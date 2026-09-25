Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Michał Moskal zawiesza członkostwo w klubie PiS
Michał Moskal zawiesza członkostwo w klubie PiS
Zdrowie

Miliony Polaków wciąż leczą ją źle. Co nie pomoże na migrenę?

|
shutterstock_1341856997
Botoks na pomoc z migreną
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock/Lumi Studio
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Tabletki przeciwbólowe nie pomagają, więc pojawiają się magnez, olejki CBD, kolczyki typu daith czy specjalne diety. Są jednak terapie, które przynoszą spektakularne efekty w ograniczaniu napadów migreny. Co naprawdę działa i dlaczego tak wielu pacjentów wciąż leczy się nieskutecznie?
Kluczowe fakty:
  • W Polsce na migrenę choruje około sześciu milionów osób, a 750 tysięcy ma jej postać przewlekłą. Dlaczego tak wielu pacjentów nadal nie otrzymuje leczenia profilaktycznego?
  • Nadużywanie leków przeciwbólowych może prowadzić do kolejnych bólów głowy. Kiedy doraźne leczenie zaczyna napędzać problem?
  • W ostatnich latach pojawiły się terapie działające na szlak CGRP. Kto może z nich skorzystać?
  • Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj. Polecamy też "Wywiad Medyczny" - w każdy poniedziałek w TVN24+

Migrena jest najczęstszą chorobą neurologiczną i jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności. Mimo to pacjenci nadal słyszą, że "taka ich uroda", a na ból wystarczy tabletka. Tymczasem w Polsce z migreną żyje około sześciu milionów osób, a nawet 750 tys. ma jej postać przewlekłą.

O tym, jak duża jest przepaść między skalą problemu a dostępem do właściwego leczenia, mówiła podczas XXV konferencji "Polka w Europie" prof. Marta Waliszewska-Prosół, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, neurolog z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Migrena to znacznie więcej niż ból głowy

- Migrena wciąż jest lekceważona, nawet lekarze często twierdzą, że to jedynie ból głowy. Tymczasem jest to poważna choroba neurologiczna, a nie zwykła przypadłość i wymaga odpowiedniego leczenia - podkreśla prof. Waliszewska-Prosół.

OGLĄDAJ: "Jedna z najmniej zrozumianych chorób". Nie da się jej całkowicie wyleczyć
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Najczęściej chorują kobiety, które stanowią około 75 proc. pacjentów. Problem nie kończy się jednak na samym bólu, bo napadowi mogą towarzyszyć nudności i wymioty, nadwrażliwość na światło, dźwięki czy zapachy, a u części osób także aura. W przypadku migreny przewlekłej ból głowy występuje przez co najmniej 15 dni w miesiącu.

To oznacza tygodnie, w których normalna praca, opieka nad dziećmi, prowadzenie domu czy spotkania z ludźmi stają się bardzo trudne albo niemożliwe. - Pacjentki często słyszą, że migrena to nie choroba, że to taka uroda i trzeba się do tego przyzwyczaić. Jak urodzisz dziecko, to przejdzie albo po menopauzie, weź tabletkę przeciwbólową, np. apap, to też ci przejdzie. Bo traktowana jest jako przypadłość lub jedynie dolegliwość - mówi specjalistka.

Jej zdaniem konsekwencje takiego podejścia widać także w leczeniu. Zaledwie od dwóch do 14 proc. pacjentów, którzy powinni otrzymywać terapię profilaktyczną, jest w ten sposób leczonych. - W Polsce mamy największe obciążenie tą chorobą, większe niż w innych krajach europejskich. Wydajemy najwięcej na leki oraz metody alternatywne, które na bóle głowy nie pomagają - alarmuje prof. Waliszewska-Prosół.

Do tego dochodzą koszty wykraczające daleko poza gabinet lekarski. Według danych straty związane z bólami głowy mogą sięgać 1,6 proc. PKB. - To już nie są żarty. Czy zatem nie warto tych pacjentów skutecznie leczyć, by nie powodować takich strat? - pyta prof. Waliszewska-Prosół.

Tabletka za tabletką może napędzać ból

Pierwszym odruchem przy napadzie migreny jest często sięgnięcie po dostępny bez recepty lek przeciwbólowy, np. ibuprofen lub paracetamol. Stosuje się również leki przeznaczone do przerywania napadów migreny, m.in. tryptany. Problem zaczyna się wtedy, gdy leczenie doraźne jest potrzebne coraz częściej.

