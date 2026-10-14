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Zdrowie
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Blada, matowa i z podkrążonymi oczami. "Ferrytynowa twarz" trenduje w sieci

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
"Ferrytynowa twarz" to między innymi sińce pod oczami
"Ferrytynowa twarz" to między innymi sińce pod oczami
Źródło zdj. gł.: sruilk/Shutterstock
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Blada, matowa skóra, blade usta z zajadami w kącikach i podkrążone oczy - tak według internautek wygląda "ferrytynowa twarz". Chociaż to trendujące na portalach społecznościowych określenie nie jest terminem medycznym, ma ono dużo wspólnego z rzeczywistością. Niedobór żelaza faktycznie może wpływać na wygląd. I wcale nie jest rzadkim problemem.Artykuł dostępny w subskrypcji

Alan Majeranowski, specjalista hematologii, przyznaje, że często już na pierwszy rzut oka widzi, iż pacjent, który wchodzi do jego gabinetu, ma niedobór żelaza. Deficyt tego pierwiastka wpływa nie tylko na wygląd twarzy, ale też na włosy i paznokcie.

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Tagi:
ZdrowieZdrowie kobietkrewsuplementy diety
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