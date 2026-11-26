Zdrowie Dawid K. z kolejnymi zarzutami. Co mu grozi? Oprac. Anna Bielecka |

Prokurator o zarzutach dla Dawida K. Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Elzbieta Krzysztof/Shutterstock

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Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wydał postanowienie o postawieniu zarzutów b. koordynatorowi SOR w Warszawskim Szpitalu Południowym Dawidowi K. - poinformował rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.

Rzecznik NIL przekazał również, że zarzuty postawione Dawidowi K. dotyczą rzetelności wykonywania zawodu lekarza, naruszenia etyki i podważania zaufania do zawodu.

Co oznacza postawienie zarzutów lekarzowi?

Postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy prowadzą rzecznicy okręgowi, jednak gdy zachodzą szczególne przesłanki, sprawę może prowadzić rzecznik na szczeblu naczelnym.

Wydane postanowienie o postawieniu zarzutów świadczy o tym, że sprawa jest zaawansowana, czyli został przez rzecznika zebrany materiał dowodowy - tj. np. dokumentacja medyczna, protokoły przesłuchań stron i świadków, opinie biegłych - który wskazuje na fakt popełnienia przewinienia zawodowego.

Lekarz po odebraniu postanowienia o postawieniu zarzutów ma na odniesienie się do nich 14 dni. Jako obwiniony może bronić się sam lub za pośrednictwem prawnika.

Lekarzowi grozi nawet utrata prawa wykonywania zawodu

Po otrzymaniu stanowiska obwinionego Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zdecyduje, czy należy poszerzyć postępowanie wyjaśniające o kolejny materiał dowodowy. Może też uznać wyjaśnienia obwinionego za wystarczające i umorzyć postępowanie. Kolejna możliwa ścieżka to wniosek rzecznika do Okręgowego Sądu Lekarskiego o ukaranie.

Sąd po rozpoznaniu sprawy może orzec m.in. kary w postaci odebrania lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu. O kwestię odebrania PWZ dopytywany był na portalu X rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.

"Takie decyzje może podjąć sąd. Na ten moment o ile mi wiadomo ani prokuratura ani rzecznik odpowiedzialności zawodowej o to nie wnosiły - nie są publiczne materiały na których bazują te instytucje, pytanie czy wypełniały one przesłanki wnioskowania o takie zabezpieczenie" - odpisał.

Inne możliwe kary to nagana, kara pieniężna czy zakaz pełnienia funkcji kierowniczych.

Od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego przysługuje lekarzowi odwołanie do Sądu Najwyższego.

Milionowe zarobki i politycy przyjmowani bez kolejki

Przypomnijmy, sprawę Dawida K. szeroko opisywały media, po tym, jak w czerwcu tego roku portal Zero.pl ujawnił nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz jako koordynator SOR-u w tej lecznicy miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Z ustaleń dziennikarzy portalu wynikało też, że na prowadzonym przez medyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

Dawid K. był radnym warszawskiego Ursusa z ramienia Koalicji Obywatelskiej, wcześniej działał też w młodzieżówce Platformy Obywatelskiej. Jego zarobki wyszły na jaw za sprawą oświadczenia majątkowego, które musiał złożyć jako samorządowiec. Kontrowersje wzbudził również grafik pracy lekarza. Według doniesień medialnych w czasie dyżurów miał uczestniczyć w sesjach rady dzielnicy, występować w programach telewizyjnych i radiowych oraz angażować się w działalność polityczną.

Po ujawnieniu nieprawidłowości Dawid K. został zwolniony ze Szpitala Południowego. Zrezygnował także z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej i złożył mandat radnego.

W październiku Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie ponad 583 tys. zł poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Narodowy Fundusz Zdrowia w środę poinformował, że zakończył kontrolę w Warszawskim Szpitalu Południowym i nałożył na placówkę 2,3 mln zł kary. Wśród nieprawidłowości stwierdzono przyjmowanie pacjentów poza kolejnością i wykazywanie w grafikach dyżurów lekarzy, którzy pracowali w tym czasie w innym miejscu.