Nadużywanie leków przeciwbólowych i przeciwmigrenowych może prowadzić do polekowego bólu głowy, czyli sytuacji, w której środki przyjmowane po to, żeby ból przerwać, zaczynają podtrzymywać jego nawroty. Polskie Towarzystwo Bólów Głowy zwraca uwagę, że w migrenie przewlekłej ryzyko takiego mechanizmu jest szczególnie duże.

Prof. Waliszewska-Prosół mówi o błędnym kole: kolejne napady prowadzą do coraz częstszego sięgania po leki doraźne, a brak właściwego leczenia profilaktycznego zwiększa ryzyko, że problem będzie narastał.

Takie połączenia leków mogą być ryzykowne. Wskazano 24 sekwencje
Dowiedz się więcej:

Takie połączenia leków mogą być ryzykowne. Wskazano 24 sekwencje

- Gdy pacjent zażywa suplementy, to ja na niego nie krzyczę, jeśli uważa, że czuje się lepiej, choć nie mają one potwierdzenia naukowego. Ostrzegam jedynie, że im dłużej pacjent nie jest leczony lub jest leczony niewłaściwie i bardziej nadużywa leków przeciwbólowych, tym większe jest ryzyko, że nawet skuteczne leki przyczynowe nie będą już działały - mówiła.

Pacjenci szukają pomocy również poza medycyną opartą na dowodach. Ekspertka wymienia m.in. olejki CBD, psylocybinę (mającą działanie psychodeliczne), kolczyki daith (zakładane w miejscu wiązanym przez zwolenników tej metody z punktami akupunkturowymi), suplementy, hirudoterapię (metodę wykorzystującą pijawki lekarskie), czy tropokolagen (prekursor kolagenu). Przestrzega też przed zabiegami oferowanymi przez prywatne kliniki, m.in. stymulacją nerwu błędnego, przezczaszkową stymulacją magnetyczną czy przezskórną elektryczną stymulacją nerwów.

- Migreny nie leczymy chirurgicznie - podkreśla prof. Waliszewska-Prosół. Jak zaznacza, takie procedury mogą prowadzić do uszkodzenia nerwów i wtórnych dolegliwości bólowych. - To oszukiwanie pacjentów, musimy potem leczyć powikłania tych wszystkich metod - mówi.

To nie minie po tabletce. Dlaczego miliony osób wciąż słyszą: "proszę się przyzwyczaić"?
Dowiedz się więcej:

To nie minie po tabletce. Dlaczego miliony osób wciąż słyszą: "proszę się przyzwyczaić"?

Agata Daniluk

Podobnie jest z dietą. - Dowody naukowe obecnie nie uzasadniają stosowania określonych typów diety do zapobiegania napadom. Racjonalne wydaje się unikanie jedynie tych składników, które powtarzalnie wywołują napady - zaznacza prof. Waliszewska-Prosół.

Nowe leki potrafią mocno ograniczyć liczbę napadów

W leczeniu migreny w ostatnich latach pojawiła się zupełnie nowa grupa terapii. Część z nich działa na CGRP, neuropeptyd odgrywający istotną rolę w mechanizmie napadu migrenowego.

Do tej grupy należą przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko CGRP lub jego receptorowi, m.in. erenumab, fremanezumab, galkanezumab i eptinezumab, a także gepanty. Aktualne zalecenia ekspertów wskazują terapie anty-CGRP jako jedne z najważniejszych możliwości profilaktycznego leczenia migreny, zarówno epizodycznej, jak i przewlekłej.

- Uzyskujemy spektakularne efekty leczenia nowymi lekami działającymi na neuropeptyd CGRP, kluczowy przekaźnik bólu migrenowego. To przełom, którego zazdrości nam cała neurologia. Tego rodzaju terapia celowana pozbawiona jest działań niepożądanych i jest bezpieczna dla pacjentów - mówi prof. Waliszewska-Prosół.

Dlaczego rano boli głowa? Oto sześć możliwych przyczyn
Dowiedz się więcej:

Dlaczego rano boli głowa? Oto sześć możliwych przyczyn

Anna Bielecka

Część przeciwciał podaje się podskórnie raz w miesiącu, fremanezumab może być stosowany także raz na trzy miesiące, a eptinezumab podawany jest dożylnie raz na kwartał. U części pacjentów terapie te pozwalają znacząco zmniejszyć liczbę dni z migreną, także wtedy, gdy wcześniejsze metody nie dawały wystarczającego efektu.

Dostępność leczenia nie nadąża jednak za liczbą chorych. Prof. Waliszewska-Prosół wskazuje, że z refundowanego programu lekowego korzysta około 1,3 tys. pacjentów z migreną przewlekłą, podczas gdy jej kryteria może spełniać około 750 tys. osób. Program lekowy obejmuje ściśle określoną grupę pacjentów, a kwalifikacja odbywa się według kryteriów określonych przez Ministerstwo Zdrowia.

