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Zdrowie

Centrum e-Zdrowia reaguje po cyberatakach na chłodnie medyczne. Jest ostrzeżenie

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Jednorazowo od dawcy pobiera się 450 ml krwi
Wyciekły dane medyczne niemal 19-stu milionów Polaków
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Systemy chłodnicze przechowujące krew, osocze i leki stają się nowym celem cyberataków. Po zgłoszonej we Francji próbie nieautoryzowanej zmiany parametrów chłodni służby krwiodawstwa rosną obawy o bezpieczeństwo technicznego zaplecza ochrony zdrowia. Centrum e-Zdrowia wydało ostrzeżenie.

Jak czytamy na stronie CSIRT (Cyber Security Incident Response Team) Centrum e-Zdrowia (CeZ), w Europie Zachodniej obserwowany jest wzrost liczby incydentów cyberbezpieczeństwa wymierzonych w systemy operacyjne (OT) oraz infrastrukturę techniczną wspierającą procesy krytyczne. Coraz częściej celem ataków stają się systemy sterowania urządzeniami chłodniczymi.

Cyberatak na chłodnie medyczne we Francji. CSIRT CeZ wydaje zalecenia

"Potwierdzeniem powyższego jest niedawny incydent we Francji, gdzie doszło do próby nieautoryzowanej zmiany parametrów pracy systemów chłodniczych wykorzystywanych przez francuską służbę krwiodawstwa. Według dostępnych informacji zagrożone mogły być próbki krwi oraz osocze przeznaczone do celów medycznych" - wskazuje zespół ekspertów od cyberbezpieczeństwa.

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CSIRT CeZ rekomenduje, aby jednostki ochrony zdrowia zweryfikowały zabezpieczenia systemów chłodniczych, magazynowych oraz innych systemów technologii operacyjnych (OT). Eksperci od cyberbezpieczeństwa apelują o wzmocnienie monitoringu zmian konfiguracji i parametrów pracy urządzeń krytycznych, a także ograniczenie oraz kontrolę dostępu zdalnego do systemów technicznych.

Zalecany jest też m.in. przegląd uprawnień administratorów i dostawców zewnętrznych.

W przypadku urządzeń wyposażonych w interfejs komunikacyjny i dedykowany system zarządzania CSIRT CeZ sugeruje ograniczenie dostępu zdalnego do niezbędnego minimum oraz zapewnienie, aby urządzenia niewspierane lub nieaktualizowane były odseparowane od internetu i wydzielone do odseparowanego VLAN-u. Zalecane jest również przetestowanie procedur reagowania na incydenty oraz planów ciągłości działania, i usunięcie domyślnych dostępów oraz zastąpienie ich nowymi, zgodnymi z polityką silnych haseł.

Ataki na systemy chłodnicze zagrożeniem dla krwi, osocza i leków

Ataki na systemy odpowiedzialne za przechowywanie krwi, osocza, leków i innych materiałów biologicznych mogą prowadzić do zakłóceń działalności operacyjnej, strat materialnych oraz zagrożenia dla ciągłości świadczeń medycznych - przypomina CeZ. 

Jak czytamy w komunikacie, podmiotom sektora ochrony zdrowia zaleca się zachowanie podwyższonej czujności oraz bieżące monitorowanie infrastruktury technicznej wspierającej procesy krytyczne.

W październiku we Francji ok. 700 supermarketów zostało dotkniętych cyberatakiem wymierzonym w instalacje chłodnicze. Hakerzy przejęli kontrolę nad lodówkami i zamrażarkami, a następnie zmienili ustawienia temperatury, co doprowadziło do psucia się żywności i strat finansowych w sklepach. Na początku listopada cyberataki na systemy chłodnicze potwierdziły też m.in. Irlandia, Szwecja, Belgia, Portugalia i Luksemburg.

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Francuskie ministerstwo zdrowia powiadomiło natomiast wczoraj, że w poniedziałek zaatakowane zostały banki krwi Francuskiego Zakładu Krwiodawstwa, co wpłynęło na systemy monitoringu niektórych chłodni oraz systemy kontrolne.

Jak zapewnił resort w komunikacie, sytuacja jest już pod kontrolą i nie zostały uszkodzone przechowywane w bankach krwi produkty.

"Udało się utrzymać bezpieczeństwo zasobów dzięki systemom monitoringu i alarmu oraz natychmiastowemu wdrożeniu środków zapobiegawczych" - zaznaczyło ministerstwo.

CERT Polska wykrył 140 urządzeń chłodniczych dostępnych z internetu

- Po incydencie we Francji przeskanowaliśmy całą sieć, pod kątem lodówek dostępnych z poziomu internetu w Polsce - poinformował we wtorek dyrektor NASK-PIB Radosław Nielek.

Jak dodał z kolei szef CERT Polska Marcin Dudek, zespół wykrył 140 urządzeń widocznych w internecie, co może ułatwić cyberprzestępcom atak. Wyjaśnił, że czasem kilka lodówek stało w jednym sklepie i należało do jednego dostawcy.

- Skontaktowaliśmy się z każdym z tych podmiotów. Tam były też duże podmioty, znane sieci handlowe - poinformował. Dodał, że ok. 70 firm po interwencji ekspertów odłączyło od sieci swoje urządzenia.

Szef CERT Polska przekazał ponadto, że w Polsce doszło do jednego, potwierdzonego cyberataku na lodówkę. Zapewnił jednak, że atak nie wyrządził strat materialnych, ponieważ operator odłączył urządzenie od internetu i przeniósł znajdujące się w niej produkty do innej lodówki.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
ZdrowieCyberbezpieczeństwoOchrona zdrowialodówkikrewe-zdrowie
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