Blada, matowa i z podkrążonymi oczami. "Ferrytynowa twarz" trenduje w sieci

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Blada, matowa skóra, blade usta z zajadami w kącikach i podkrążone oczy - tak według internautek wygląda "ferrytynowa twarz". Chociaż to trendujące na portalach społecznościowych określenie nie jest terminem medycznym, ma ono dużo wspólnego z rzeczywistością. Niedobór żelaza faktycznie może wpływać na wygląd. I wcale nie jest rzadkim problemem.Artykuł dostępny w subskrypcji
Alan Majeranowski, specjalista hematologii, przyznaje, że często już na pierwszy rzut oka widzi, iż pacjent, który wchodzi do jego gabinetu, ma niedobór żelaza. Deficyt tego pierwiastka wpływa nie tylko na wygląd twarzy, ale też na włosy i paznokcie.