Źródło: PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
BólNeurologiaLekiZdrowie
Czytaj także:
"Pan Nikt kontra Putin" reż. David Borenstein, Pavel Talankin
"Nie chcę być pionkiem w rękach reżimu". Oscarowy dokument w TVN24+
Kultura i styl
imageTitle
Polska - Słowenia: wynik meczu na żywo i relacja live - półfinał mistrzostw Europy siatkarzy 2026
Najnowsze
Aliszer Usmanow bierze udział w Forum Ekonomicznym w Petersburgu (25.05.2018)
Oligarchowie znikają z czarnej listy. "Sygnał dla wszystkich w Rosji"
Tatiana Serwetnyk
Monika Horna-Cieślak
Horna-Cieślak w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Tak wyglądała współpraca
Polska
Pilna wiadomość
Michał Moskal zawiesza członkostwo w klubie PiS
Polska
W Pszowie zbliża się głosowanie - zdjęcie ilustracyjne
Członkowie komisji wyborczej staną przed sądem
WARSZAWA
Karol Nawrocki
"Musimy podjąć publiczną dyskusję". Nawrocki apeluje
Polska
Michał Moskal i Janusz Kowalski
Burza na prawicy. "Miej trochę honoru i odejdź z klubu"
BIZNES
Antonio Tajani
Wicepremier o "żonie" i "dłuższej spódnicy". Jest ciąg dalszy
Świat
Meteorologiczna jesień przyszła ze słońcem
Nawet 25 stopni. Polska będzie pod panowaniem wyżu Arno
METEO
imageTitle
"Odpowiedziałem na sygnały". Tajner o przyszłości skoków i biegów narciarskich
EUROSPORT
31-letni mężczyzna zaatakował nożem pięć osób
Atak nożownika w klasztorze. Biegli psychiatrzy ocenili stan Ihora M.
Rzeszów
Monika Piątkowska
Pod spokojną na wierzchu kampanią płynęła lawa bezwzględnego hejtu
Bartłomiej Plewnia
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
15-latek "liczył na szybki zarobek i anonimowość w sieci"
WARSZAWA
imageTitle
Sensacyjna wpadka Włochów. Co dalej z trenerem De Giorgim?
EUROSPORT
Służby w Woli Krobowskiej, gdzie doszło do pożaru przy stacji łączności satelitarnej Starlink
"Uzasadnione podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych"
WARSZAWA
Policjanci zatrzymali 33-latka
Zatankował prawie dwa tysiące litrów paliwa. Potem po prostu odjechał
Wrocław
doktor-lekarz-gabinet-komputer-shutterstock_223869553.jpg
Każda wizyta dłuższa o minutę? Lekarza to obciąża bardziej niż się wydaje
Zuzanna Kuffel
41-latek kradł rowery na terenie całej Warszawy
Kradł rowery na terenie całego miasta. Ma 28 zarzutów
Dariusz Gałązka
Upał nad rzeką Izara, Niemcy
Gorąc idzie do naszych sąsiadów. Może być nawet 30 stopni
METEO
Policjant postrzelony podczas akcji
Postrzelił policjanta w głowę. 33-latek usłyszał zarzuty
Wrocław
Montalcino, Włochy. Ślub Damiano Davida z grupy Maneskin z aktorką Dove Cameron
Wokalista Maneskin wziął ślub z amerykańską aktorką
Kultura i styl
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
503 przelewy księgowej, tak z konta szkoły zniknęło 1,5 miliona
WARSZAWA
Dwa małe lwy azjatyckie przyszły na świat w łódzkim ZOO
Czekali na to 20 lat. Na świecie żyje tylko 300 osobników
Łódź
Kierowca uderzył w hydrant
Uderzył autem w hydrant, woda zalała ulicę
WARSZAWA
Rosyjski aktor Nikita Kukuszkin
Obojętność to też wspieranie wojny. Apel rosyjskiego aktora
Polska
Kyrsten Sinema
Był romans, jest skandal. Co zaszło między senatorką a jej ochroniarzem
Świat
imageTitle
Chwalińska już wie, z kim zagra w półfinale. Zaskoczenie
EUROSPORT
Agresywny pacjent (zdjęcie ilustracyjne)
Rana do szycia? Już nie zawsze trzeba będzie jechać na SOR
Zdrowie
Xi Jinping i Donald Trump
Xi Jinping zareagował śmiechem na to, co pokazał mu Donald Trump
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica