Medycy przypominają: regularne badania profilaktyczne pozwalają wykryć choroby na wczesnym etapie. - Apelujemy do kobiet, by badały się przez całe życie- mówi dyrektor szpitala Elżbieta Gelert. Niedawno podobny przypadek był operowany w szpitalu w Kielcach - dotyczył 11,5-kilogramowego guza macicy.

Jak informuje Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, 68-letnia pacjentka zgłosiła się do szpitala, skarżąc się na narastające od dwóch miesięcy dolegliwości, takie jak wodobrzusze, duszność i bóle podbrzusza. Badania wykazały obecność wodobrzusza oraz ogromnego guza jajnika. Pacjentkę zakwalifikowano do operacji.

OGLĄDAJ: Z jej powodu cierpi co dziesiąta Polka. "To jak płonący drut kolczasty w brzuchu"
kobieta choroba ból rak jelita grubego

Z jej powodu cierpi co dziesiąta Polka. "To jak płonący drut kolczasty w brzuchu"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Wyjątkowo trudna operacja

Podczas zabiegu lekarze usunęli guz ważący 20 kilogramów. Jak podaje szpital, operacja była wyjątkowo trudna ze względu na ogromne rozmiary nowotworu i choroby towarzyszące pacjentki, ale przebiegła bez powikłań. Po operacji kobieta stopniowo wraca do sił i czuje się dobrze. Obecnie czeka na wynik badania histopatologicznego, który pozwoli określić dalsze etapy leczenia - informuje placówka.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Elblągu Elżbieta Gelert mówi, że regularne badania profilaktyczne pozwalają wykryć choroby na wczesnym etapie. - Nie należy zaniedbywać badań także w wieku dojrzałym. Apelujemy do kobiet, by badały się przez całe życie - mówi Gelert. Dyrektor wskazuje, że profilaktyka pozwala na monitorowanie stanu zdrowia, poprawiając jakość i długość życia.

Trudne przypadki operowano również w Kielcach. Jest apel pacjentki

Taki sam przekaz płynie od lekarzy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W połowie lipca w tamtejszej lecznicy operowana była kobieta z 11,5-kilogramowym guzem macicy. - To była macica mięśniakowata. Jej guzy przez wiele lat urosły do olbrzymich rozmiarów. Doprowadziły też do przepukliny pępkowej o monstrualnych rozmiarach - mówił po operacji dr n. med. Grzegorz Świercz, kierownik kliniki położnictwa i ginekologii szpitala na kieleckim Czarnowie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ogromny guz u pacjentki. Lekarze apelują: proste badanie może uratować życie

Ogromny guz u pacjentki. Lekarze apelują: proste badanie może uratować życie

Mogą powodować krwawienia i problemy z zajściem w ciążę. Ma je wiele kobiet

Mogą powodować krwawienia i problemy z zajściem w ciążę. Ma je wiele kobiet

Zuzanna Kuffel

W trakcie około dwugodzinnego zabiegu lekarze zoperowali nie tylko guza, ale również rozległą przepuklinę. Operacja zakończyła się sukcesem, a mimo rozległości zmiany nie doszło do zaburzeń krążeniowych ani komplikacji pooperacyjnych. Pacjentka jest już w domu.

W listopadzie ubiegłego roku kieleccy lekarze z powodzeniem zoperowali u jednej z pacjentek guza, który wywodził się z macicy, ale komórki nowotworowe wędrowały poprzez układ żylny aż do serca, zaciskając w 95 proc. światło żyły głównej dolnej i prawego przedsionka. Pacjentka, 37-letnia pani Eryka, otrzymała nowe życie. Dziś za pośrednictwem biura prasowego szpitala apeluje do kobiet o regularne badanie się, nie lekceważenie objawów i proszenie lekarzy o to, by w razie wątpliwości pogłębili diagnostykę.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: PAP, tvn24

Źródło zdjęcia głównego: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieSzpitalLekarze
Czytaj także:
Powerball jackpot loteria kumulacja
Ogromna kumulacja. Trzecia najwyższa w historii
BIZNES
TSUE zajął stanowisko w sprawie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
Wyrok TSUE w sprawie nieuznawanej izby Sądu Najwyższego
Polska
imageTitle
Neymar odziedziczy miliard dolarów
EUROSPORT
Konferencja w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego
PILNEDwukrotne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej
Polska
Policja zatrzymała dwie osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Policyjny pościg, uszkodzony radiowóz i 17 zarzutów
Szczecin
Pożary w Portugalii
"Skala tych pożarów jest zdumiewająca". Powodem ten czynnik
METEO
imageTitle
Skandal przy stole. Musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami
EUROSPORT
Konferencja prasowa ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
Ministra: po ponad 100 latach skrócenie czasu pracy jest konieczne
BIZNES
edukacja zdrowotna
Co wiesz o zdrowiu? Przekonaj się, odpowiadając na 13 pytań
Zdrowie
Robert Biedroń
Zdjęcie Trumpa z Nawrockim i wpis Biedronia. W sieci zawrzało
Polska
Konin mapa
"Słychać było trzy wielkie huki". Wiadomo, co przeraziło mieszkańców
Poznań
imageTitle
Urban wybrał kadrę na Holandię. Skreślił dwa nazwiska
EUROSPORT
Mężczyzna został zatrzymany
Podczas awantury postrzelił siedmiolatkę. Są zarzuty
Łódź
Matka zostawiła dziecko w rozgrzanym aucie (zdjęcie ilustracyjne)
Troje małych dzieci w zamkniętym aucie. Świadkowie pukali w szybę, ale nie było reakcji
Opole
shutterstock_2564282247
Jest decyzja w sprawie kary dla Polski
BIZNES
Rower miejskie Szczecin
Rower miejski na lekcjach wychowania fizycznego
Szczecin
Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu
Tusk i liderzy w Paryżu. Trwa spotkanie koalicji chętnych
Spadł z trzeciego piętra, utknął między budynkami
Spadł z trzeciego piętra, utknął między budynkami
Opole
Burza, ulewa
Gdzie jest burza? Zjawiskom towarzyszą ulewy
METEO
Pedro Sanchez
Zawrócony lot premiera do Paryża
Siedem tygrysów trafiło do zoo w Poznaniu
Transport z tygrysami utknął na granicy, jeden nie przeżył. Wyrok sądu
Lublin
Donald Trump na spotkaniu z Karolem Nawrockim
"Sprawa o kluczowym znaczeniu". Trump wzywa sąd w sprawie ceł
BIZNES
Wypadek kolejki Gloria w Lizbonie. Zginęło kilkanaście osób
Komunikat MSZ po katastrofie kolejki w Lizbonie
Poseł PiS Krzysztof Szczucki
IV RP wersja 2.0. "Prawniczy mózg PiS" ma plan
Dawid Rydzek
shutterstock_2037109091
"Wyraźnie przybywa młodych dłużników". I to w wersji "multi"
BIZNES
Zatoka Panamska
Zmiana u wybrzeży Panamy. Czegoś takiego nie było od 40 lat
METEO
Marcin Przydacz
Tomczyk: Przydacz to wyjątkowy szkodnik
Polska
imageTitle
Lider na fali. Kolejny rywal zmieciony z kortu
EUROSPORT
imageTitle
Świątek zaskoczona. Niecodzienna wymiana zdań na konferencji
EUROSPORT
Mężczyzna groził kierowcy przedmiotem przypominającym broń
Zapytał, "czy jest Polakiem" i wyjął broń. Prokuratura: z tego powodu groził już wcześniej
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica