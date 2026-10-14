Blada, matowa i z podkrążonymi oczami. "Ferrytynowa twarz" trenduje w sieci

"Ferrytynowa twarz" to między innymi sińce pod oczami

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Alan Majeranowski, specjalista hematologii, przyznaje, że często już na pierwszy rzut oka widzi, iż pacjent, który wchodzi do jego gabinetu, ma niedobór żelaza. Deficyt tego pierwiastka wpływa nie tylko na wygląd twarzy, ale też na włosy i paznokcie.